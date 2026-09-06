Programul etapei #10 din Superliga Liderul Dinamo revine pe Arena Națională +  Când se joacă U Craiova - FCSB

Etapa #10 din Superliga programează mai multe dueluri interesante

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Liderul campionatului, Dinamo, va juca acasă cu Farul, pe Arena Națională. Va fi primul meci al „câinilor” pe cel mai mare stadion al țării în acest sezon, toate celelalte disputâdu-se pe arena Arcul de Triumf.

Campioana U Craiova primește vizita lui FCSB, în derby-ul rundei, iar Rapid joacă pe Giulești cu FC Argeș.

Programul complet al etapei #10 din Liga 1

Vineri, 18 septembrie

18:00 - UTA Arad vs. Sepsi OSK

- UTA Arad vs. Sepsi OSK 21:00 - Dinamo București vs. Farul Constanța

Sâmbătă, 19 septembrie

17:30 - CFR Cluj vs. FC Botoșani

- CFR Cluj vs. FC Botoșani 20:30 - Universitatea Craiova vs. FCSB

Duminică, 20 septembrie

14:00 - FC Voluntari vs. Universitatea Cluj

- FC Voluntari vs. Universitatea Cluj 20:30 - Rapid București vs. FC Argeș

Luni, 21 septembrie

18:00 - Oțelul Galați vs. Corvinul Hunedoara

- Oțelul Galați vs. Corvinul Hunedoara 21:00 - Petrolul Ploiești vs. Csikszereda

Clasamentul în Liga 1

Loc/ Echipa Meciuri Puncte 1. Dinamo 8 17 2. Petrolul 8 15 3. Rapid 7 12 4. U Craiova 7 11 5. Farul 8 11 6. FCSB 8 11 7. FC Botoșani 8 10 8. Corvinul 8 10 9. Oțelul 7 10 10. CFR Cluj 7 10 11. FC Argeș 7 10 12. Sepsi 8 10 13. U Cluj 6 9 14. UTA Arad 8 9 15. FC Voluntari 7 5 16. Csikszereda 8 1

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