Schimbare la Steaua  Cine e noul comandant al CSA: „Clubul merită, înainte de toate, fapte”
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Liga 2

Schimbare la Steaua Cine e noul comandant al CSA: „Clubul merită, înainte de toate, fapte”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 23:29
alt-text Actualizat: 01.10.2026, ora 23:29
  • Colonelul Eduard Danilof a fost numit joi, 1 octombrie, în funcția de președinte al clubului Steaua București.
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Eduard Danilof are o experiență de peste 30 de ani în Ministerul Apărării Naționale și este o figură cunoscută în cadrul clubului.

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Eduard Danilof este noul președinte al Stelei

Danilof se află la conducerea clubului din octombrie 2025, dar până în prezent a exercitat atribuțiile de comandant prin împuternicire.

„Începând de astăzi, 1 octombrie 2026, colonelul Eduard Danilof a fost numit în funcția de comandant (președinte) al Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Acesta se află la conducerea clubului din octombrie 2025, perioadă în care a exercitat atribuțiile funcției de comandant prin împuternicire.

Cu o experiență de aproape 30 de ani în Ministerul Apărării Naționale, Eduard Danilof și-a desfășurat cea mai mare parte a carierei în domeniul administrării patrimoniului și infrastructurii militare.

Înainte de preluarea conducerii clubului, acesta a coordonat activitatea Centrului de administrare al Stadionului Steaua”, a transmis Steaua pe Facebook.

Eduard Danilof a oferit și o reacție după ce a fost numit în funcție:

„Nu cred că este momentul pentru declarații lungi sau pentru promisiuni. Știu că există nemulțumiri, așteptări și multe lucruri pe care suporterii Stelei își doresc să le vadă rezolvate. Este firesc.

Prefer ca, de acum înainte, să vorbim mai puțin despre ceea ce ne propunem și mai mult prin ceea ce reușim să facem. Nu traversăm o perioadă ușoară, dar Steaua București merită seriozitate, echilibru și, înainte de toate, fapte”, a transmis colonelul.

În urmă cu o zi, Victor Pițurcă a susținut că Steaua va avea drept de promovare în Superliga începând cu anul viitor.

În acest moment, Steaua se află pe locul 18 în Liga 2, cu 5 puncte acumulate după 8 etape.

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