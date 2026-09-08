Performanță incredibilă Sorana Cîrstea poate atinge cea mai bună clasare din carieră, la 36 de ani! 
Sorana Cîrstea
Tenis

Performanță incredibilă Sorana Cîrstea poate atinge cea mai bună clasare din carieră, la 36 de ani!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 21:18
  • Sorana Cîrstea (36 de ani, #17 WTA) ar putea ocupa cea mai bună poziție a carierei, începând cu săptămâna viitoare.
  • Care e condiția pentru a se putea realiza această performanță, mai jos.
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În urmă cu două zile, Sorana Cîrstea a fost eliminată în optimile de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.

Românca a avut un parcurs senzațional în acest an, reușind să atingă cea mai bună clasare din cariera ei, locul 17, dar acum poate realiza din nou o mare performanță.

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Sorana Cîrstea poate urca pe locul 15 WTA

În turneele de Grand Slam din acest sezon, Sorana Cîrstea a ajuns în turul al doilea la Australian Open, turul al treilea la Wimbledon, până în sferturi la Roland Garros și până în optimi la US Open.

Datorită performanțelor sale, românca poate începe săptămâna viitoare pe locul 15 WTA, cea mai bună clasare din cariera ei.

Înainte de US Open, Cîrstea se afla pe poziția 17, dar în clasamentul actualizat la zi aceasta a urcat pe locul 15. Putea fi depășită de Iva Jovic și Naomi Osaka, dar care au fost eliminate în optimi, la fel ca Sorana.

M-am descurcat bine anul ăsta și nu am vrut să mă gândesc la niciun obiectiv. Am vrut să-mi îmbunătățesc jocul, dar fără să am obiective în legătură cu clasamentul. Pur și simplu m-am bucurat, am jucat tenis, am vrut să văd ce se întâmplă. Sorana Cîrstea, după eliminarea de la US Open

A fost, cel mai probabil, ultima participare a Soranei la un turneu de Grand Slam, întrucât aceasta a hotărât să se retragă din activitate la finalul acestui an.

Singura condiție pentru ca Sorana să rămână pe locul 15 WTA

Sorana Cîrstea poate bifa această mare performanță doar dacă Emma Navarro (#27 WTA) nu va ajunge în finală la US Open.

Americanca trebuie să treacă în sferturi de Jessica Pegula, cea care a eliminat-o pe Sorana, iar apoi în semifinale de învingătoarea dintre Aryna Sabalenka (#1 WTA) și Linda Noskova (#6 WTA).

În clasamentul la zi, Cîrstea are 2.464 de puncte, în timp ce Navarro are 2.024. În cazul în care va ajunge în semifinale, jucătoarea din SUA va ajunge la 2.374 puncte.

17
este locul ocupat de Sorana Cîrstea în acest moment, performanță bifată pe 13 iulie 2026

Spre finalul sezonului, românca va juca în turneele din Asia.

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