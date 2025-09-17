În stare gravă  Fostul fotbalist și antrenor Florin Marin are probleme mari de sănătate. Medicii sunt rezervați
Florin Marin, la cea mai recentă apariție publică, în decembrie anul trecut. Foto: SPORT Pictures
Diverse

În stare gravă Fostul fotbalist și antrenor Florin Marin are probleme mari de sănătate. Medicii sunt rezervați

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.09.2025, ora 19:33
alt-text Actualizat: 17.09.2025, ora 23:19
  • Florin Marin (72 de ani), fost jucător la Rapid și Steaua și antrenor la mai multe echipe din Liga 1, printre care și Dinamo, se confruntă cu probleme mari de sănătate.

În luna ianuarie a acestui an, Florin Marin a fost nevoit să renunțe la funcția de antrenor la Voluntari după doar 9 zile de la numire, din cauza problemelor de sănătate.

O jucătoare de tenis, implicată Femeia a cărei mașină a fost lovită de fiului lui Ilie Dumitrescu a reprezentat România la Billie Jean King Cup. În ce stare se află
Citește și
O jucătoare de tenis, implicată Femeia a cărei mașină a fost lovită de fiului lui Ilie Dumitrescu a reprezentat România la Billie Jean King Cup. În ce stare se află
Citește mai mult
O jucătoare de tenis, implicată Femeia a cărei mașină a fost lovită de fiului lui Ilie Dumitrescu a reprezentat România la Billie Jean King Cup. În ce stare se află

Florin Marin are probleme mari de sănătate

Fostul jucător de la Steaua este internat în spital de aproape două săptămâni. El se află în ultimul stadiu de demență, anunță fanatik.ro.

Din cauza problemelor, Florin Marin a ajuns să cântărească doar 40 de kilograme și nu și-a mai recunoscut foștii colegi de la Steaua care l-au vizitat, lucru care i-a șocat pe aceștia.

Medicii au un prognostic rezervat în ceea ce-l privește pe fostul antrenor al Voluntariului, starea acestuia fiind una gravă.

Florin Marin, fost mare fundaș la Steaua

Ca fotbalist, Florin Marin a jucat 281 de meciuri în prima divizie din România și a câștigat 3 trofee: Cupa României cu Rapid (1975), titlul de campion cu Steaua (1978) și din nou Cupa României (1979).

În cariera sa de antrenor, Florin Marin a trecut pe la Rapid, Ceahlăul Piatra Neamț, Dinamo sau Astra Giurgiu. Acesta a fost și antrenor secund la naționala României.

8 ani
a jucat Florin Marin la Steaua

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „Ce-o fi fost în capul meu?!”

Citește și

Stadion rămas fără constructor O firmă acceptată de CNI a intrat în faliment: ce urmează pentru arena echipei de tradiție din România
Liga 2
19:15
Stadion rămas fără constructor O firmă acceptată de CNI a intrat în faliment: ce urmează pentru arena echipei de tradiție din România
Citește mai mult
Stadion rămas fără constructor O firmă acceptată de CNI a intrat în faliment: ce urmează pentru arena echipei de tradiție din România
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
Superliga
18:16
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
Citește mai mult
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
steaua Florin Marin dinamo liga 1 rapid sanatate
Știrile zilei din sport
Victorie uriașă la debut! Cristi Chivu și-a &icirc;nvins fosta echipă, la primul meci &icirc;n Liga Campionilor + Ce a făcut Vlad Dragomir
Liga Campionilor
17.09
Victorie uriașă la debut! Cristi Chivu și-a învins fosta echipă, la primul meci în Liga Campionilor + Ce a făcut Vlad Dragomir
Citește mai mult
Victorie uriașă la debut! Cristi Chivu și-a &icirc;nvins fosta echipă, la primul meci &icirc;n Liga Campionilor + Ce a făcut Vlad Dragomir
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
Superliga
17.09
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
Citește mai mult
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
O jucătoare de tenis, implicată Femeia a cărei mașină a fost lovită de fiului lui Ilie Dumitrescu a reprezentat România la Billie Jean King Cup. În ce stare se află
Diverse
17.09
O jucătoare de tenis, implicată Femeia a cărei mașină a fost lovită de fiului lui Ilie Dumitrescu a reprezentat România la Billie Jean King Cup. În ce stare se află
Citește mai mult
O jucătoare de tenis, implicată Femeia a cărei mașină a fost lovită de fiului lui Ilie Dumitrescu a reprezentat România la Billie Jean King Cup. În ce stare se află
Stadion rămas fără constructor O firmă acceptată de CNI a intrat în faliment: ce urmează pentru arena echipei de tradiție din România
Liga 2
17.09
Stadion rămas fără constructor O firmă acceptată de CNI a intrat în faliment: ce urmează pentru arena echipei de tradiție din România
Citește mai mult
Stadion rămas fără constructor O firmă acceptată de CNI a intrat în faliment: ce urmează pentru arena echipei de tradiție din România
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:31
„Acesta este Inter!” Cristi Chivu nu s-a ferit după ce și-a învins fosta echipă: „Excepționali!” » Pe cine a remarcat în mod special
„Acesta este Inter!” Cristi Chivu nu s-a ferit după ce și-a învins fosta echipă: „Excepționali!” » Pe cine a remarcat în mod special
10:12
Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat! INML a confirmat: Toto a consumat cocaină. Va sta 30 de zile după gratii » Riscă o pedeapsă mare
Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat! INML a confirmat: Toto a consumat cocaină. Va sta 30 de zile după gratii » Riscă o pedeapsă mare
10:21
Au coborât din avion în lenjerie intimă! FOTO. Jucătorii lui AS Monaco au rămas fără aer condiționat și s-au dezbrăcat la bustul gol
Au coborât din avion în lenjerie intimă! FOTO. Jucătorii lui AS Monaco au rămas fără aer condiționat și  s-au dezbrăcat la bustul gol
09:00
Directorul FBI, gafă în Senat! Conservatorul Kash Patel a purtat însemnul lui Liverpool la audiere, un club care e contra politicii lui Trump
Directorul FBI, gafă în Senat! Conservatorul Kash Patel a purtat însemnul lui Liverpool la audiere, un club care e  contra politicii lui Trump
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Top stiri din sport
Dezastru pentru Blănuță! VIDEO+FOTO: Luat deja în vizor de fanii lui Dinamo Kiev, atacantul român și-a dat autogol în ultimul meci al echipei
Stranieri
17.09
Dezastru pentru Blănuță! VIDEO+FOTO: Luat deja în vizor de fanii lui Dinamo Kiev, atacantul român și-a dat autogol în ultimul meci al echipei
Citește mai mult
Dezastru pentru Blănuță! VIDEO+FOTO: Luat deja în vizor de fanii lui Dinamo Kiev, atacantul român și-a dat autogol în ultimul meci al echipei
În stare gravă  Fostul fotbalist și antrenor Florin Marin are probleme mari de sănătate. Medicii sunt rezervați
Diverse
17.09
În stare gravă Fostul fotbalist și antrenor Florin Marin are probleme mari de sănătate. Medicii sunt rezervați
Citește mai mult
În stare gravă  Fostul fotbalist și antrenor Florin Marin are probleme mari de sănătate. Medicii sunt rezervați
Dezvăluirile Simonei Halep Decizia care a fost cel mai greu de luat: „Am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă”
Tenis
17.09
Dezvăluirile Simonei Halep Decizia care a fost cel mai greu de luat: „Am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă”
Citește mai mult
Dezvăluirile Simonei Halep Decizia care a fost cel mai greu de luat: „Am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă”
„Cel mai nebunesc lucru” Taylor Townsend, reacție după ce a criticat mâncarea de la Billie Jean King Cup: „Aceşti oameni ucid broaşte-taur”
Tenis
17.09
„Cel mai nebunesc lucru” Taylor Townsend, reacție după ce a criticat mâncarea de la Billie Jean King Cup: „Aceşti oameni ucid broaşte-taur”
Citește mai mult
„Cel mai nebunesc lucru” Taylor Townsend, reacție după ce a criticat mâncarea de la Billie Jean King Cup: „Aceşti oameni ucid broaşte-taur”

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 11 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 12 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
18.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share