Încă un stadion în România FOTO. Cum ar urma să arate arena de 15.000 de locuri și ce investiție presupune: „Merităm!” +6 foto
Foto: Monitorul de Suceava
Diverse

Încă un stadion în România FOTO. Cum ar urma să arate arena de 15.000 de locuri și ce investiție presupune: „Merităm!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.09.2026, ora 13:51
alt-text Actualizat: 24.09.2026, ora 13:56
  • Consiliul Județean Suceava a primit primele propuneri pentru a demara lucrările la noul stadion, care urmează să fie construit în apropierea orașului, în comuna Șcheia.
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Primele randări cu viitoarea arenă au apărut deja, iar președintele CJ a anunțat anterior planurile serioase în privința utilizării acesteia.

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Primele imagini cu noul stadion din Suceava

CJ Suceava a primit primele propuneri pentru proiectul arenei care va urma să aibă o capacitate 15.000 de locuri.

Stadionul ar urma să găzduiască nu doar competiții sportive, ci și alte evenimente, și ar putea deveni cea mai mare arenă din regiunea Moldovei.

Acum, monitorulsv.ro a publicat primele randări ale proiectului din Suceava.

Galerie foto (6 imagini)

Noul stadion Suceava / foto: Monitorul de Suceava Noul stadion Suceava / foto: Monitorul de Suceava Noul stadion Suceava / foto: Monitorul de Suceava Noul stadion Suceava / foto: Monitorul de Suceava Noul stadion Suceava / foto: Monitorul de Suceava
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La începutul lunii septembrie, Gheorghe Șoldan, președintele CJ Suceava, dezvăluia ce facilități ar urma să aibă stadionul.

„Vorbim de un stadion cu 15.000 de locuri. Să ne bucurăm și noi, județul Suceava, Moldova, celelalte județe, de o arenă multifuncțională, așa cum merităm, nu doar pentru fotbal, ci și pentru alte evenimente.

O arenă multifuncțională pentru județul Suceava și pentru întreaga Moldovă unde nu vor fi doar meciuri de fotbal.

O să vedeți, este un complex întreg cu spații comerciale care vor fi date în chirie, cu parcare și va putea fi disponibil pentru foarte multe evenimente”, a explicat Gheorghe Șoldan, conform sursei citate.

30-40 milioane de euro
este, în această etapă, valoarea estimată a investiției, potrivit publicației locale Televiziunea Intermedia

Proiectarea și execuția lucrărilor ar urma să fie realizate în aproximativ 18 luni, după finalizarea etapelor administrative și de contractare care sunt necesare demarării proiectului.

Echipa locală a orașului, Cetatea Suceva, a promovat în eșalonul secund la finalul sezonului trecut, unde ocupă acum locul 10, cu 12 puncte adunate după 8 etape, sub comanda lui Petre Grigoraș.

Promovarea reușită de echipă a pus presiune pe autorități în privința necesității unei noi infrastructuri, întrucât arena construită în anul 1963 nu se ridica la standardele necesare din prezent.

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