„Nu ar mai trebui să intre pe stadion” VIDEO. Testul de microfon al unei foste angajate a clubului a aprins internetul după eșecul lui Sporting
Barbara Simoes Nunes (FOTO: captură X/Sporting Adeptos)
Campionate

„Nu ar mai trebui să intre pe stadion” VIDEO. Testul de microfon al unei foste angajate a clubului a aprins internetul după eșecul lui Sporting

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 26.10.2026, ora 13:55
alt-text Actualizat: 26.10.2026, ora 14:20
  • Înfrângerea suferită de Sporting Lisabona în etapa #9 din campionatul Portugaliei, 1-2 cu Academico Viseu, a fost urmată de un moment controversat petrecut în sala de presă.
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Golurile nou-promovatei au fost marcate de Joao Guilherme ('24, '74), în timp ce echipa antrenată de Rui Borges a înscris prin Luis Suarez ('62).

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Fosta angajată a lui Sporting, test de microfon controversat

Înainte ca antrenorii celor două echipe să își facă apariția la conferința de presă de după meci, jurnalista Barbara Simoes Nunes, fostă producătoare la Sporting TV, s-a apropiat de microfon și a făcut o serie de afirmații privind situația echipei din Lisabona.

„1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sporting pierde pentru prima dată în campionat în acest sezon, 1-2 împotriva celor de la Academico de Viseu.

Este la nouă puncte de primul loc (n.r. ocupat de Porto) și încă nu am ajuns în noiembrie. Sporting încă nu a jucat cu Porto și Benfica”, a spus jurnalista la microfon.

Imaginile s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare, stârnind reacții aprinse și păreri împărțite în rândul publicului.

În timp ce unii utilizatori au tratat întâmplarea cu umor, alții au pus la îndoială profesionalismul jurnalistei sau chiar autenticitatea clipului.

  • „Este realitate sau este inteligență artificială?”
  • „Testează microfonul, este un lucru normal”
  • „Cum au lăsat să se întâmple așa ceva?”
  • „Nu a spus nicio minciună”
  • „Această doamnă nu ar mai trebui să intre pe stadion”.

Barbara Simoes Nunes lucrează în prezent la postul SIC și are o experiență diversă în domeniul comunicării. În trecut, jurnalista a lucrat pentru publicația A Bola și postul Sport TV, scrie sapo.pt.

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