Programul etapei #10 din Superliga Liderul Dinamo revine pe Arena Națională +  Când se joacă U Craiova - FCSB

- Etapa #10 din Superliga programează mai multe dueluri interesante
Liderul campionatului, Dinamo, va juca acasă cu Farul, pe Arena Națională. Va fi primul meci al „câinilor” pe cel mai mare stadion al țării în acest sezon, toate celelalte disputâdu-se pe arena Arcul de Triumf.
Campioana U Craiova primește vizita lui FCSB, în derby-ul rundei, iar Rapid joacă pe Giulești cu FC Argeș.
Programul complet al etapei #10 din Liga 1
Vineri, 18 septembrie
- 18:00 - UTA Arad vs. Sepsi OSK
- 21:00 - Dinamo București vs. Farul Constanța
Sâmbătă, 19 septembrie
- 17:30 - CFR Cluj vs. FC Botoșani
- 20:30 - Universitatea Craiova vs. FCSB
Duminică, 20 septembrie
- 14:00 - FC Voluntari vs. Universitatea Cluj
- 20:30 - Rapid București vs. FC Argeș
Luni, 21 septembrie
- 18:00 - Oțelul Galați vs. Corvinul Hunedoara
- 21:00 - Petrolul Ploiești vs. Csikszereda
Clasamentul în Liga 1
|Loc/ Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1. Dinamo
|8
|17
|2. Petrolul
|8
|15
|3. Rapid
|7
|12
|4. U Craiova
|7
|11
|5. Farul
|8
|11
|6. FCSB
|8
|11
|7. FC Botoșani
|8
|10
|8. Corvinul
|8
|10
|9. Oțelul
|7
|10
|10. CFR Cluj
|7
|10
|11. FC Argeș
|7
|10
|12. Sepsi
|8
|10
|13. U Cluj
|6
|9
|14. UTA Arad
|8
|9
|15. FC Voluntari
|7
|5
|16. Csikszereda
|8
|1