Laurențiu Reghecampf a fost întrebat, înaintea partidei cu Csikszereda, despre derapajul lui Gigi Becali la adresa unui reporter de la Antena 1

Antrenorul celor de la FCSB a refuzat să comenteze comportamentul patronului și a cerut să primească o altă întrebare.

Tehnicianul a vorbit și despre mutarea echipei în Ghencea, în contextul indisponibilității Arenei Naționale, dar și despre legătura sentimentală pe care o are cu stadionul Steaua.

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Laurențiu Reghecampf a avut parte și de întrebări incomode la conferința de presă înaintea partidei cui Csikszereda, programată sâmbătă, de la ora 20:00, pe stadionul Steaua.

Una dintre acestea a vizat derapajul lui Gigi Becali la adresa unui reporter de la Antena 1, incident care s-a petrecut în urmă cu câteva zile.

Laurențiu Reghecampf a refuzat să comenteze derapajul lui Gigi Becali

Antrenorul roș-albaștrilor nu a dorit să se pronunțe asupra comportamentului patronului său și le-a transmis jurnaliștilor că astfel de discuții ar trebui purtate direct cu omul de afaceri.

„Nu e frumos ce faceți, puneți-mi altă întrebare. Știți că eu nu comentez acest lucru. Iar dacă dumneavoastră vi se pare că n-a fost un gest la locul lui, ar trebui să-i spuneți…

Dialogul meu cu dânsul e foarte bun, discutăm de mai multe ori, doar despre ceea ce ne interesează pe noi”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf, despre mutarea în Ghencea: „Avem norocul de a juca acolo”

Închisă pentru lucrări de refacere a suprafeței de joc, Arena Națională le-a obligat din nou pe echipele bucureștene să găsească soluții alternative pentru disputarea meciurilor de pe teren propriu.

FCSB va evolua cu Csikszereda în Ghencea atât în campionat cât și în Cupă. Laurențiu Reghecampf s-a declarat mulțumit de condițiile pe care echipa sa le are pe stadionul Steaua, în special de calitatea gazonului.

„Nu vreau să intru în discuții legate de stadion. Într-adevăr, e un lucru negativ pentru echipele din București când nu pot juca pe Arena Națională, dar noi avem norocul de a juca în Ghencea, unde avem un gazon foarte bun. Avem toate condițiile de a câștiga trei puncte”.

FOTO. Arena Națională, sub lămpi

Reghecampf, despre Steaua și FCSB: „Pentru mine e același lucru”

Tehnicianul a vorbit și despre legătura sa sentimentală cu Ghencea, locul de care îl leagă numeroase amintiri, atât din perioada în care era fotbalist, cât și din cea de antrenor.

Reghecampf a evitat însă să dezvolte subiectul identității celor două cluburi, pe care îl consideră unul sensibil.

„Toți cei care suntem legați de Steaua sau FCSB spun asta, pentru mine e același lucru. Ne leagă multe momente frumoase de Ghencea.

În primul rând, eu am ajuns acolo de mic copil, eram soldat. Ne leagă multe amintiri, asta e situația din momentul de față, nu are rost să discutăm mai multe, e o discuție sensibilă”, a conchis Laurențiu Reghecampf.

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