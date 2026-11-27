Jamal Musiala, 23 de ani, suferă de o disfuncție neurologică de tip absență care poate declanșa leșinul.

I s-a întâmplat de două ori pe teren în amicalele din august. S-a repetat la antrenamentul de luni, 16 noiembrie.

În comunicatul lui Bayern, se spune data la care s-a constatat prima cădere. Cu nouă zile înainte, mijlocașul a fost implicat într-un grav accident rutier.

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Dezbaterea continuă în Germania în jurul „cazului Jamal Musiala”.

Internaționalul german, 23 de ani, a leșinat de două ori pe teren în timpul amicalelor din august.

Încă de atunci, oficialii lui Bayern au dezvăluit că știau de afecțiunea jucătorului, o disfuncție neurologică de tip absență care declanșează pierderea cunoștinței.

Musiala a leșinat și pe 16 noiembrie, la antrenament. De aici reacția șefilor clubului

Musiala a evoluat foarte puțin în acest sezon, doar 247 de minute în șase meciuri de Bundesliga și Champions League.

A revenit în ultimele două partide, jucând însă numai în final, 20 de minute la 1-1 cu FC Koln și un sfert de oră la 1-2 cu Lille.

A ieșit scandal după ce trei dintre cei mai importanți conducători ai grupării bavareze, președintele onorific Uli Hoeness, directorul general Jan-Christian Dreesen și fostul CEO Karl-Heinz Rummenigge, membru în Consiliul de Supraveghere al clubului, au dat o altă nuanță cazului.

Toți au sugerat că această disfuncție neurologică îi afectează cariera și, ca efect, contractul său ar trebui revăzut și salariul de 25 de milioane de euro scăzut. Aflaseră și că Jamal mai leșinase o dată la antrenamentul de luni, 16 noiembrie.

Data primei căderi neurologice a lui Musiala. La 9 zile după un accident rutier

Căpitanul Kimmich a contestat modul public în care cei trei au discutat despre starea de sănătate și contractul lui Musiala. Și Bayern a dat un comunicat, în care a susținut că primul simptom al suferinței jucătorului, disfuncția neurologică, a fost înregistrat pe 22 aprilie 2025.

Vor Abflug nach Lille: Konstruktiver Austausch mit Musiala-Management Am gestrigen Dienstag fand zwischen dem FC Bayern München und dem Management von Jamal Musiala ein konstruktives Gespräch statt. Die Gesundheit des Spielers steht für beide Seiten über allem. Jamal Musiala erhält auf seinem Weg zurück die volle Unterstützung. Weil es in den vergangenen Tagen viele Gerüchte gab, stellen der FC Bayern und die Jamal betreuende Agentur 11WINS klar: Jamal Musiala wurde erstmals wegen Absence-artiger Symptome am 22. April 2025 untersucht. Dies geschah in Absprache mit dem FC Bayern und seiner medizinischen Abteilung unmittelbar nach erstmaligem Auftreten der neurologischen Symptomatik. Der FC Bayern und das Management von Jamal Musiala haben sich darauf verständigt, die Gespräche partnerschaftlich und vertraulich fortzusetzen. — FC Bayern München (@FCBayern) November 25, 2026

De aici, de la această dată, a apărut o întrebare în Germania. Și alt scenariu, care leagă prima cădere a lui Musiala de un incident traumatizant pentru el.

Pe 13 aprilie, cu numai nouă zile înainte, mijlocașul a fost implicat într-un grav accident rutier.

Musiala, după a doua criză de absență suferită pe teren, în august. Foto: Imago

În timp ce conducea un Audi RS cu 194 km/h pe autostrada A8, lângă Munchen, într-o zonă în care era limitare de viteză la 120 km/h, Musiala a intrat într-un Volkswagen Golf. Mașinile distruse, însă cele două persoane din Golf au scăpat doar cu răni ușoare.

Permisul i-a fost suspendat nouă luni, el a susținut încă o dată examenul de șofer.

Totuși, mulți se întreabă dacă disfuncția neurologică nu a fost declanșată tocmai de acel accident rutier.

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