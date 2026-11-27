România a fost campioana absolută a lumii la handbal, iar acum se zbate într-o mediocritate uluitoare.

Cum am ajuns aici?

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Știați că România a fost cândva cea mai mare putere a handbalului mondial? În anii ‘60-’70 dețineam o supremație absolută, atât la băieți, cât și la fete.

Un statut greu de înțeles și de explicat astăzi, la peste o jumătate de secol distanță, când ne zbatem în mediocritate.

Nici o altă țară nu reușise până atunci și nu avea să mai reușească nici după aceea o astfel de hegemonie. O istorie glorioasă, dar cu atât mai dureroasă în prezent. Și tocmai pentru că am fost ce am fost, povestea trebuie spusă.

În episodul 3 al seriei „Legendă și adevăr”, jurnalistul Cristian Geambașu explică, pas cu pas, mărirea și decăderea handbalului românesc. Cum am ajuns la ruină după ce uriașii Cornel Penu, Cristian Gațu, Ștefan Birtalan sau Cornel Oțelea ne-au dus pe Everest.

De ce România nu a mai continuat să reprezinte o școală de la care, pe rând, au avut de învățat francezii și spaniolii, astăzi mari puteri ale acestui sport?

De ce jucătorii anilor ‘90, dar mai ales cei din perioada 2000-2020 nu au mai avut clasa celor de dinaintea lor?

Au fost de vină doar schimbările din societate, când sportul centralizat, în teorie amator, a lăsat locul celui profesionist, finanțat cu bani privați?

Cât putea Statul să intervină și nu a făcut-o?

Cât a contat rămânerea în urmă a antrenorilor?

Și care a fost sau putea fi rolul marilor noștri handbaliști? Puteau ei să se implice mai mult, să ducă mai departe flacăra?

Știința jocului, inteligența, ambiția, talentul și munca? Dar cum să împărtășești toate aceste lucruri?

VIDEO. 7 titluri mondiale, apoi prăpastia. Cine a îngropat handbalul românesc? | „Legendă și adevăr” #3

Citește și