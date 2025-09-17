În stare gravă  Fostul fotbalist și antrenor Florin Marin are probleme mari de sănătate. Medicii sunt rezervați

Florin Marin (72 de ani), fost jucător la Rapid și Steaua și antrenor la mai multe echipe din Liga 1, printre care și Dinamo, se confruntă cu probleme mari de sănătate.

În luna ianuarie a acestui an, Florin Marin a fost nevoit să renunțe la funcția de antrenor la Voluntari după doar 9 zile de la numire, din cauza problemelor de sănătate.

Florin Marin are probleme mari de sănătate

Fostul jucător de la Steaua este internat în spital de aproape două săptămâni. El se află în ultimul stadiu de demență , anunță fanatik.ro.

Din cauza problemelor, Florin Marin a ajuns să cântărească doar 40 de kilograme și nu și-a mai recunoscut foștii colegi de la Steaua care l-au vizitat, lucru care i-a șocat pe aceștia.

Medicii au un prognostic rezervat în ceea ce-l privește pe fostul antrenor al Voluntariului, starea acestuia fiind una gravă.

Florin Marin, fost mare fundaș la Steaua

Ca fotbalist, Florin Marin a jucat 281 de meciuri în prima divizie din România și a câștigat 3 trofee: Cupa României cu Rapid (1975), titlul de campion cu Steaua (1978) și din nou Cupa României (1979).

În cariera sa de antrenor, Florin Marin a trecut pe la Rapid, Ceahlăul Piatra Neamț, Dinamo sau Astra Giurgiu. Acesta a fost și antrenor secund la naționala României.

8 ani a jucat Florin Marin la Steaua

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „ Ce-o fi fost în capul meu?!”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport