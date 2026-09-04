S-au pus în vânzare biletele Cât costă un tichet la România - Suedia, primul meci oficial acasă cu Hagi pe bancă și cu fani în tribune

FRF a anunțat că au fost puse în vânzare biletele pentru cel de-al patrulea meci al naționalei din viitoarea ediție a Ligii Națiunilor.

România - Suedia se joacă pe 5 octombrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională.

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Duelul cu Suedia va fi primul meci oficial disputat de naționala României pe teren propriu, cu spectatori, de la revenirea lui Gică Hagi.

Pe 28 septembrie, „tricolorii” vor juca acasă cu Bosnia, dar partida se va disputa cu porțile închise.

S-au pus în vânzare biletele pentru România - Suedia

„Prețul biletelor este cuprins între 50 RON (peluze) și 130 RON (tribunele 1 și 2, central), iar tinerii vor avea parte de o reducere. Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât și tinerii între 15 și 24 de ani (30 RON), vor beneficia de un preț preferențial în momentul achiziționării biletelor.

Copiii care n-au încă 15 ani împliniți vor avea acces în zona destinată familiilor, «Tribunele 1 și 2 Family Zone», alegând tipul biletului (copil) la efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie introduse în sistem pentru generarea ulterioară a biletelor dedicate.

Comenzile pot include maximum 4 bilete, excepție făcând cele din Family Zone, care pot conține până la 5 bilete, cel puțin unul dintre acestea fiind nevoie să fie alocat unui copil sub 15 ani.

În momentul achiziționării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 RON”, a transmis FRF pe site-ul oficial. Tichetele pot fi achiziționate de AICI.

Prețul biletelor la România - Suedia:

Categoria 1: 10-30 lei

10-30 lei Categoria 2: 10-90 lei

10-90 lei Categoria 3: 60 lei

60 lei Categoria 4: 50 lei

50 lei VIP Roșu: 650 lei

650 lei VIP Albastru: 500 lei

Înainte de întâlnirea de la București, Suedia și România se vor întâlni chiar în prima etapă din Liga Națiunilor. Partida va avea loc pe 25 septembrie, de la ora 21:45, pe Strawberry Arena din Solna.

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Programul României în Liga Națiunilor

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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