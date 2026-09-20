U CRAIOVA - FCSB 5-0. Sorin Cârțu (70 de ani), președintele de onoare al campioanei României, s-a declarat încântat de victoria din etapa #10 a Superligii.

Oficialul oltenilor a lăudat prestația echipei, dar și atmosfera creată de suporteri pe stadionul „Ion Oblemenco”.

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Universitatea Craiova s-a impus fără emoții în derby-ul cu FCSB, după ce Al-Hamlawi și Elisor au înscris câte două goluri, iar Alexandru Cicâldău a contribuit cu o reușită.

Sorin Cârțu, după U Craiova - FCSB 5-0 : „Tot ce a fost în seara asta a fost peste 10”

La finalul partidei, Sorin Cârțu a lăudat evoluția jucătorilor antrenați de Filipe Coelho și a explicat că rezultatul l-a mulțumit pe deplin.

„O victorie meritată, electrizantă, spumantă, de toate a fost. Tot ce a fost în seara asta (n.r. - sâmbătă) a fost peste 10, pentru că echipa a jucat într-un anumit fel.

Rezultatul, care a fost 5-0, nu spun că a fost prea puțin sau că e de ajuns, dar e ceva care m-a mulțumit”, a declarat Cârțu.

Cârțu a subliniat că, dincolo de cele trei puncte, bucuria suporterilor reprezintă un motiv de satisfacție.

„Sunt foarte bucuros în seara asta că tot ceea ce s-a întâmplat, atmosfera și lumea care a fost pe stadion, care a venit cu încredere în victoria băieților, au reușit să creeze o stare de bucurie, de fericire.

Lumea a plecat foarte mulțumită de la stadion și asta este, în primul rând, pe lângă cele trei puncte pe care le-am obținut, o mare victorie”, a mai spus acesta.

Au fost multe partide cu FCSB și unele dintre ele s-au terminat cum nu ne-am dorit. Astăzi a fost totul pentru noi. Nu știu ce altă echipă ne-ar fi putut sta în cale. Cred că și dacă ar fi fost un meci internațional, am fi fost foarte bine. Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova

Universitatea Craiova va întâlni Getafe joi, 15 octombrie, de la ora 19:45, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în prima etapă a fazei principale din Conference League.

„Meciul cu Getafe e mai târziu. E un meci diferit, cu un specific diferit. Acesta e un meci de campionat”, a mai spus Cârțu.

Sorin Cârțu, despre FCSB: „Sunt într-o situație dificilă”

În urma înfrângerii cu Universitatea Craiova, FCSB a rămas cu 12 puncte după primele zece etape și ocupă locul 10 în Superliga.

Întrebat despre problemele rivalei și despre Mihai Stoica, alături de care participă ocazional ca invitat la emisiunile Prima Sport, Sorin Cârțu a răspuns:

„Este o situație pe care sunt convins că până la urmă o să o echilibreze, o să o rezolve.

Sunt într-o situație dificilă. Au fost doar 10 etape, doar 10 meciuri. Până la 40 mai sunt multe”.

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