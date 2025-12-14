Dinamo a făcut spectacol „Câinii” s-au distrat în partida cu Metaloglobus și s-au apropiat la un punct de liderul Rapid +23 foto
Dinamo - Metaloglobus foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

Dinamo a făcut spectacol „Câinii” s-au distrat în partida cu Metaloglobus și s-au apropiat la un punct de liderul Rapid

alt-text Gabriel Neagu , Ștefan Neda , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 14.12.2025, ora 16:15
alt-text Actualizat: 14.12.2025, ora 19:57
  • Dinamo - Metaloglobus 4-0. Victorie categorică pentru formația lui Kopic
  • Cu acest succes, Dinamo s-a apropiat la doar un punct de liderul Rapid, după primele 20 de etape din Liga 1.
Liga 1, etapa #20 Farul și UTA încheie la egalitate » Urmează Unirea Slobozia - FCSB + Clasamentul actualizat
Citește și
Liga 1, etapa #20 Farul și UTA încheie la egalitate » Urmează Unirea Slobozia - FCSB + Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 1, etapa #20 Farul și UTA încheie la egalitate » Urmează Unirea Slobozia - FCSB + Clasamentul actualizat

Partida de pe Arena Națională nu a început deloc spectaculos, după ce niciuna dintre echipe nu a reușit să pună pericol timp de 15 minute.

După ce fiecare dintre cele două formații a bifat câte o ocazie, golul a venit în poarta oaspeților, după un gol elegant marcat de Soro, găsit excelent de Cîrjan în careu.

După un final de primă repriză destul de sărac în ocazii și un o primă parte similară a reprizei secunde, „alb-roșiii” și-au dublat avantajul, după o reușită de top a lui Mihai, în urma unei construcții superbe a echipei.

Bucuria de la golul „câinilor”:

Golul doi i-a demoralizat complet pe oaspeți, care au greșit pe bandă rulantă și le-au permis dinamoviștilor să atace în valuri.

Formația lui Kopic a înscris în continuare prin Perica și Cîrjan, cel din urmă făcând șah-mat apărarea lui Metaloglobus la ultimul atac al meciului.

VIDEO. Golul marcat de Cristi Mihai

Dinamo - Metaloglobus 4-0

  • Au marcat: Soro (24), Mihai (68), Perica (76), Cîrjan (90+2)
  • Asistența: aproximativ 10.000 de spectatori

Final de meci.

Min. 90+2 - Gol Dinamo! Cîrjan își trece și el numele pe lista marcatorilor, după o cursă personală, în care a driblat apărarea adversă și a trimis ușor pe lângă Gavrilaș.

Min. 90+1 - Ocazie imensă pentru Cristi Mihai, care a trimis în bară, după o pasă perfectă a lui Perica.

Min. 76 - Gol Dinamo! Perica sparge gheața și marchează pentru „alb-roșii”. Croatul a înscris cu o lovitură superbă de cap, din 6 metri, după o centrare perfectă de pe partea dreaptă a lui Mihai.

Min. 68 - Gol Dinamo! Cristi Mihai duce scorul la 2-0, cu o execuție din prima, de la 13 metri, după o pasă perfectă venită de la Opruț, care a centrat tot din prima, de pe partea stângă.

Min. 67 - Milanov părăsește terenul accidentat și este înlocuit de Stipe Perica.

Min. 57 - Galben pentru Sabater.

Min. 53 - Iese Mazilu, intră Mihai.

Min. 46 - Începe repriza secundă.

Pauză pe Arena Națională.

Min. 33 - Metaloglobus a cerut penalty la un fault al lui Mărginean asupra lui Neacșu, însă după alte patru minute petrecute la VAR, s-a dictat ofsaid la o pasă anterioară în atacul oaspeților.

Min. 29 - Golul lui Soro este validat după 5 minute de așteptare a deciziei din camera VAR.

Dinamo - Metaloglobus, meci
Dinamo - Metaloglobus, meci

Galerie foto (23 imagini)

Dinamo - Metaloglobus, meci Dinamo - Metaloglobus, meci Dinamo - Metaloglobus, meci Dinamo - Metaloglobus, meci Dinamo - Metaloglobus, meci
+23 Foto
labels.photo-gallery

Min. 24 - Gol Dinamo! Soro deschide scorul cu execuție elegantă, pe lângă portar, după o pasă perfectă a lui Cîrjan, de la 16 metri.

