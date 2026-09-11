Accident horror la Madrid în F2 FOTO: Monopostul a luat foc pe circuitul Madring! Pilotul a reușit să iasă la timp

Tasanapol Inthraphuvasak (20 de ani) a fost implicat într-un accident teribil în timpul sesiunii de antrenament pentru Formula 2, pe circuitul Madring din Madrid.

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Pilotul thailandez al echipei ART Grand Prix a pierdut controlul monopostului în virajul 19, s-a răsucit și s-a a lovit violent de bariere.

FOTO. Accident horror la Madrid în F2! Monopostul a luat foc

Mașina a luat imediat foc, după ce rezervorul de combustibil a explodat, însă, din fericire, Inthraphuvasak a reușit să iasă din ea nevătămat, scrie racingnews365.com.

Steagul roșu a fost arborat imediat, iar sesiunea de antrenament a fost întreruptă timp de 24 de minute. Cursa a fost reluată cu doar 6 minute rămase pe cronometru.

Accidentul lui Tasanapol Inthraphuvasak nu a fost primul care a avut loc pe circuitul de la Madrid. Nicola Lacorte a fost și el implicat într-un incident spre sfârșitul antrenamentelor F3.

Marele Premiu al Spaniei revine după 45 de ani la Madrid

În acest weekend, circuitul Madring va găzdui Marele Premiu al Spaniei, după ce, în ultimii 35 de ani, cursa s-a desfășurat pe Circuit de Barcelona-Catalunya, între 1991 și 2025.

Calificările vor avea loc sâmbătă, de la ora 17:00, și vor putea fi urmărite pe Antena 3 CNN, dar și online, contracost, pe AntenaPLAY.

Cursa propriu-zisă este programată duminică, de la ora 16:00, și va fi transmisă tot de Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

Clasamentul piloților din Formula 1

Kimi Antonelli (Mercedes) – 267 de puncte George Russell (Mercedes) – 201 Lewis Hamilton (Ferrari) – 191 Lando Norris (McLaren) – 171 Charles Leclerc (Ferrari) – 155 Max Verstappen (Red Bull Racing) – 127 Oscar Piastri (McLaren) – 116 Isack Hadjar (Red Bull Racing) – 71 Liam Lawson (Racing Bulls) – 51 Pierre Gasly (Alpine) – 41

Clasamentul constructorilor din F1

Mercedes - 468 de puncte Ferrari - 346 McLaren - 287 Red Bull Racing - 204 Racing Bulls - 75 Alpine - 62 Haas - 21 Audi - 16 Williams - 11 Aston Martin - 3 Cadillac - 0

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