U Craiova a pierdut ultimul meci pe tabloul principal din Conference League, 0-4 cu Brighton, însă păstrează șanse de a accesa faza eliminatorie

România a fost întrecută după seara de joi până și de Andorra în clasamentul coeficienților calculat exclusiv pe acest sezon

Campioana din Bănie a adus multe puncte României, o contribuție peste ce au reușit pentru țările lor nume precum Juventus, Lyon, Celtic, Salzburg, Dinamo Zagreb, Steaua Roșie

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Universitatea Craiova a fost dezmembrată joi seară, în Anglia, în etapa a 4-a din Conference League: 0-4 cu Brighton. În ciuda eșecului și a manierei umilitoare în care s-a produs, trupa lui Filipe Coelho păstrează în continuare șanse mari să se califice măcar în play-off-ul optimilor de finală. Mai are de disputat două jocuri:

10 decembrie: Kairat - U Craiova, ora 17:30

17 decembrie: U Craiova - Copenhaga, ora 22:00

Teoretic, ținând cont despre ce s-a întâmplat în precedentele două sezoane, o echipă care acumulează 8 puncte va accesa sigur faza eliminatorie, astfel că oltenii ar mai avea nevoie de măcar un punct în cele două meciuri, în care nu întâlnesc adversari aflați între primele 10 locuri în clasamentul la zi din Conference League.

Eșecul Craiovei a însemnat însă că România a bătut pasul pe loc în ierarhia coeficienților, unde oricum suntem deja foarte jos.

Brighton a umilit U Craiova, dar nu e o catastrofă

De fapt, în ciuda modului cum a pierdut meciul cu Brighton, pentru Universitatea lucrurile sunt departe de a fi dramatice. Măcar din trei perspective:

În acest moment, echipa e pe loc de calificare, iar echipele care se află deasupra, având un punctaj superior față de cât are Craiova (7 puncte) provin cu o singură excepție din țări din top 10 cupe europene: Franța, Anglia, Belgia, Olanda, Grecia, Turcia, Germania, Portugalia. Excepția se numește Lugano, care vine din Elveția, aflată pe 16, oricum mult peste noi.

Craiova e în acest moment chiar peste target. În topul realizat de Transfermarkt, ca valoare a loturilor celor 36 de cluburi din Conference, Universitatea e plasată pe poziția a 19-a, cu o cotă cumulată de puțin sub 37 de milioane de euro, în vreme ce în clasamentul pe puncte, echipa e 4 locuri mai sus, pe 15! Pe primul loc, ca valoare, e, de departe, Brighton, club evaluat la 700 de milioane de euro, aproape cât au la un loc următoarele două clasate: Atalanta și AS Monaco.

Aportul Craiovei la punctajul României e unul foarte mare în acest sezon. A produs 9,5 puncte în cele 12 meciuri și, comparativ cu ce se petrece cu alte țări, e peste contribuția unor nume foarte importante din state cu fotbal foarte bun: Juventus, Napoli, Lyon, PSV, Steaua Roșie, Celtic, Dinamo Zagreb, Șahtior, Lech Poznan, Slavia și Sparta Praga, toate aceste formații au adus mai puține puncte pentru coeficientul de țară decât Craiova pentru cel al României. Spre exemplu, contribuția Craiovei pentru România e comparabilă cu cea a lui Levski Sofia pentru Bulgaria. Levski a eliminat-o pe Universitatea în Champions League, acum e pe tabloul Europa League, unde se descurcă bine: are 7 puncte după 5 etape și e între primele 16!

Drama e că, după seara de joi, România se află într-o situație în care nu s-a mai aflat, una rușinoasă. A fost devansată în ierarhia coeficienților sezonului 2026-2027 de o țară care până acum nu reușise vreodată un succes în faza grupelor/tabloului principal.

Inter Club D’Escaldes a furnizat o surpriză de proporții, a învins-o pe Copenhaga, scor 2-0, iar Andorra a urcat peste România în clasament. Andorra are acum un coeficient de 3,166 puncte, având la start 3 echipe, dar acum mai are una singură, în vreme ce România are un coeficient de numai 3,125, după ce a plecat cu 4 echipe și a mai rămas doar cu U Craiova.

Țări mici în fotbalul european, la nivel de echipe de club, care acum sunt peste noi în privința coeficientului sezonului 2026-2027

Azerbaidjan - 5,625

Letonia - 4,375

Finlanda - 3,625

Albania - 3,500

Andorra - 3,166

ROMÂNIA - 3,125

În ultimele două sezoane al cupelor europene, U Craiova a adus peste 50% din punctele coeficientului României, având o contribuție aproape de două ori mai mare decât cea a FCSB-ului.

Aportul echipelor de club pentru coeficientul României în ultimele două sezoane

U Craiova - 18,5 puncte

FCSB - 9,5

CFR Cluj - 5,5

U Cluj - 2

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