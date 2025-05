„Am avut o ședință în vestiar” Ștefan Baiaram dezvăluie ce au stabilit oltenii după înfrângerea cu Rapid

Ștefan Baiaram (22 de ani), fotbalistul celor de la Universitatea Craiova, a vorbit despre momentele de după înfrângerea cu Rapid, scor 1-2.

Universitatea Craiova a pierdut partida de pe teren propriu cu Rapid, după ce portarul Laurențiu Popescu a gafat incredibil în minutul 83.

Ștefan Baiaram, după meciul cu Rapid: „Am avut o ședință în vestiar”

După meci, Ștefan Baiaram a vorbit despre ce s-a întâmplat în vestiar:

„De obicei, după fiecare meci nu dorm. Mai ales că am avut un rezultat negativ, clar a fost o seară neagră. M-am gândit foarte mult la ea. Am văzut tot meciul, de multe ori fac acest lucru.

Chiar am vrut să-l văd pe tot. Este ceva dureros şi pentru noi. Clar nu ne doream acest lucru (n.r. - să-l vadă pe Rădoi plângând).

Nu am făcut cel mai bun meci. Ne pare rău de acest lucru, dar asta o să ne facă mai puternici şi o să arătăm mai bine în etapele următoare. Am avut o şedinţă în vestiar, am încercat să stabilim anumite lucruri.

Să mergem pe un plan în cele trei meciuri care au rămas”, a declarat Ștefan Baiaram pentru fanatik.ro.

12 goluri a marcat Ștefan Baiaram pentru Universitatea Craiova în acest sezon

Baiaram, despre minusurile oltenilor: „Nu știm să gestionăm anumite momente”

Fotbalistul celor de la Universitatea Craiova crede că el și colegii săi nu sunt suficient de experimentați:

„Cred că este un blocaj mental, cel mai probabil, majoritatea dintre noi nu suntem maturizaţi, nu ştim să jucăm meciurile decisive.

Cred că încă nu suntem maturi în joc, nu ştim să gestionăm anumite momente. La fiecare echipă sunt jucători care fac diferenţa, dar într-adevăr, nu am făcut un joc bun cu Rapid.

Sperăm ca în astfel de meciuri să iasă şi altcineva să iasă în evidenţă. Toată lumea se gândeşte la trofee, dar nu cred că s-a pus problema de presiune foarte mare.

În momentul de faţă atât am putut să obţinem. Vrem să scoatem maximum din ultimele 3 etape.

Nu mi-e teamă. După discuţia pe care am avut-o cu mister şi cu jucătorii, sunt sigur că acest lucru ne-a întărit şi cred că putem să câştigăm următoarele meciuri”, a mai adăugat Baiaram.

