Monumentul nepăsării FOTO+VIDEO. Contrast ȘOCANT la stadionul Cotroceni: gazon peste Ghencea, dar tribunele se prăbușesc sub ochii BNR

GOLAZO.ro a vizitat recent stadionul Cotroceni pentru a vedea în ce stare se mai află arena pe care nu s-a mai jucat fotbal de aproape 17 ani

Surprinzător, gazonul arată mai bine decât pe alte stadioane noi din București. Totuși, urmele trecerii timpului sunt extrem de vizibile la nivel de tribune

Un reportaj din „Parcul cu Platani”, imagini noi de pe stadionul unde au crescut Cristi Săpunaru și Ovidiu Herea, casa echipei FC Național, care la început de ani 2000 surprindea Divizia A cu un parcurs incredibil, fiind aproape de titlu

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Cândva una dintre cele mai elegante arene din București, Stadionul Cotroceni a ajuns astăzi imaginea perfectă a nepăsării. De aproape 17 ani nu s-a mai jucat niciun meci de fotbal aici, mai exact din 2009 de la dizolvarea Progresului, iar timpul pare că s-a oprit în loc. Închis cu lacăte ruginite, abandonat și fără vreun plan concret de revitalizare, stadionul administrat de BNR se degradează încet, de la un an la altul.

Fără să existe întrebări, fără să existe preocupări.

GOLAZO.ro a vizitat arena din Cotroceni în urmă cu câteva zile, iar contrastul este unul izbitor. În timp ce tribunele sunt tot mai aproape de colaps, gazonul arată surprinzător de bine. Paradoxal, suprafața de joc pare într-o stare mai bună decât cea văzută în ultimele zile pe stadioane noi, precum Ghencea sau Arcul de Triumf.

Gazon impecabil pe un stadion abandonat

Primul lucru care sare în ochi este culoarea intensă a gazonului. Terenul este tuns uniform, fără zone compromise și cu un aspect care ar permite, cel puțin vizual, disputarea unui meci fără probleme. Asta ce-am putut observa din imaginile din aer.

Se observă inclusiv semnele specifice rugby-ului, buturile montate pe teren, semn că arena mai este folosită ocazional și pentru antrenamente sau competiții de rugby. Fără cele de oină, deja bine cunoscute.

Este poate cea mai mare ironie a stadionului. În timp ce alte arene folosite săptămânal se luptă cu probleme serioase ale suprafeței de joc, la Cotroceni cel mai bine întreținut lucru este tocmai terenul folosit cine știe când.

Tribunele spun însă povestea abandonului

Privirea se mută imediat spre tribune, iar imaginea se schimbă radical.

Scaunele albastre și albe sunt decolorate de vreme, multe sunt rupte, iar în unele sectoare lipsesc complet. Din imaginile aeriene se observă clar diferențele dintre zonele unde au mai rămas scaune și cele unde au dispărut cu totul, lăsând doar structura metalică la vedere.

Rugina a pus stăpânire pe aproape toate elementele metalice ale tribunelor. Scările, balustradele și structura de susținere poartă urmele anilor în care nu s-a intervenit deloc. Pare o minune că mai pot sta în picioare.

Vegetația cucerește stadionul

Una dintre cele mai spectaculoase imagini este cea a vechilor stâlpi de nocturnă.

Imensele turnuri galbene, cândva simbolul stadionului Cotroceni, sunt acum înghițite de vegetație. Copacii și lianele au urcat până aproape de jumătatea stâlpilor, iar din aer pare că natura încearcă să recupereze ceea ce omul a abandonat.

Și în jurul tribunei oficiale vegetația și-a făcut loc peste tot, inclusiv pe acoperișul clădirii administrative, unde cresc deja buruieni și arbuști.

Tribuna oficială, o clădire uitată în timp

Clădirea albă de la tribuna oficială completează tabloul degradării.

Fațada este pătată și scorojită, geamurile încă rezistă, însă întreaga construcție pare abandonată. Inscripția „Cotroceni” încă mai poate fi citită, dar literele par și ele uitate într-un decor care transmite mai degrabă imaginea unei clădiri părăsite decât a uneia care administra cândva unul dintre cele mai importante stadioane din Capitală.

Pe acoperiș au crescut deja plante, iar lipsa oricărei intervenții este evidentă.

Stadionul Cotroceni FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Parcarea de sub tribună, unul dintre puținele spații încă folosite

Sub una dintre tribune se află mai multe locuri de parcare acoperite. În ziua vizitei GOLAZO.ro, acolo erau parcate mai multe autoturisme, semn că această zonă continuă să fie utilizată.

Este una dintre puținele părți ale stadionului care mai are o funcționalitate clară, oferind protecție atât de ploaie, cât și de soarele puternic, atunci când vremea o cere.

Un stadion blocat între BNR și stat

De ani întregi, Stadionul Cotroceni există într-un blocaj administrativ.

Monica Iagăr explica în urmă cu doi ani că arena a rămas în administrarea BNR, iar lipsa unui acord privind terenul a făcut imposibilă predarea stadionului și includerea lui într-un proiect de modernizare.

La rândul său, BNR a transmis în trecut că tribunele nu pot fi reparate deoarece nu dețin certificat ISU, iar acesta nu poate fi obținut fără o reconfigurare completă a căilor de evacuare și a întregii zone. Practic, fără o investiție majoră, stadionul nu poate fi readus la standarde moderne.

Între timp, arena continuă să se degradeze.

Stadionul Cotroceni FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

O legendă care moare puțin câte puțin

Ultimul meci de fotbal disputat aici datează din 2009, odată cu dispariția Progresului București. De atunci, porțile au rămas închise, iar stadionul a devenit o imagine a promisiunilor uitate. Și de multe ori folosită doar pentru agrement sau meciuri de oină în anonimat.

Din dronă, contrastul este aproape dureros: în mijlocul unei Capitale care construiește stadioane noi, Cotroceni păstrează încă un gazon verde, bine întreținut, înconjurat însă de tribune ruginite, scaune distruse și stâlpi de nocturnă înghițiți de vegetație.

Pentru că cel mai viu lucru de pe Stadionul Cotroceni este iarba. În rest, timpul pare să fi învins tot.

GOLAZO.ro a trimis către BNR o solicitare pentru un punct de vedere despre situația stadionului Cotroceni. În momentul în care vom avea un răspuns, îl vom publica.

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