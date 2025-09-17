„Cel mai nebunesc lucru” Taylor Townsend, reacție după ce a criticat mâncarea de la Billie Jean King Cup: „Aceşti oameni ucid broaşte-taur”

Taylor Townsend (29 de ani, #116 WTA) și-a cerut scuze după ce a criticat mâncarea servită la Billie Jean King Cup .

. Anterior, sportiva spusese că a rămas șocată de bufetul oferit participanților în competiția de la Shenzhen, China

În cadrul turneului, Townsend face parte din echipa Statelor Unite, care va întâlni Kazakhstan în sferturile de finală.

Taylor Townsend și-a cerut scuze după criticile aduse mâncării de la Billie Jean King Cup

Sportiva americană în vârstă de 29 de ani și-a prezentat scuzele pe rețelele de socializare, remarcile sale fiind considerate discriminatoare față de cultura chineză.

„ Am vrut doar să apar aici şi să prezint scuze sincere, din toată inima. Înţeleg că sunt foarte privilegiată ca sportivă profesionistă, având posibilitatea de a călători în întreaga lume şi de a experimenta diferenţele culturale, ceea ce este unul dintre lucrurile pe care le iubesc atât de mult la meseria mea.

Am avut parte doar de experienţe şi momente extraordinare aici şi în cadrul turneului. Toată lumea a fost foarte amabilă şi politicoasă, iar lucrurile pe care le-am spus nu reflectă deloc acest lucru”, a declarat Taylor Townsend, potrivit reuters.com.

Recent, tenismena a publicat un video pe Instagram în care spunea că a rămas șocată de mâncarea servită la turneul din China și a transmis:

„Este cel mai nebunesc lucru pe care l-am văzut vreodată... şi oamenii mănâncă asta. Când mă uit înapoi... aceşti oameni ucid literalmente broaşte... broaşte-taur.

Nu sunt otrăvitoare? Nu sunt cele care provoacă negi, furuncule şi alte chestii?”.

Taylor Townsend on the dinner buffet she saw in China:



“I’m honestly just so shocked at what I saw in the dinner buffet. As I go back and I look… these people are literally killing frogs… bullfrogs. Aren’t those poisonous? Aren’t those the ones that give you warts and boils… pic.twitter.com/IQHDp49yrZ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 16, 2025

În cadrul turneului Billie Jean King Cup, Taylor Townsend face parte din echipa Americii alături de alte 5 sportive: Jessica Pegula, Emma Navarro, McCartney Kessler, Hailey Baptiste și Lindsay Davenport.

Meciurile împotriva Kazahstanului vor avea loc joi, 18 septembrie.

