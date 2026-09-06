Și-a anunțat plecarea de la Dinamo Mesaj emoționant: „Să fie sezonul în care aducem din nou un trofeu acasă”

Atacantul dinamovist Alex Pop și-a anunțat plecarea de la Dinamo cu un mesaj amplu postat pe Instagram

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fotbalistul de 26 de ani va juca în Israel, la Kiryat Shmona. Dinamo va primi aproximativ 150.000 de euro în schimbul lui.

Alex Pop: „Dinamo, cel mai mare club din România!”

„Mulțumesc, Dinamo, pentru șansa de a fi făcut parte din cel mai mare club din România!

În fotbal, ca și în viață, niciun capitol nu durează la nesfârșit, iar al meu în alb și roșu a ajuns la final. Vreau să mulțumesc tuturor persoanelor implicate în toată această poveste frumoasă pe care am avut șansa să o trăiesc și care au contribuit la îndeplinirea unui vis.

De la antrenori, oameni din staful tehnic, conducători de club, până la toți colegii cu care am împărțit vestiarul în acest an și jumătate și care și-au pus amprenta asupra mea, atât ca jucător, cât și ca om.

Mulțumesc tuturor persoanelor din spatele camerelor, a căror muncă nu este întotdeauna văzută, dar care fac posibil ca acest club să existe și să performeze la cel mai înalt nivel.

«Dinamo înseamnă mult mai mult decât ce se vede la televizor». Am auzit asta încă din primele zile aici și sunt extrem de recunoscător ca am avut oportunitatea să-mi dau seama din propria experiență de acest lucru. Dinamo înseamnă unitate, istorie, tradiție, iubire si pasiune. Acum stiu asta.

Am trăit în aceste sezoane un sentiment care este greu de explicat în cuvinte … și anume, să poți să reprezinți sute de mii de oameni din toate colțurile lumii, să te bucuri alături de ei, să suferi alături de ei, dar cel mai important, să trecem împreună peste toate încercările și momentele dificile la care am fost supuși.

Mulțumesc familiei, care a fost lângă mine mereu și m-a ajutat să trec peste clipele mai puțin fericite.

Și nu în ultimul rând, mulțumesc vouă, câinilor, tuturor suporterilor care faceți din imposibil posibil. Mulțumesc pentru susținerea necondiționată, pentru deplasările lungi petrecute alături de echipă, pentru cântecele cântate la fiecare meci si pentru devotamentul cu care ați fost mereu aici.

Plec cu sufletul împăcat că în fiecare zi am încercat să dau tot ce am avut mai bun pentru voi și pentru culori.

Mult succes în continuare și sper doar la ce e mai bun pentru voi și pentru echipă. Să fie acesta sezonul în care aducem din nou un trofeu acasă.

A fost o mândrie să îmbrac acest tricou! Mulțumesc pentru tot!

Once a red dog … always a red dog! DDB”, a scris Alex Pop.

Alex Pop va juca la Kiryat Shmona

Kiryat Shmona are un singur titlu cucerit, în sezonul 2011/2012. Clubul mai are în palmares o Cupă și o Supercupă a Israelului.

În derby-ul cu FCSB, Alex Pop a fost introdus pe teren în minutul 88, înlocuindu-l pe Danny Armstrong, care tocmai ratase un penalty.

Atacantul a fost transferat de Dinamo la începutul anului trecut de la Oțelul Galați. Pop a bifat în tricoul „câinilor” 67 de apariții, în care a marcat 6 goluri și a livrat 3 pase decisive.

De-a lungul carierei sale, Pop a mai evoluat pentru Viitorul Constanța, U Cluj, Unirea Dej și Oțelul Galați.

Nuno Campos are mai multe variante pentru postul de atacant: Mamoudou Karamoko, Dean Zandbergen, Oliver Hintsa și George Pușcaș, care este accidentat în acest moment.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Pop în Farul Constanța - Dinamo 2-3 , în sezonul trecut

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport