„Un tricou pentru toată viața”  VIDEO+FOTO: Cum arată tricoul și ghetele speciale pe care Messi le va purta în meciul de retragere din naționala Argentinei +7 foto
Foto: captură Instagram/@leomessi
Campionate

„Un tricou pentru toată viața” VIDEO+FOTO: Cum arată tricoul și ghetele speciale pe care Messi le va purta în meciul de retragere din naționala Argentinei

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.09.2026, ora 10:07
alt-text Actualizat: 22.09.2026, ora 17:09
  • Lionel Messi (39 de ani) va purta un echipament special în meciul său de retragere de la naționala Argentinei, într-un amical cu Benin, programat pe 6 octombrie.
  • Cum arată tricoul pe care Messi îl va purta ultima oară la națională, mai jos.
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Starul argentinian și-a anunțat retragerea de la prima reprezentativă pe 31 august 2026, dar decizia o luase la două zile distanță de la eșecul din finala CM 2026, 0-1 cu Spania.

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VIDEO. Cum arată echipamentul special pe care îl va purta Messi la ultimul meci pentru Argentina

Argentina va disputa 3 partide amicale în pauza competițională care va urma, iar campionul mondial din 2022 va avea parte de un ultim meci în tricoul „pumelor”.

Elevii lui Scaloni vor înfrunta Bolivia și Burkina Faso pe 30 septembrie, respectiv 3 octombrie, iar Leo Messi va intra pe teren la partida cu Benin, pe 6 octombrie, de la ora 23:00.

În acel meci, Messi va purta un tricou special. Într-un videoclip postat pe contul personal de Instagram, argentinianul înlocuiește actualul tricou al naționalei cu unul special.

Este creat de brandul Adidas și inscripționat cu numele său și numărul 10, ambele în auriu. Messi a arătat și ce ghete va purta în acel meci.

Echipamentul special pe care îl va purta Messi în meciul de retragere de la națională. Foto: captură video Instagram/@leomessi
Echipamentul special pe care îl va purta Messi în meciul de retragere de la națională. Foto: captură video Instagram/@leomessi

Galerie foto (7 imagini)

Echipamentul special pe care îl va purta Messi în meciul de retragere de la națională. Foto: captură video Instagram/@leomessi Echipamentul special pe care îl va purta Messi în meciul de retragere de la națională. Foto: captură video Instagram/@leomessi Echipamentul special pe care îl va purta Messi în meciul de retragere de la națională. Foto: captură video Instagram/@leomessi Echipamentul special pe care îl va purta Messi în meciul de retragere de la națională. Foto: captură video Instagram/@leomessi Echipamentul special pe care îl va purta Messi în meciul de retragere de la națională. Foto: captură video Instagram/@leomessi
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Un ultim meci… Un tricou pentru toată viața”, a notat Lionel Messi pe Instagram.

Meciul de retragere al lui Messi va avea loc în țara natală, pe Estadio Monumental, în Buenos Aires, arenă care are o capacitate de aproximativ 84.000 de locuri.

Pe lângă Leo Messi, Federația a transmis că Rodrigo De Paul și Giovani Lo Celso vor fi, de asemenea, prezenți la partida cu Benin.

Trofeele cucerite de Lionel Messi cu naționala Argentinei

  • Cupa Mondială din 2022
  • Copa America (x2): 2021/22 și 2023/24
  • Finalissima 2022
  • Medalia de aur la Jocurile Olimpice din 2008, cu naționala U23
  • Cupa Mondială din 2005, cu naționala U20
207 meciuri
a bifat Lionel Messi pentru naționala Argentinei. A marcat 125 de goluri și a oferit 68 de pase decisive

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