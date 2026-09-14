Cîrstea, în top 15 WTA!  Performanța incredibilă reușită de Sorana, odată cu atingerea celei mai bune clasări din carieră

Sorana Cîrstea (36 de ani) a bifat o performanță uriașă după ce a intrat pentru prima dată în carieră în Top #15 WTA.

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Sorana Cîrstea parcurge cel mai bun an din cariera sa. Aceasta a avut evoluții remarcabile la turneele de Grand Slam și a urcat pe locul 17 în ierarhia mondială.

Românca nu s-a oprit și a mai urcat două poziții în clasament, până pe 15!

Sorana Cîrstea, cea mai în vârstă jucătoare care ajunge în premieră în Top 15 WTA

Odată cu accederea în optimile US Open, acolo unde a fost eliminată de Jessica Pegula, Sorana Cîrstea a urcat pe locul 15 WTA, cea mai bună clasare a ei din carieră.

Anul acesta, Cîrstea a avut câteva evoluții impresionante, reușind să ajungă în turul al doilea la Australian Open, turul al treilea la Wimbledon și până în sferturi la Roland Garros.

Tenismena a ajuns în urmă cu câteva luni în premieră în Top 20 WTA, fiind cea mai în vârstă jucătoare care reușește această performanță, la 36 de ani.

Cîrstea a repetat performanța și acum. A devenit cea mai în vârstă jucătoare care ajunge în premieră în Top 15 WTA.

4 titluri WTA a câștigat Sorana Cîrstea în cariera sa

Sorana Cîrstea a urcat și un loc în clasamentul WTA Race, care stabilește jucătoarele care vor evolua la Turneul Campioanelor (7-14 noiembrie).

Primele 8 jucătoare vor fi prezente la acest turneu, iar Cîrstea se află pe locul 12, cu 2.390 de puncte.

Anul acesta ar putea fi, cel mai probabil, ultimul din cariera Soranei Cîrstea, întrucât sportiva a hotărât să se retragă din activitate după încheierea sezonului.

Spre finalul anului, Sorana Cîrstea va juca în turneele din Asia.

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