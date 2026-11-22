Ștefan Baiaram (23 de ani), atacantul Universității Craiova, s-a declarat mulțumit după victoria categorică obținută de olteni pe terenul celor de la UTA Arad, scor 6-2, în etapa #16 din Liga 1.

Autor a două goluri, fotbalistul a transmis un mesaj emoționant pentru tatăl său, care se confruntă cu probleme de sănătate.

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Baiaram a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Craiovei și a marcat de două ori în doar șase minute, în minutele 18 și 24.

Ștefan Baiaram, după victoria cu UTA: „Nu ne bucură faptul că am primit două goluri”

După primul gol, atacantul și-a scos tricoul și a arătat un mesaj scris pe maioul purtat pe dedesubt: „Tată, astăzi pentru tine joc”.

Gestul a venit într-o perioadă dificilă pentru fotbalist. Tatăl său adoptiv, Gheorghe Burticioiu, a suferit un infarct pe 8 noiembrie, iar Baiaram a părăsit atunci cantonamentul echipei înaintea meciului cu CFR Cluj, pentru a fi alături de familie.

Universitatea Craiova a condus cu 4-0, dar UTA a redus diferența la 4-2, înainte ca oltenii să mai înscrie de două ori.

La final, Baiaram a recunoscut că echipa a fost nemulțumită de cele două goluri primite într-un interval scurt.

„Ne bucurăm că am luat cele trei puncte, am făcut un joc bun și am înscris multe goluri. Nu ne bucură faptul că am primit cele două goluri. Nu ne doream să primim niciunul în această seară.

Am făcut un meci bun și mergem cu încredere la partida de joi”, a declarat Baiaram.

La 4-2 nu mă gândeam că ar avea puterea să ne egaleze, dar era frustrant pentru noi, pentru că făcuserăm o partidă bună și nu ne-a căzut bine să primim două goluri atât de repede. Mă bucur că am mai înscris și ne-am distanțat din nou. Dacă eram puțin mai atenți la cele două faze, puteam evita golurile, dar, per total, a fost un meci foarte bun Ștefan Baiaram, fotbalist la U Craiova

Ștefan Baiaram, înaintea meciului cu Brighton: „Vrem să scoatem un punct. Putem face o surpriză”

După succesul de la Arad, Universitatea Craiova se pregătește pentru meciul cu Brighton, din etapa #4 a fazei principale din Conference League, programat joi, 26 noiembrie, de la ora 19:45, în Anglia.

„Da, suntem conștienți că este cel mai greu adversar. Mergem acolo cu încredere, vrem să scoatem un punct.

Nu ne dă nimeni nicio șansă și putem să facem o surpriză.

Ne adaptăm la fiecare adversar. Va fi o partidă diferită față de cea din această seară, dar mergem cu încredere.

Vor fi suporteri români, mă bucur că o să fie foarte multă lume alături de noi acolo”, a mai spus Baiaram.

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