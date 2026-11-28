FC Voluntari - CFR Cluj, primul meci al zilei din etapa #17 a Superligii, se va disputa de la ora 14:30.

De la ora 17:00, Corvinul Hunedoara va întâlni Farul Constanța, iar FCSB va primi vizita celor de la Csikszereda, de la ora 20:00.

Toate cele opt meciuri ale rundei vor putea fi urmărite în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Capul de afiș al etapei este duelul dintre Universitatea Craiova și Dinamo, programat luni, de la ora 20:00.

Oltenii sunt liderii campionatului, cu 36 de puncte, în timp ce formația pregătită de Nuno Campos ocupă locul 3, cu 33 de puncte.

Astăzi, 28 noiembrie

FC Voluntari - CFR Cluj, live de la 14:30

Arbitru : Vidican Rareș George. Asistenți : Corb Ioan Alexandru și Ilinca Cristi Daniel. Arbitru VAR : Rusandu Lucian-Claudiu. Arbitru AVAR : Gheorghe Sebastian Eugen

: Vidican Rareș George. : Corb Ioan Alexandru și Ilinca Cristi Daniel. : Rusandu Lucian-Claudiu. : Gheorghe Sebastian Eugen Stadion: „Anghel Iordănescu”

Corvinul Hunedoara - Farul, live de la 17:00

Arbitru : Kovacs Szabolcs. Asistenți : Marica Mihai Marius și Badea Marius. Arbitru VAR : Petrescu Radu Marian. Arbitru AVAR : Mitruți Daniel

: Kovacs Szabolcs. : Marica Mihai Marius și Badea Marius. : Petrescu Radu Marian. : Mitruți Daniel Stadion: „Francisc Neuman”

FCSB - Csikszereda, live de la 20:00

Arbitru : Cojocaru Adrian Viorel. Asistenți : Birdes Romica Ionut și Iftode Florin Ionuț. Arbitru VAR : Porumbel Valentin. Arbitru AVAR : Dima Iulian

: Cojocaru Adrian Viorel. : Birdes Romica Ionut și Iftode Florin Ionuț. : Porumbel Valentin. : Dima Iulian Stadion: Steaua

Duminică, 29 noiembrie

Oțelul Galați - UTA Arad, live de la 15:00

Stadion: Oțelul

Rapid - FC Botoșani, live de la 20:00

Stadion: Giulești

Luni, 30 noiembrie

U Craiova - Dinamo, live de la 20:00

Stadion: „Ion Oblemenco”

S-au jucat:

Petrolul - FC Argeș 0-1

A marcat: Charpentier ('41)

Petrolul : Zima - Căpușă, Papp, Malula, Dumitrescu - Leo Teixeira, Dele, Hanca, Martins - Nlundulu, Ioniță

Zima - Căpușă, Papp, Malula, Dumitrescu - Leo Teixeira, Dele, Hanca, Martins - Nlundulu, Ioniță Rezerve : Rădulescu, Georgescu, Argeșanu, Costache, Zaian, Huseynov, Ludewig, Manolache, Leescu, Paraschiv, Țuțu

: Rădulescu, Georgescu, Argeșanu, Costache, Zaian, Huseynov, Ludewig, Manolache, Leescu, Paraschiv, Țuțu Antrenor: Ricardo Sousa

Ricardo Sousa FC Argeș: Nikic - Borța, Garutti, Sadriu, Tofan - Pîrvu, Rață, Sierra, Luvambo - Matos, Charpentier

Nikic - Borța, Garutti, Sadriu, Tofan - Pîrvu, Rață, Sierra, Luvambo - Matos, Charpentier Rezerve : Căbuz, Straton, Oancea, Tiago Goncalves, Micovschi, Alagbe, Gheorghe, Balaure, Emmers, Mendy, Moldoveanu

: Căbuz, Straton, Oancea, Tiago Goncalves, Micovschi, Alagbe, Gheorghe, Balaure, Emmers, Mendy, Moldoveanu Antrenor: Bogdan Andone

Bogdan Andone Arbitru: George Roman. Asistenți: Cosmin Bojan și Raul Ghiciulescu. Arbitru VAR: Adrian Costreie. Arbitru AVAR: Sebastian Gheorghe.

George Roman. Cosmin Bojan și Raul Ghiciulescu. Adrian Costreie. Sebastian Gheorghe. Stadion: „Ilie Oană”

U Cluj - Sepsi 0-1

A marcat: Doru Andrei ('60)

U Cluj : Lefter - Mikanovic, Poulolo, Cristea, Chipciu - Codrea, Bic - Macalou, Pinho, Ștefănescu - Lukic

: Lefter - Mikanovic, Poulolo, Cristea, Chipciu - Codrea, Bic - Macalou, Pinho, Ștefănescu - Lukic Rezerve : D. Moldovan, Capradossi, Chinteș, Drammeh, Friday, Gheorghiță, Mendy, Nistor, Pall, Stanojev, Szimionaș, Techereș

: D. Moldovan, Capradossi, Chinteș, Drammeh, Friday, Gheorghiță, Mendy, Nistor, Pall, Stanojev, Szimionaș, Techereș Antrenor : Cristiano Bergodi

: Cristiano Bergodi Sepsi : Lazar - Cascardo, Vîrtej, Karamoko, Vianna - N. Păun, Cîmpean - Silaghi, D. Andrei, Oberlin - Cmiljanic

: Lazar - Cascardo, Vîrtej, Karamoko, Vianna - N. Păun, Cîmpean - Silaghi, D. Andrei, Oberlin - Cmiljanic Rezerve : Gyenge, Aganovic, Batzula, Daguin, Davordzie, Dobrosavlevici, Ghimfuș, Heras, Mawa, Oteliță, Rose

: Gyenge, Aganovic, Batzula, Daguin, Davordzie, Dobrosavlevici, Ghimfuș, Heras, Mawa, Oteliță, Rose Antrenor : Ovidiu Burcă

: Ovidiu Burcă Arbitru: George Găman. Asistenți: Ferencz Tunyogi și Cosmin Vatamanu. Arbitru VAR: Claudiu Marcu. Arbitru AVAR: Cătălin Popa

George Găman. Ferencz Tunyogi și Cosmin Vatamanu. Claudiu Marcu. Cătălin Popa Stadion: Cluj Arena

FOTO. Macalou s-a accidentat în minutul 5 al meciului

VIDEO. Golul superb marcat de Doru Andrei în U Cluj - Sepsi 0-1

Clasamentul în Superliga

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 16 36 2 Rapid 16 34 3 Dinamo 16 33 4 Petrolul 17 30 5 U Cluj 17 29 6 Corvinul 16 25 7 Farul 16 24 8 CFR Cluj 16 22 9 FCSB 16 22 10 Sepsi 17 21 11 FC Argeș 17 19 12 UTA Arad 16 18 13 FC Botoșani 16 16 14 Oțelul 16 13 15 FC Voluntari 16 9 16 Csikszereda 16 6

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