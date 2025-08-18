„L-a desființat!” Marea surpriză de la FCSB după derby-ul cu Rapid: „A jucat extraordinar! Cred că Hazrollaj se lasă!”

Alexandru Pantea (21 de ani) l-a impresionat pe Mihai Stoica (60 de ani) după partida cu Rapid, scor 2-2.

Tânărul fundaș dreapta a fost integralist în derby și a fost folosit în banda stângă a defensivei.

FCSB a aliniat un prim „11” destul de diferit la derby-ul de duminică seara, iar mulți jucători au avut o prestație solidă în viziunea oficialului echipei.

Rapid - FCSB 2-2 . Mihai Stoica: „Pantea l-a desființat pe Hazrollaj”

Pe lângă evoluțiile foarte bune ale lui Graovac, Lixandru și Toma, Stoica a fost cel mai încântat de atitudinea lui Pantea în fața unor jucători precum Hazrollaj și Dobre.

„Erau câțiva jucători care aveau nevoie și de o victorie. În afară de faptul că au jucat foarte, foarte bine. Și aici mă refer la Graovac, la Pantea, la Lixandru și la Toma. Toți 4 au făcut un meci extraordinar.

Gândiți-vă la Pantea ce adversari a avut! Păi, cred că Hazrollaj se lasă după meciul ăsta! L-a desființat! A venit Dobre, nici cu el nu i-a fost greu”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Cu toate acestea, FCSB a plecat doar cu un punct de pe Arena Națională și a ajuns la patru meciuri consecutive fără succes în Liga 1.

Următorul duel al campioanei este cel cu Aberdeen, în manșa tur din play-off-ul Europa League, joi, de la 21:45.

VIDEO Rapid - FCSB 2-2 . Final fabulos în derby-ul de pe Arenă!

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport