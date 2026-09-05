Fanii și-au pierdut răbdarea Suporterii CFR-ului,  atac la patronul Ioan Varga, la ultimul meci din Gruia
Suporteri CFR Cluj. Foto: captură video Monitorul de Cluj
Superliga

Fanii și-au pierdut răbdarea Suporterii CFR-ului, atac la patronul Ioan Varga, la ultimul meci din Gruia

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 05.09.2026, ora 12:57
alt-text Actualizat: 05.09.2026, ora 12:59
  • CFR Cluj - Farul 0-0. Suporterii ardeleni au scandat împotriva lui Ioan Varga, la ultima partidă de pe teren propriu.
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Antrenorul Marius Șumudică face mari eforturi pentru a menține un lot competitiv la CFR Cluj, însă problemele constante și ultimele plecări i-au făcut pe fani să-și piardă răbdarea.

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Suporterii CFR-ului, atac la patronul Ioan Varga, la ultimul meci din Gruia

Tehnicianul formației din Gruia a transmis, vineri, că se află la limită răbdării în privința situației de la club, unde jucătorii pleacă săptămânal, iar interdicția pentru transferuri nu i-a permis să înregistreze noi jucători.

După multe plecări importante, precum Djokovic, Muhar sau Abeid, Șumudică l-a pierdut și pe Meriton Korenica, jucător prezentat, vineri, de rivala FCSB.

Astfel, suporterii „alb-vișinii” nu l-au mai iertat pe patronul Ioan Varga și l-au contestat la remiza de vineri cu Farul, 0-0 pe teren propriu.

„Nelu Varga este o mizerie!”, au scandat suporterii clujeni, într-un video surprins de Monitorul de Cluj.

Tot în startul acestui sezon, clubul patronat de Varga a intrat oficial în insolvență, deși acesta susținea anterior că nu se va pune problema acestei variante.

CFR Cluj a intrat în procedura de insolvență cu datorii de 37,5 milioane de euro la 31 iulie 2026.

Totuși, în ciuda situației dificile de la echipă, Marius Șumudică a reușit să obține 7 puncte în ultimele 3 etape din Liga 1.

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