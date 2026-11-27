Edi Iordănescu, 48 de ani, la prima conferință de presă ca antrenor al lui Watford.

A transmis un mesaj clar pentru oricine ar intenționa să se implice la echipă peste decizia sa.

Mesaj mai ales pentru proprietarul Gino Pozzo, care vrea să controleze totul la club.

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Prima conferință a lui Edward Iordănescu la Watford, vineri, cu o zi înaintea debutului, în deplasare împotriva lui Derby County, ultima clasată în liga secundă engleză.

Mesajul lui Iordănescu: „Am principii și niciodată nu-mi încalc principiile”

De la început a pus piciorul în prag. Le-a transmis celor din club că nimeni nu va putea lua decizii tehnice peste el la echipă. Nimeni nu se va implica.

Mesaj mai ales pentru patronul Gino Pozzo, care vrea să controleze totul la club.

Media duties 🎤 Early start for Edward Iordǎnescu as he meets the English and Romanian media. Full press conference to come 🎬 https://t.co/spWo1YDOWu — Watford Football Club (@WatfordFC) November 27, 2026

„Am principii și niciodată nu-mi încalc principiile. Știu care sunt limitele și îmi cunosc responsabilitățile”, a declarat antrenorul.

20 este locul ocupat de Watford după 17 etape în Championship, la doar trei puncte deasupra liniei retrogradării

Iordănescu: „Nu cred că există cineva la club care să treacă peste antrenor”

A explicat foarte limpede: „Sunt mulți oameni de calitate la club, profesioniști, care știu și înțeleg fotbalul în detaliu.

Dar de joi eu sunt numărul unu în departamentul tehnic și nu cred că există cineva la club care să treacă peste antrenor asumându-și cunoștințele tehnice”.

Din punct de vedere tehnic, va fi decizia mea întotdeauna. Edward Iordănescu, antrenor Watford

A încheiat: „Despre colaborare (n.r. cu conducătorii lui Watford), încerc mereu să am o comunicare clară, spun permanent ce gândesc foarte direct, întotdeauna cu evaluare clară, concluzii clare, plan clar”.

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