Min. 20 - Ocazie pentru Metaloglobus! Huiban trimite periculos din voleu, din 8 metri, însă mingea a fost pe direcția lui Epassy, care reușește să respingă.

Min. 14 - Ocazie mare pentru Cîrjan. Căpitanul lui Dinamo primește o pasă foarte bună în interiorul careului, dar șutul său trece mult peste poarta oaspeților.

Min. 11 - Jocul este destul de echilibrat între cele două formații, fără ocazii mari la cele două porți.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

  • Dinamo: Epassy - Sivis, Mărginean, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Soro, Mazilu
  • Rezerve: Ailiesei, Din Licaciu, Tabuncic, Perica, Mihai, Soare, Toader, Ikoko, Bărbulescu, Pop
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Metaloglobus: Gavrilaș - Neacșu, Camara, Aggoun, Sava - Lis, Carvalho, Sabater, Zakir - Huiban, Fernandes
  • Rezerve: Nedelcovici, Visic, Ubbink, Abbey, Dumitru, Tache, Celaj, Sârbu, Gheorghe, Hadzic
  • Antrenor: Mihai Teja
  • Stadion: Arena Națională (București)
  • Arbitru: Viorel Fluieran; Asistenți: Adrian Popescu și Valentin Dumitru; Arbitru VAR: Bogdan Dumitrache; Arbitru AVAR: Sorin Costreie

Bilete reduse și tricouri cadou pentru fanii lui Dinamo

Duelul cu Metaloglobus este ultimul meci disputat de Dinamo pe teren propriu în acest an calendaristic, motiv pentru care clubul a pregătit două surprize suporterilor.

La sfârșitul partidei, fotbaliștii lui Zeljko Kopic vor arunca tricourile de joc în tribună. De asemenea, fanii se vor bucura de bilete la prețuri reduse:

  • VIP Experience – Inel 1 – 500 de lei
  • Tribuna 0 Cat. 1 – Inel 1 – 75 de lei (preț vechi: 150 de lei)
  • Tribuna 0 Cat. 2 – Inel 1 – 50 de lei (preț vechi: 100 de lei)
  • Tribuna 2 – Inel 1 – 30 de lei (preț vechi: 60 de lei)
  • Peluza PCH – Inel 1 – 15 lei (preț vechi: 30 de lei)
  • Peluza SUD – Inel 1 – 15 lei (preț vechi: 30 de lei)

Zeljko Kopic: „Va fi greu. Sunt buni în acest moment”

La conferința de presă premergătoare partidei împotriva ultimei clasate, antrenor „câinilor” a tras un semnal de alarmă pentru propriii jucători:

„Meciul va fi greu. Sunt buni în acest moment. Au câștigat împotriva Farului și au avut și un meci bun în Cupă cu CFR Cluj. Au bătut FCSB, au avut un meci bun cu Universitatea Craiova. Domnul Teja face o treabă bună. Avem respect pentru ei.

Vom da totul pentru cele trei puncte. Jucăm în fața suporterilor. Echipa este în formă bună, iar din primul minut vom încerca să ne facem jocul”, a spus Zeljko Kopic.

Meciul în deplasare cu ei a fost dificil. Am câștigat cu dificultate. Și amicalul de la Săftica a fost greu, așa că nu ne așteptăm la un meci ușor. Suntem ca o familie Devis Epassy, portar Dinamo

Dinamo va avea doi jucători indisponibili din cauza cumulului de cartonașe:

„Boateng și Caragea au 4 cartonașe galbene. Toți jucătorii trebuie să fie la cel mai bun nivel. Trebuie să luăm cele trei puncte, este foarte important”, a continuat antrenorul „alb-roșiilor”.

Mihai Teja: „Știm ce ne așteaptă, însă nu ne e frică”

Antrenorul „lanternei roșii” privește cu optimism duelul de pe Arena Națională. Precedentele confruntări cu Dinamo îi oferă încredere:

„Vom întâlni o echipă foarte bună, o echipă care practică un fotbal de calitate, o echipă care, chiar dacă nu o spune răspicat, se bate la titlul de campioană a Românei.

Am jucat de două ori împotriva celor de la Dinamo în acest sezon. Așa că știm ce ne așteaptă, însă nu ne e frică.

