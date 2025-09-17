„Nu avem cum să mai fim prieteni”  Victor Angelescu, despre  momentul  care a stricat relația sa cu Andrei Nicolescu +43 foto
Andrei Nicolescu și Victor Angelescu. Fotomontaj: GOLAZO.ro
„Nu avem cum să mai fim prieteni” Victor Angelescu, despre momentul care a stricat relația sa cu Andrei Nicolescu

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.09.2025, ora 20:08
  • Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre relația actuală pe care o are cu Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo.

În 2021, Angelescu, care era acționar la Rapid, a vrut să-l instaleze pe Daniel Niculae în funcția de președinte al clubului.

Andrei Nicolescu, pe-atunci era vicepreședintele giuleștenilor, nu a fost de acord cu acea mutare, situația a degenerat și s-a soldat cu demisia actualului conducător al lui Dinamo.

Victor Angelescu, despre relația sa cu Andrei Nicolescu: „Tot răul spre bine”

În ciuda conflictului dintre cei doi, Victor Angelescu spune că îl respectă pe Andrei Nicolescu și apreciază ce face pentru Dinamo.

Normal că într-un conflict fiecare are perspectiva lui, noi nu suntem în relaţii bune. Dar e normal ca fiecare să aibă perspectiva lui. Acum, nu mi se pare normal să intru în multe detalii deşi eu aş putea, să îţi dau cu subiect şi predicat totul.

Dar mulţi suporteri rapidişti oricum ştiu. Când s-a întâmplat cearta între mine şi Andrei, clubul era într-o situaţie destul de critică. Eu am făcut nişte eforturi şi cred că suporterii rapidişti mă apreciază pentru asta.

Eu respect Dinamo, Andrei este preşedintele clubului, este şi acţionar, în aceeaşi poziţie ca a mea, nu este ok să încep să dezgrop morţi despre o chestie care a fost acum mult timp. Tocmai de asta nu vorbesc, nu mi se pare normal să spun cum a fost el de vină.

Eu am investit banii mei acolo, el nu, și nu cred că avea ce să caute în club. Dar tot răul spre bine, trebuie să se bucure, a plecat de la Rapid şi a ajuns să fie acţionar şi preşedinte la Dinamo.

Lui cred că îi merge bine, lui Dinamo îi merge bine. Eu evit să spun anumite lucruri din respect pentru clubul Dinamo şi cred că trebuie să ne respectăm reciproc”, a declarat Victor Angelescu, potrivit orangesport.ro.

Victor Angelescu, despre o potențială împăcare cu Nicolescu: „Nu avem cum”

Președintele Rapidului nu crede că prietenia dintre cei doi va putea fi vreodată reparată.

„Absolut, nu avem cum, am avut procese, m-a dat în judecată. S-au terminat, eu respect funcţia lui. Prieteni nu avem cum să fim şi nici să avem o relaţie de amiciţie. Când am vrut să îl aduc pe Daniel Niculae, el s-a opus.

A zis că eu nu voiam să lucrez cu el, o prostie mare, nu e adevărat. A fost din cauza lui Nico (n.r. - Daniel Niculae), când am avut cearta cu Nicolescu. Se ştie asta. Cearta a venit de la faptul că eu chiar mi-am dorit să vină Daniel Niculae la Rapid.

Eu mă înţeleg bine cu Nico şi acum, e un rapidist 100%, vorbim şi în prezent, chiar dacă e la Hermannstadt”, a adăugat Victor Angelescu, potrivit sursei citate.

  • Victor Angelescu este cel care a contribuit la revenirea Rapidului în Liga 1. Acesta i-a vândut pachetul majoritar de acţiuni lui Dan Şucu în 2022 și a rămas acționar minoritar.
Rapid - UTA Arad Foto Raed Krishan - GOLAZO (8).jpeg
Rapid - UTA Arad Foto Raed Krishan - GOLAZO (8).jpeg

