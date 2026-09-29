Compania Națională de Investiții a anunțat startul lucrărilor pentru noul stadion „Gheorghe Hagi”.

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Nouă arenă a Farului va fi ridicată în Constanța, iar proiectul va fi finanțat prin intermediul Ministerului Dezvoltării.

CNI a anunțat oficial construirea Stadionului „Gheorghe Hagi”

Lucrările pentru noua arenă vor începe la 1 octombrie și vor fi realizate de companiile Construcții Erbașu și TRACON S.R.L.

„Este oficial! Stadionul « Gheorghe Hagi» se construiește!

Compania Națională de Investiții S.A. a emis Ordinul de începere a lucrărilor pentru noul Stadion « Gheorghe Hagi», care va fi construit în municipiul Constanța, pe Str. Primăverii, nr. 2-11.

Începând cu 1 octombrie, acest proiect de anvergură pentru Constanța și pentru sportul românesc va deveni un simbol al performanței, al ambiției și al viitorului.

De acum, șantierul va prinde viață, iar fiecare zi de lucru ne apropie de o arenă modernă, construită la standarde europene și pregătită să găzduiască marile momente ale sportului.

Finanțarea investiției este asigurată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Națională de Investiții, în cadrul « Programului național de construcții de interes public sau social», iar lucrările vor fi realizate de asocierea Constructii Erbasu & TRACON S.R.L.

Un nou stadion. Un nou reper pentru Constanța”, a transmis CNI, pe pagina de Facebook.

În prezent, Farul Constanța joacă meciurile de pe teren propriu pe stadionul de la Ovidiu.

Formația pregătită de Ioan Ovidiu Sabău ocupă locul 6 în Liga 1, cu 14 puncte adunate după primele 10 etape.

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