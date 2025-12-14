Mihai Teja atacă arbitrajul FOTO. Tehnicianul lui Metaloglobus, reacție acidă după eșecul cu Dinamo: „Arbitrul o să dea întotdeauna pentru ei!”

Dinamo - Metaloglobus 4-0. Formația lui Mihai Teja a bifat un nou eșec, iar șansele de menținere în Liga 1 sunt tot mai reduse.

Pe lângă supărarea cauzată de jocul elevilor săi, Teja a fost foarte deranjat și de arbitrajul brigăzii conduse de Viorel Flueran.

Dinamo a defilat pe teren propriu cu Metaloglobus, iar formația de pe ultimul loc rămâne la 5 puncte în spatele ultimei poziții de baraj.

Dinamo - Metaloglobus 4-0 . Mihai Teja: „Arbitrul o să dea întotdeauna pentru ei!”

La final, tehnicianul lui Metaloglobus a lansat mai multe acuzații la adresa arbitrajului, fiind nemulțumit de deciziile luate din camera VAR de Bogdan Dumitrache și Sorin Costreie.

„Un duș rece pentru noi, pentru că veneam după un meci bun cu Farul, după o victorie și după un meci bun în

Cupă, cu CFR. Pare că nu putem avea continuitate în evoluții.

E greu să joci cu Dinamo, jucători cu multă calitate, fac diferența. Acum nu sunt sigur de ofsaidurile acestea. Pentru unii e ofsaid, pentru unii nu e. Mi s-a spus și mie că au fost la limită amândouă și nici nu sunt sigur dacă au fost.

Acum, întotdeauna arbitrul o să dea pentru Dinamo, nu pentru Metaloglobus. A arbitrat bine, nu pot să zic, dar lucrurile astea mici contează când joci cu o echipă mare. Puteam avea și noi penalty. Că era penalty la Neacșu, dacă nu era ofsaid.

Și la faza cu penalty-ul, dăduse invers. Deci, a fost clar penalty, dar s-a dus direct și a dat pentru Dinamo fault. După care s-a dus la VAR să vadă dacă e penalty și după aceea au scos ofsaidul.

Bun, era penalty, dar s-au scos cu ofsaidul. Sunt niște lucruri incredibile, dar ideea asta: mă duc direct și dau fault pentru Dinamo. Pe ce bază? Pe ce bază? Măcar, nu știu, aștepți, vezi cum e, întrerupi jocul, aștepți VAR-ul, aștepți. Adică mă duc direct și dau pentru Dinamo. De ce?”, a spus Mihai Teja, la Digi Sport.

Deciziile contestate de Teja

Min. 23: Soro primește balonul la limita ofsaidului și reușește să deschidă scorul. Faza se analizează în camera VAR, unde se decide că poziția sa este regulamentară.

Min. 25: Mărginean îl lovește cu piciorul pe Neacșu, încercând să degajeze balonul, dar Flueran indică inițial fault în atac! Faza e analizată de VAR, care nu dictează însă penalty pentru oaspeți, ci ofsaid. Înainte de fault, Zakir primise balonul în poziție neregulamentară.

VIDEO. Golul marcat de Cristi Mihai

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport