„Cel mai nebunesc lucru” Taylor Townsend, reacție după ce a criticat mâncarea de la Billie Jean King Cup: „Aceşti oameni ucid broaşte-taur”
Taylor Townsend. Foto: IMAGO. Montaj: GOLAZO.ro
Tenis

„Cel mai nebunesc lucru” Taylor Townsend, reacție după ce a criticat mâncarea de la Billie Jean King Cup: „Aceşti oameni ucid broaşte-taur”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.09.2025, ora 20:40
  • Taylor Townsend (29 de ani, #116 WTA) și-a cerut scuze după ce a criticat mâncarea servită la Billie Jean King Cup.
  • Anterior, sportiva spusese că a rămas șocată de bufetul oferit participanților în competiția de la Shenzhen, China

În cadrul turneului, Townsend face parte din echipa Statelor Unite, care va întâlni Kazakhstan în sferturile de finală.

În stare gravă  Fostul fotbalist și antrenor Florin Marin are probleme mari de sănătate. Medicii sunt rezervați
Citește și
În stare gravă Fostul fotbalist și antrenor Florin Marin are probleme mari de sănătate. Medicii sunt rezervați
Citește mai mult
În stare gravă  Fostul fotbalist și antrenor Florin Marin are probleme mari de sănătate. Medicii sunt rezervați

Taylor Townsend și-a cerut scuze după criticile aduse mâncării de la Billie Jean King Cup

Sportiva americană în vârstă de 29 de ani și-a prezentat scuzele pe rețelele de socializare, remarcile sale fiind considerate discriminatoare față de cultura chineză.

Am vrut doar să apar aici şi să prezint scuze sincere, din toată inima. Înţeleg că sunt foarte privilegiată ca sportivă profesionistă, având posibilitatea de a călători în întreaga lume şi de a experimenta diferenţele culturale, ceea ce este unul dintre lucrurile pe care le iubesc atât de mult la meseria mea. 

Am avut parte doar de experienţe şi momente extraordinare aici şi în cadrul turneului. Toată lumea a fost foarte amabilă şi politicoasă, iar lucrurile pe care le-am spus nu reflectă deloc acest lucru”, a declarat Taylor Townsend, potrivit reuters.com.

Recent, tenismena a publicat un video pe Instagram în care spunea că a rămas șocată de mâncarea servită la turneul din China și a transmis:

Este cel mai nebunesc lucru pe care l-am văzut vreodată... şi oamenii mănâncă asta. Când mă uit înapoi... aceşti oameni ucid literalmente broaşte... broaşte-taur.

Nu sunt otrăvitoare? Nu sunt cele care provoacă negi, furuncule şi alte chestii?”.

În cadrul turneului Billie Jean King Cup, Taylor Townsend face parte din echipa Americii alături de alte 5 sportive: Jessica Pegula, Emma Navarro, McCartney Kessler, Hailey Baptiste și Lindsay Davenport.

Meciurile împotriva Kazahstanului vor avea loc joi, 18 septembrie.

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „Ce-o fi fost în capul meu?!”

Citește și

„Nu avem cum să mai fim prieteni”  Victor Angelescu, despre  momentul  care a stricat relația sa cu Andrei Nicolescu
Superliga
20:08
„Nu avem cum să mai fim prieteni” Victor Angelescu, despre momentul care a stricat relația sa cu Andrei Nicolescu
Citește mai mult
„Nu avem cum să mai fim prieteni”  Victor Angelescu, despre  momentul  care a stricat relația sa cu Andrei Nicolescu
În stare gravă  Fostul fotbalist și antrenor Florin Marin are probleme mari de sănătate. Medicii sunt rezervați
Diverse
19:33
În stare gravă Fostul fotbalist și antrenor Florin Marin are probleme mari de sănătate. Medicii sunt rezervați
Citește mai mult
În stare gravă  Fostul fotbalist și antrenor Florin Marin are probleme mari de sănătate. Medicii sunt rezervați

