„Cel mai frumos stadion din România” FOTO: Anunț important despre noua arenă: „Ne dorim să aibă independență energetică”

Alfred Simonis (41 de ani), președintele Consiliului Județean Timiș, a făcut un anunț important cu privire la noul stadion „Dan Păltinișanu” din Timișoara.

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Autoritățile s-au întâlnit cu proiectanții, constructorii și reprezentanții FRF pentru a stabili ultimele detalii înainte de începerea efectivă a lucrărilor.

Alfred Simonis: „Vom avea cel mai frumos stadion din România”

„Am avut astăzi o primă întâlnire cu proiectanții și constructorii noului stadion, dar și cu reprezentanți ai Federației Române de Fotbal, cea care va aviza la final funcționarea arenei. Ni s-au prezentat randările și proiectul și am discutat mici modificări pe care urmează să le facem până la începerea lucrărilor.

Un lucru este cert: vom avea cel mai frumos stadion din România! O arenă compactă de 85.000 de metri pătrați desfășurați și o înălțime de 36 de metri. Tribunele sunt dispuse pe două inele și însumează peste 32.000 de locuri pe scaune, toate acoperite.

Noul stadion nu va avea pistă de atletism, astfel că distanța dintre tribune și gazon va fi una foarte mică.

Pe lângă acestea, noua investiție ne pune la dispoziție 15.000 de metri pătrați de spații încălzite cu destinații diferite, iar aici putem vorbi de săli de conferințe, săli destinate altor sporturi sau spații comerciale. Decizia despre cum vom face repartizarea o vom lua în zilele următoare.

Tot astăzi am pus la punct și detalii legate de panourile fotovoltaice și spațiile de stocare a energiei pentru că ne dorim ca stadionul să aibă independență energetică. Ca un ultim detaliu, gazonul va fi hibrid, iar nocturna pe sistem LED.

Știu că cea mai mare curiozitate a tuturor este momentul începerii lucrărilor. Până la finalul acestei luni se vor face primele foraje pentru studiile geotehnice, iar proiectanții se apucă de treabă pentru ca în primăvara anului viitor utilajele să își intre în drepturi și să începem construcția noului stadion”, a fost mesajul lui Alfred Simonis pe pagina sa de Facebook.

Până la construirea noii arene de 32.000 de locuri, Timișoara va beneficia de un stadion de 10.000 de locuri, „Eroii Timișoarei”.

Noul stadion „Dan Păltinișanu” din Timișoara

Noul stadion „Dan Păltinișanu”, proiect evaluat la aproximativ 140 de milioane de euro, va avea:

32.000 de locuri

tribune complet acoperite

o infrastructură modernă, la standarde internaționale

Complexul sportiv va fi omologat la Categoria UEFA 4, permițând astfel desfășurarea:

Meciurilor de campionat național

Liga Campionilor

Competiții europene

Competiții mondiale

Complexul sportiv va respecta standardele necesare pentru rugby, inclusiv pentru Liga Națională și competiții internaționale.

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