Accident horror la Madrid în F2 FOTO: Monopostul a luat foc pe circuitul Madring! Pilotul a reușit să iasă la timp +6 foto
Accident Formula 2/ Foto: captură VIDEO X
Formula 1

Accident horror la Madrid în F2 FOTO: Monopostul a luat foc pe circuitul Madring! Pilotul a reușit să iasă la timp

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.09.2026, ora 20:01
alt-text Actualizat: 11.09.2026, ora 20:01
  • Tasanapol Inthraphuvasak (20 de ani) a fost implicat într-un accident teribil în timpul sesiunii de antrenament pentru Formula 2, pe circuitul Madring din Madrid.
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Pilotul thailandez al echipei ART Grand Prix a pierdut controlul monopostului în virajul 19, s-a răsucit și s-a a lovit violent de bariere.

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FOTO. Accident horror la Madrid în F2! Monopostul a luat foc

Mașina a luat imediat foc, după ce rezervorul de combustibil a explodat, însă, din fericire, Inthraphuvasak a reușit să iasă din ea nevătămat, scrie racingnews365.com.

Accidentul horror în care a fost implicat Tasanapol Inthraphuvasak în Formula 2 Foto captură VIDEO X .jpeg
Accidentul horror în care a fost implicat Tasanapol Inthraphuvasak în Formula 2 Foto captură VIDEO X .jpeg

Galerie foto (6 imagini)

Accidentul horror în care a fost implicat Tasanapol Inthraphuvasak în Formula 2 Foto captură VIDEO X .jpeg Accidentul horror în care a fost implicat Tasanapol Inthraphuvasak în Formula 2 Foto captură VIDEO X .jpeg Accidentul horror în care a fost implicat Tasanapol Inthraphuvasak în Formula 2 Foto captură VIDEO X .jpeg Accidentul horror în care a fost implicat Tasanapol Inthraphuvasak în Formula 2 Foto captură VIDEO X .jpeg Accidentul horror în care a fost implicat Tasanapol Inthraphuvasak în Formula 2 Foto captură VIDEO X .jpeg
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Steagul roșu a fost arborat imediat, iar sesiunea de antrenament a fost întreruptă timp de 24 de minute. Cursa a fost reluată cu doar 6 minute rămase pe cronometru.

Accidentul lui Tasanapol Inthraphuvasak nu a fost primul care a avut loc pe circuitul de la Madrid. Nicola Lacorte a fost și el implicat într-un incident spre sfârșitul antrenamentelor F3.

Marele Premiu al Spaniei revine după 45 de ani la Madrid

În acest weekend, circuitul Madring va găzdui Marele Premiu al Spaniei, după ce, în ultimii 35 de ani, cursa s-a desfășurat pe Circuit de Barcelona-Catalunya, între 1991 și 2025.

Calificările vor avea loc sâmbătă, de la ora 17:00, și vor putea fi urmărite pe Antena 3 CNN, dar și online, contracost, pe AntenaPLAY.

Cursa propriu-zisă este programată duminică, de la ora 16:00, și va fi transmisă tot de Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

Clasamentul piloților din Formula 1

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 267 de puncte
  2. George Russell (Mercedes) – 201
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 191
  4. Lando Norris (McLaren) – 171
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 155
  6. Max Verstappen (Red Bull Racing) – 127
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 116
  8. Isack Hadjar (Red Bull Racing) – 71
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) – 51
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 41

Clasamentul constructorilor din F1

  1. Mercedes - 468 de puncte
  2. Ferrari - 346
  3. McLaren - 287
  4. Red Bull Racing - 204
  5. Racing Bulls - 75
  6. Alpine - 62
  7. Haas - 21
  8. Audi - 16
  9. Williams - 11
  10. Aston Martin - 3
  11. Cadillac - 0

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