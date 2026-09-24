De la Chelsea în România! Todd Boehly, fostul patron al clubului englez, intră într-o afacere uriașă legată de Rusia și SUA care îl aduce și în România

Todd Boehly, miliardarul american care a condus Chelsea timp de trei ani, și-a vândut acțiunile la clubul londonez și negociază pentru preluarea activelor internaționale ale celei mai mari companii petroliere din Rusia, Lukoil, care are afaceri și în România.

Cine îl ajută să obțină acest acord la cel mai înalt nivel.

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Todd Boehly, 53 de ani, americanul cu o avere estimată la 9,2 miliarde de dolari, a cumpărat în iunie 2022 Chelsea împreună cu fondul de investiții Clearlake Capital, profitând că Roman Abramovich a fost obligat să vândă de autoritățile britanice după începutul războiului.

Boehly și-a vândut acțiunile la Chelsea și vrea activele internaționale Lukoil

Suma totală a fost 3,3 miliarde de dolari, dar Boehly, care devenise și președintele clubului, avea numai 12,8% acțiuni. Procent pe care l-a vândut în această lună. A ieșit din grupul coproprietarilor pe Stamford Bridge și a primit 700 de milioane $, potrivit Financial Times.

Același Financial Times dezvăluie afacerea uriașă în care se implică acum Boehly.

Acesta a obținut acordul și sprijinul guvernului SUA într-o încercare de a achiziționa activele internaționale ale Lukoil, cea mai mare companie petrolieră a Rusiei.

Cine îl sprijină pe Boehly în proiectul Lukoil: guvernul SUA și miliardari apropiați de Trump

Vrea să înlocuiască grupul american de investiții Carlyle, care acceptase să achiziționeze activele Lukoil în ianuarie.

Boehly are parteneri puternici în consorțiul ce vizează afacerea Lukoil:

Defense Finance Corporation (DFC), o agenție a guvernului federal american care investește în proiecte internaționale. Va deține o participație de 15%.

care investește în proiecte internaționale. Va deține o participație de 15%. Șeicul Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, consilierul pentru securitate națională al Emiratelor Arabe Unite și fratele președintelui EAU Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Care controlează un portofoliu de afaceri de 1,3 trilioane $.

și fratele președintelui EAU Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Care controlează un portofoliu de afaceri de 1,3 trilioane $. Familia Al-Hayat, miliardari din Qatar și Siria implicați în afaceri cu Donald Trump prin intermediul rudelor președintelui american.

Boehly vizează active de 20 de miliarde. Include afaceri în România

Financial Times scrie că proiectul lui Boehly e lansat la zece luni după ce Lukoil a fost de acord să vândă activele internaționale sub presiunea sancțiunilor americane.

Casa Albă ar fi blocat până acum tranzacția către Carlyle și o ghidează spre consorțiul lui Boehly.

FT amintește că activele Lukoil sunt evaluate la 20 de miliarde de dolari și includ mari rafinării de petrol din România și Bulgaria.

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