Gigi Becali (67 de ani) a oferit primele reacții după ce a aflat că meciul tur cu Aberdeen nu va fi transmis la TV.

Aberdeen - FCSB se joacă joi, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe voyo.ro.

La fel ca partida de joia trecută cu Drita, scor 3-1 în favoarea celor de la FCSB, meciul cu Aberdeen va fi transmis și el pe platforma Voyo.

Aberdeen - FCSB. Gigi Becali: „Nu depinde de mine”

Patronul campioanei a comentat și el situația din preliminariile cupelor europene, în care mai multe partide ale echipei au fost difuzate pe platforma online.

„Ce să facem? Nu depinde de mine asta! Sunt drepturile scoțienilor și le-au cumpărat cei de la ProTV. Nu mă interesează! Ce pot să fac acum? Să nu vă mai enervați”, a spus Becali, potrivit fanatik.ro.

Întrebat ce se va întâmpla dacă platforma Voyo va pica din nou, la fel ca săptămâna trecută, Becali a răspuns: „Ce dacă? O să-l dea pe Pro Arena după”.

La returul cu Drita, transmisiunea a căzut pentru foarte mulți dintre utilizatori, chiar cu câteva minute înainte de startul partidei.

Ulterior, după aproximativ 20 de minute, partida a fost mutată la TV, pe postul Pro Arena.

VIDEO Rapid - FCSB 2-2. Final fabulos în derby-ul de pe Arenă!

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport