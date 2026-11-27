Marc Marquez (33 de ani), de zece ori campion mondial, și-a anunțat retragerea din MotoGP vineri, chiar înaintea primei sesiuni de antrenamente libere de la Valencia.

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Pilotul spaniol va disputa ultima cursă a carierei în acest weekend, pe circuitul Ricardo Tormo, la doar câteva zile după ce a cucerit al optulea titlu mondial în MotoGP.

Marc Marquez și-a anunțat retragerea din MotoGP

Pilotul echipei Ducati a ales o modalitate inedită de a-și anunța retragerea. Aflat în garajul echipei sale, Marquez a făcut semn cameramanului să se apropie, apoi a prezentat în fața camerei mai multe foi de carton pe care erau scrise mesaje în limba engleză.

„Vom vorbi mai târziu, dar mai întâi... Le mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din această călătorie. Sper că v-ați bucurat de ea la fel de mult ca mine.

Aceasta va fi ultima mea cursă în MotoGP. Am scris istorie”, a fost mesajul transmis de Marc Marquez.

La final, pilotul le-a trimis săruturi fanilor și a făcut semnul inimii cu mâinile.

Spaniolul a arătat pe rând mesajele în fața camerei, într-un moment inspirat de o scenă din filmul „Love Actually”.

TE DESPEDISTE DE NOSOTROS… SIN QUE NOSOTROS LO SUPIÉRAMOS 💔🐐👑 Una despedida historia de Marc Márquez con referencias al ‘Show de Truman’ y a ‘Love Actually’ #ValenciaGP #MotoGP https://t.co/IIj8Pkf7lc — DAZN España (@DAZN_ES) November 27, 2026

Foarte puține persoane știau despre decizia spaniolului, care și-a informat membrii echipei chiar în dimineața zilei de vineri, conform marca.com.

Gigi Dall'Igna, directorul general al Ducati Corse, și Davide Tardozzi, managerul echipei, l-au îmbrățișat pe pilot după anunț.

Reprezentanții MotoGP au reacționat printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare:

„Îți mulțumim, Marc! De opt ori campion mondial în MotoGP, Marc Marquez și-a anunțat retragerea. Una dintre cele mai mari personalități ale sportului, un exemplu de reziliență și determinare”.

Marquez urmează să ofere mai multe detalii despre decizia sa în cadrul unei conferințe de presă.

Marc Marquez se retrage după ce a egalat recordul lui Giacomo Agostini

În urmă cu doar cinci zile, pe 22 noiembrie, Marc Marquez a cucerit al optulea titlu mondial la clasa regină, după ce a încheiat pe locul 8 Marele Premiu al Portugaliei, de la Portimao.

Spaniolul a egalat astfel recordul italianului Giacomo Agostini și l-a depășit pe fostul său rival, Valentino Rossi, care a cucerit șapte dintre cele nouă titluri mondiale ale carierei la clasa regină.

2008 a fost anul în care Marc Marquez a debutat în Campionatul Mondial de motociclism viteză. Cinci ani mai târziu, spaniolul a făcut trecerea la MotoGP, unde a cucerit titlul mondial încă din primul sezon

După șase titluri cucerite alături de Honda și o perioadă marcată de accidentări, spaniolul a trecut la Gresini Racing în 2024, înainte de a ajunge la Ducati, alături de care a devenit campion mondial în 2025 și 2026.

Ultimul titlu mondial are o însemnătate aparte pentru Marquez, care a revenit în top după ani marcați de accidentări și intervenții chirurgicale.

Cele 10 titluri mondiale cucerite de Marc Marquez:

125cc: 2010

2010 Moto2: 2012

2012 MotoGP: 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 și 2026

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