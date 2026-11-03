Anchetat pentru ucidere din culpă Ce pedeapsă ar putea primi portarul Jesus Owono, după moartea lui Jesus de Miguel

Moartea fotbalistului Jesus de Miguel, jucător al echipei CD Tenerife, în urma unei ciocniri violente cu portarul formației FC Andorra, Jesus Owono, ar putea avea consecințe și în plan juridic.

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Potrivit El Pais, poliția a deschis proceduri judiciare împotriva lui Jesus Owono pentru ucidere din culpă.

Jesus Owono, cercetat pentru ucidere din culpă

Uciderea din culpă e o infracțiune reglementată de articolul 142 din Codul penal spaniol. Dacă anchetatorii vor stabili că intervenția portarului a reprezentat o imprudență gravă, acesta ar putea fi condamnat la închisoare de la unu la patru ani, în timp ce încadrarea faptei ca imprudență mai puțin gravă ar atrage o pedeapsă cu amendă între trei și 18 luni.

Autoritățile trebuie să clarifice circumstanțele ciocnirii, dacă intervenția a depășit limitele riscului normal acceptat într-un meci de fotbal și dacă există o legătură de cauzalitate între aceasta și decesul lui De Miguel.

Înalta Curte de Justiție a Insulelor Canare (TSJC) a explicat că orice deces fără cauză naturală, cunoscut sub numele de moarte judiciară, fie accidentală, fie din alte motive, necesită o anchetă judiciară oficială, mai scrie sursa citată.

Owono locuiește în Andorra din vara anului 2025, când a ajuns la FC Andorra sub formă de împrumut de la Alaves și a primit permis de rezidență în principat, alături de partenera sa.

Dacă dosarul va ajunge în instanță, acesta ar putea fi nevoit să răspundă în fața justiției spaniole. Andorra nu își extrădează propriii cetățeni, însă poate extrăda rezidenții străini aflați în situații juridice de acest fel, scrie sport.es.

Ce riscă Jesus Owono pe plan sportiv

Legislația sportivă prevede sancțiuni limitate pentru astfel de incidente.

O intrare violentă, chiar dacă are drept consecință moartea unui jucător, poate fi sancționată cu maximum 12 etape de suspendare, respectiv 15 dacă este încadrată drept agresiune , mai scrie sursa citată.

Suspendările pe perioade foarte lungi sau pe viață sunt rezervate unor abateri precum dopajul repetat ori trucarea meciurilor.

Avocatul Miguel Galan, specialist în drept sportiv, a explicat, conform Sport, că răspunderea penală nu decurge automat din gravitatea consecințelor unei faze de joc.

Acesta a invocat jurisprudența Curții Supreme din Spania, rezumând principiul astfel: „Excesele produse în desfășurarea unei faze de joc se sancționează sportiv, nu penal”.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

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