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
tenis comentarii taylor townsend mancare billie jean king cup
Știrile zilei din sport
Victorie uriașă la debut! Cristi Chivu și-a &icirc;nvins fosta echipă, la primul meci &icirc;n Liga Campionilor + Ce a făcut Vlad Dragomir
Liga Campionilor
17.09
Victorie uriașă la debut! Cristi Chivu și-a învins fosta echipă, la primul meci în Liga Campionilor + Ce a făcut Vlad Dragomir
Citește mai mult
Victorie uriașă la debut! Cristi Chivu și-a &icirc;nvins fosta echipă, la primul meci &icirc;n Liga Campionilor + Ce a făcut Vlad Dragomir
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
Superliga
17.09
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
Citește mai mult
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
O jucătoare de tenis, implicată Femeia a cărei mașină a fost lovită de fiului lui Ilie Dumitrescu a reprezentat România la Billie Jean King Cup. În ce stare se află
Diverse
17.09
O jucătoare de tenis, implicată Femeia a cărei mașină a fost lovită de fiului lui Ilie Dumitrescu a reprezentat România la Billie Jean King Cup. În ce stare se află
Citește mai mult
O jucătoare de tenis, implicată Femeia a cărei mașină a fost lovită de fiului lui Ilie Dumitrescu a reprezentat România la Billie Jean King Cup. În ce stare se află
Stadion rămas fără constructor O firmă acceptată de CNI a intrat în faliment: ce urmează pentru arena echipei de tradiție din România
Liga 2
17.09
Stadion rămas fără constructor O firmă acceptată de CNI a intrat în faliment: ce urmează pentru arena echipei de tradiție din România
Citește mai mult
Stadion rămas fără constructor O firmă acceptată de CNI a intrat în faliment: ce urmează pentru arena echipei de tradiție din România
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:31
„Acesta este Inter!” Cristi Chivu nu s-a ferit după ce și-a învins fosta echipă: „Excepționali!” » Pe cine a remarcat în mod special
„Acesta este Inter!” Cristi Chivu nu s-a ferit după ce și-a învins fosta echipă: „Excepționali!” » Pe cine a remarcat în mod special
10:12
Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat! INML a confirmat: Toto a consumat cocaină. Va sta 30 de zile după gratii » Riscă o pedeapsă mare
Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat! INML a confirmat: Toto a consumat cocaină. Va sta 30 de zile după gratii » Riscă o pedeapsă mare
10:21
Au coborât din avion în lenjerie intimă! FOTO. Jucătorii lui AS Monaco au rămas fără aer condiționat și s-au dezbrăcat la bustul gol
Au coborât din avion în lenjerie intimă! FOTO. Jucătorii lui AS Monaco au rămas fără aer condiționat și  s-au dezbrăcat la bustul gol
09:00
Directorul FBI, gafă în Senat! Conservatorul Kash Patel a purtat însemnul lui Liverpool la audiere, un club care e contra politicii lui Trump
Directorul FBI, gafă în Senat! Conservatorul Kash Patel a purtat însemnul lui Liverpool la audiere, un club care e  contra politicii lui Trump
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Top stiri din sport
Dezastru pentru Blănuță! VIDEO+FOTO: Luat deja în vizor de fanii lui Dinamo Kiev, atacantul român și-a dat autogol în ultimul meci al echipei
Stranieri
17.09
Dezastru pentru Blănuță! VIDEO+FOTO: Luat deja în vizor de fanii lui Dinamo Kiev, atacantul român și-a dat autogol în ultimul meci al echipei
Citește mai mult
Dezastru pentru Blănuță! VIDEO+FOTO: Luat deja în vizor de fanii lui Dinamo Kiev, atacantul român și-a dat autogol în ultimul meci al echipei
În stare gravă  Fostul fotbalist și antrenor Florin Marin are probleme mari de sănătate. Medicii sunt rezervați
Diverse
17.09
În stare gravă Fostul fotbalist și antrenor Florin Marin are probleme mari de sănătate. Medicii sunt rezervați
Citește mai mult
În stare gravă  Fostul fotbalist și antrenor Florin Marin are probleme mari de sănătate. Medicii sunt rezervați
Dezvăluirile Simonei Halep Decizia care a fost cel mai greu de luat: „Am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă”
Tenis
17.09
Dezvăluirile Simonei Halep Decizia care a fost cel mai greu de luat: „Am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă”
Citește mai mult
Dezvăluirile Simonei Halep Decizia care a fost cel mai greu de luat: „Am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă”
„Cel mai nebunesc lucru” Taylor Townsend, reacție după ce a criticat mâncarea de la Billie Jean King Cup: „Aceşti oameni ucid broaşte-taur”
Tenis
17.09
„Cel mai nebunesc lucru” Taylor Townsend, reacție după ce a criticat mâncarea de la Billie Jean King Cup: „Aceşti oameni ucid broaşte-taur”
Citește mai mult
„Cel mai nebunesc lucru” Taylor Townsend, reacție după ce a criticat mâncarea de la Billie Jean King Cup: „Aceşti oameni ucid broaşte-taur”

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 11 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 12 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
18.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share