Prietene separate de fileu Cu cine și când va juca Sorana Cîrstea în turul 3 la WTA Cincinnati

Sorana Cîrstea (36 de ani, #19 WTA) s-a calificat în turul al treilea al turneului WTA 1.000 de la Cincinnati.

Sportiva din România va întâlni o jucătoare alături de care a obținut unul dintre cele mai importante rezultate ale carierei.

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În turul secund, Cîrstea a trecut de Nikola Bartunkova (20 de ani, #39 WTA), după aproape două ore de joc.

Sorana Cîrstea, duel cu Anna Kalinskaya în turul 3 de la Cincinnati

Cap de serie numărul 15 la turneul din SUA, Cîrstea a învins-o în două seturi pe cehoaica Nikola Bartunkova, scor 7-6(5), 6-3.

În turul al treilea, românca va da peste Anna Kalinskaya (27 de ani, #21 WTA), o veche cunoștință alături de care a reușit una dintre cele mai mari performanțe ale carierei sale.

În mai 2025, Cîrstea și Kalinskaya au cucerit titlul la turneul WTA 1000 de la Madrid, în proba de dublu. Au trecut în finală de pereche formată din Elise Mertens și Veronika Kudermetova cu scorul de (10)6-7, 6-2, 12-10.

Acum, cele două tenismene se vor duela pe „Champion's Court” pentru un loc în optimile de la Cincinnati. Va fi al doilea meci de luni pe acest teren, după Thiago Tirante - Martin Landaluce, programat de la 18:00 (ora României). Partida va fi transmisă la TV de Digi Sport.

În turul 2, sportiva din Rusia a trecut în două seturi de sportiva americană Caty McNally, scor 6-3, 6-4, după o oră și 34 de minute de joc.

47.375 de dolari este premiul pe care și l-a asigurat Sorana Cîrstea prin calificarea în turul 3 de la Cincinnati. Primește și 65 de puncte WTA

Rezultatele din meciurile directe dintre Cîrstea și Kalinskaya:

2020, calificările de la Cincinnati: 7-5, 6-4 pentru Kalinskaya

2022, turul 3 la Indian Wells: 5-7, 6-1, 6-0 pentru Cîrstea

2023, turul 2 la US Open: 6-3, 6-4 pentru Cîrstea

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