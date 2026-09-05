Sportul revine în Cotroceni Competiția care se va desfășura pe vechea arenă din inima Capitalei + Anunțul Federației +26 foto
Foto: Facebook/Federația Română de Oină
Alte sporturi

Sportul revine în Cotroceni Competiția care se va desfășura pe vechea arenă din inima Capitalei + Anunțul Federației

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 05.09.2026, ora 12:39
alt-text Actualizat: 05.09.2026, ora 14:20
  • Sportul revine pe Stadionul Cotroceni din București, la finalul lunii septembrie.
  • Federația Română de Oină a decis organizarea câtorva partide pe vechea arenă din Capitală.
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Stadionul din preajma Ministerului Apărării se află într-o cotinuă stare de degradare, găzuind ultimul meci de fotbal în urmă cu 17 ani.

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Cupa Regelui la oină, pe Stadionul Cotroceni

În ultimii ani, arena din Cotroceni a servit drept spațiu pentru diverse antrenamente sau competiții de rugby, dar și pentru competițiile de oină, sportul nostru național.

Acum, Federația Română de Oină a stabilit ca finala Cupei Regelui să aibă loc pe stadionul din centrul Capitalei, la finalul lunii septembrie, iar intrarea va fi liberă pentru fani.

„Pe 26 septembrie, ora 12:00, cele mai bune echipe masculine din România se înfruntă pe Stadionul Cotroceni din București pentru Cupa Regelui, ediția a 13-a.

C.S.M. Râmnicu Sărat, campioana națională, contra C.S. Biruința Gheraești, vicecampioana. Anul acesta, cine va scrie istorie?”, a transmis FRO, pe pagina de Facebook.

La începutul acestei luni, GOLAZO.ro a vizitat vechiul stadion al Progresului, prezentând mai multe imagini ale degradării unei arene importante pentru fotbalulul românesc, sub administrarea BNR-ului.

Stadionul Cotroceni FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Stadionul Cotroceni FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (26 imagini)

Stadionul Cotroceni FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Stadionul Cotroceni FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Stadionul Cotroceni FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Stadionul Cotroceni FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Stadionul Cotroceni FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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2009
este anul în care Stadionul Cotroceni a găzduit ultimul meci oficial de fotbal

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