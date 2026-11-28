- FC Voluntari - CFR Cluj, primul meci al zilei din etapa #17 a Superligii, se va disputa de la ora 14:30.
- De la ora 17:00, Corvinul Hunedoara va întâlni Farul Constanța, iar FCSB va primi vizita celor de la Csikszereda, de la ora 20:00.
- Toate cele opt meciuri ale rundei vor putea fi urmărite în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Capul de afiș al etapei este duelul dintre Universitatea Craiova și Dinamo, programat luni, de la ora 20:00.
Oltenii sunt liderii campionatului, cu 36 de puncte, în timp ce formația pregătită de Nuno Campos ocupă locul 3, cu 33 de puncte.
Astăzi, 28 noiembrie
FC Voluntari - CFR Cluj, live de la 14:30
- Arbitru: Vidican Rareș George. Asistenți: Corb Ioan Alexandru și Ilinca Cristi Daniel. Arbitru VAR: Rusandu Lucian-Claudiu. Arbitru AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen
- Stadion: „Anghel Iordănescu”
Corvinul Hunedoara - Farul, live de la 17:00
- Arbitru: Kovacs Szabolcs. Asistenți: Marica Mihai Marius și Badea Marius. Arbitru VAR: Petrescu Radu Marian. Arbitru AVAR: Mitruți Daniel
- Stadion: „Francisc Neuman”
FCSB - Csikszereda, live de la 20:00
- Arbitru: Cojocaru Adrian Viorel. Asistenți: Birdes Romica Ionut și Iftode Florin Ionuț. Arbitru VAR: Porumbel Valentin. Arbitru AVAR: Dima Iulian
- Stadion: Steaua
Duminică, 29 noiembrie
Oțelul Galați - UTA Arad, live de la 15:00
- Stadion: Oțelul
Rapid - FC Botoșani, live de la 20:00
- Stadion: Giulești
Luni, 30 noiembrie
U Craiova - Dinamo, live de la 20:00
- Stadion: „Ion Oblemenco”
S-au jucat:
Petrolul - FC Argeș 0-1
- A marcat: Charpentier ('41)
- Petrolul : Zima - Căpușă, Papp, Malula, Dumitrescu - Leo Teixeira, Dele, Hanca, Martins - Nlundulu, Ioniță
- Rezerve: Rădulescu, Georgescu, Argeșanu, Costache, Zaian, Huseynov, Ludewig, Manolache, Leescu, Paraschiv, Țuțu
- Antrenor: Ricardo Sousa
- FC Argeș: Nikic - Borța, Garutti, Sadriu, Tofan - Pîrvu, Rață, Sierra, Luvambo - Matos, Charpentier
- Rezerve: Căbuz, Straton, Oancea, Tiago Goncalves, Micovschi, Alagbe, Gheorghe, Balaure, Emmers, Mendy, Moldoveanu
- Antrenor: Bogdan Andone
- Arbitru: George Roman. Asistenți: Cosmin Bojan și Raul Ghiciulescu. Arbitru VAR: Adrian Costreie. Arbitru AVAR: Sebastian Gheorghe.
- Stadion: „Ilie Oană”
U Cluj - Sepsi 0-1
- A marcat: Doru Andrei ('60)
- U Cluj: Lefter - Mikanovic, Poulolo, Cristea, Chipciu - Codrea, Bic - Macalou, Pinho, Ștefănescu - Lukic
- Rezerve: D. Moldovan, Capradossi, Chinteș, Drammeh, Friday, Gheorghiță, Mendy, Nistor, Pall, Stanojev, Szimionaș, Techereș
- Antrenor: Cristiano Bergodi
- Sepsi: Lazar - Cascardo, Vîrtej, Karamoko, Vianna - N. Păun, Cîmpean - Silaghi, D. Andrei, Oberlin - Cmiljanic
- Rezerve: Gyenge, Aganovic, Batzula, Daguin, Davordzie, Dobrosavlevici, Ghimfuș, Heras, Mawa, Oteliță, Rose
- Antrenor: Ovidiu Burcă
- Arbitru: George Găman. Asistenți: Ferencz Tunyogi și Cosmin Vatamanu. Arbitru VAR: Claudiu Marcu. Arbitru AVAR: Cătălin Popa
- Stadion: Cluj Arena
FOTO. Macalou s-a accidentat în minutul 5 al meciului
Galerie foto (27 imagini)
VIDEO. Golul superb marcat de Doru Andrei în U Cluj - Sepsi 0-1
Clasamentul în Superliga
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|16
|36
|2
|Rapid
|16
|34
|3
|Dinamo
|16
|33
|4
|Petrolul
|17
|30
|5
|U Cluj
|17
|29
|6
|Corvinul
|16
|25
|7
|Farul
|16
|24
|8
|CFR Cluj
|16
|22
|9
|FCSB
|16
|22
|10
|Sepsi
|17
|21
|11
|FC Argeș
|17
|19
|12
|UTA Arad
|16
|18
|13
|FC Botoșani
|16
|16
|14
|Oțelul
|16
|13
|15
|FC Voluntari
|16
|9
|16
|Csikszereda
|16
|6