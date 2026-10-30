„Chinezii se cred stăpânii lumii” Fostul selecționer al Chinei intervine în „scandalul Mbappe” » Avertisment pentru Real Madrid
Kylian Mbappe a provocat un scandal diplomatic din cauza unei meme FOTO Montaj GOLAZO.ro/Imago
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„Chinezii se cred stăpânii lumii” Fostul selecționer al Chinei intervine în „scandalul Mbappe” » Avertisment pentru Real Madrid

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.10.2026, ora 15:23
alt-text Actualizat: 30.10.2026, ora 15:23
  • Jose Antonio Camacho (71 de ani), fostul antrenor al lui Real Madrid și al naționalei Chinei, a comentat scandalul în care este implicat Kylian Mbappe (27 de ani).
  • Controversa a pornit de la declarațiile atacantului francez despre fostul dictator chinez Mao Zedong.
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Spaniolul a avertizat că situația ar putea avea consecințe serioase pentru fotbalist și pentru Real Madrid.

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Jose Antonio Camacho, despre conflictul dintre Mbappe și China: „Se cred stăpânii lumii”

Scandalul a început după ce Mbappe a fost întrebat, într-un interviu, care dintre memele în care apare este preferatul său.

Francezul a ales o imagine în care chipul său era pus peste cel al fostului lider chinez Mao Zedong, pe care l-a numit „dictator chinez”.

Francezul și-a cerut ulterior scuze public, la fel ca Real Madrid și conducerea campionatului Spaniei. Cu toate acestea, disputa nu a fost încă rezolvată.

Ei îți spun mereu că trebuie să te adaptezi regulilor lor, modului lor de a face lucrurile și deciziilor luate. Eu le spuneam de multe ori că da, că încerc să mă adaptez, dar că trebuie să înțeleagă și ei un lucru: naționala Chinei nu joacă niciodată împotriva chinezilor, ci împotriva altor țări. Așa că și ei trebuie să se adapteze puțin. Dar ei nu prea înțeleg lucrurile astea. Jose Antonio Camacho, fost antrenor

Fostul antrenor al lui Real Madrid a criticat modul în care autoritățile chineze gestionează astfel de situații.

„Ei cred că sunt stăpânii lumii din toate punctele de vedere și nu este ușor, nu e deloc ușor”, a declarat Camacho la El Partidazo de Cope.

Camacho, avertisment pentru Real Madrid și Mbappe: „Sper că au avocați buni”

Fostul selecționer al Chinei crede că Real Madrid și Mbappe s-ar putea confrunta cu noi măsuri din partea autorităților și a sponsorilor chinezi.

„Dacă iau o asemenea măsură, îmi imaginez că Real Madrid și Mbappe au avocați foarte buni.

Ei reacționează imediat, iar apoi rămâne să se rezolve situația cu FIFA, UEFA sau cu orice alt organism competent”, a adăugat spaniolul.

19 meciuri
a bifat Jose Antonio Camacho ca selecționer al Chinei, între 2011 și 2013. De-a lungul carierei, le-a mai antrenat pe Real Madrid, Benfica, Espanyol, Rayo Vallecano și Sevilla, dar și naționala Spaniei

Mbappe și Real Madrid și-au cerut scuze, dar China nu a ridicat restricțiile

Pe 27 octombrie, Mbappe a publicat un mesaj prin care și-a cerut scuze pentru declarațiile despre fostul lider chinez.

Fotbalistul a recunoscut că remarca sa a fost nepotrivită și că a provocat nemulțumire în rândul populației chineze. Totodată, a precizat că nu a intenționat să jignească pe nimeni.

O zi mai târziu, Real Madrid a transmis un comunicat prin care și-a cerut scuze poporului chinez și a subliniat respectul clubului pentru istoria și cultura țării.

Autoritățile chineze au luat act de scuzele prezentate, însă televiziunea de stat a menținut restricțiile privind transmisiunile campionatului Spaniei.

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