Am făcut un meci bun în tur, când am jucat de la egal la egal cu Dinamo. I-am învins într-un meci amical”, a spus Mihai Teja, la conferința de presă.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid2039
2FC Botoșani2038
3Dinamo1935
4Universitatea Craiova1934
5FC Argeș2034
6Oțelul Galați2030
7UTA Arad1928
8U Cluj1927
9Farul Constanța1926
10FCSB1925
11CFR Cluj2023
12Petrolul Ploiești1919
13Unirea Slobozia1918
14Csikszereda2016
15Hermannstadt1912
16Metaloglobus1911

Citește și

„Nu suntem respectați”  Victor Angelescu, atac dur după Rapid - Oțelul 0-2: „Execrabil! Decizii dubioase , e bătaie de joc!”
Superliga
09:51
„Nu suntem respectați” Victor Angelescu, atac dur după Rapid - Oțelul 0-2: „Execrabil! Decizii dubioase, e bătaie de joc!”
Citește mai mult
„Nu suntem respectați”  Victor Angelescu, atac dur după Rapid - Oțelul 0-2: „Execrabil! Decizii dubioase , e bătaie de joc!”
Explicațiile lui Aioani VIDEO: Portarul Rapidului, după ce i s-au arătat imaginile de la gafa cu Oțelul: „N-am mai văzut mingea”
Superliga
23:20
Explicațiile lui Aioani VIDEO: Portarul Rapidului, după ce i s-au arătat imaginile de la gafa cu Oțelul: „N-am mai văzut mingea”
Citește mai mult
Explicațiile lui Aioani VIDEO: Portarul Rapidului, după ce i s-au arătat imaginile de la gafa cu Oțelul: „N-am mai văzut mingea”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
dinamo bucuresti metaloglobus mihai teja superliga zeljko kopic
Știrile zilei din sport
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Superliga
14:48
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Citește mai mult
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11”  în iarnă: „Vreau ceva puternic”
Superliga
15:45
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11” în iarnă: „Vreau ceva puternic”
Citește mai mult
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11”  în iarnă: „Vreau ceva puternic”
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Formula 1
11:19
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Citește mai mult
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Românce în top! Două „tricolore” ocupă locuri fruntașe după mondialul de handbal feminin, deși România a terminat pe 9
Handbal
11:31
Românce în top! Două „tricolore” ocupă locuri fruntașe după mondialul de handbal feminin, deși România a terminat pe 9
Citește mai mult
Românce în top! Două „tricolore” ocupă locuri fruntașe după mondialul de handbal feminin, deși România a terminat pe 9
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:21
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
19:05
Unirea Slobozia - FCSB LIVE de la 20:30, în etapa #20 din Liga 1 » Echipele de start
Unirea Slobozia - FCSB LIVE de la 20:30, în etapa #20 din Liga 1 » Echipele de start
19:04
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup 
20:02
Tănase a dat lovitura Cât ar fi câștigat vedeta de la FCSB din imobiliare + Cine și-ar fi cumpărat apartament în complex
Tănase a dat lovitura Cât ar fi câștigat vedeta de la FCSB din imobiliare + Cine și-ar fi cumpărat apartament în complex
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Top stiri din sport
„Bolojan e greu de înlocuit” Declarații tari ale unui lider liberal: „PSD are minciuna în ADN”
Diverse
14:41
„Bolojan e greu de înlocuit” Declarații tari ale unui lider liberal: „PSD are minciuna în ADN”
Citește mai mult
„Bolojan e greu de înlocuit” Declarații tari ale unui lider liberal: „PSD are minciuna în ADN”
Procesul Burleanu - Prunea, închis după 4 ani Litigiul în care șeful FRF a cerut daune morale de 500.000 de lei a fost tranșat de Înalta Curte
Diverse
13:35
Procesul Burleanu - Prunea, închis după 4 ani Litigiul în care șeful FRF a cerut daune morale de 500.000 de lei a fost tranșat de Înalta Curte
Citește mai mult
Procesul Burleanu - Prunea, închis după 4 ani Litigiul în care șeful FRF a cerut daune morale de 500.000 de lei a fost tranșat de Înalta Curte
Colțescu primește derogare Arbitrul despre care MM Stoica a spus că „nu vreau să-l mai văd” va oficia în Liga 1 și la 49 de ani. Decizia lui Vassaras
Superliga
13:47
Colțescu primește derogare Arbitrul despre care MM Stoica a spus că „nu vreau să-l mai văd” va oficia în Liga 1 și la 49 de ani. Decizia lui Vassaras
Citește mai mult
Colțescu primește derogare Arbitrul despre care MM Stoica a spus că „nu vreau să-l mai văd” va oficia în Liga 1 și la 49 de ani. Decizia lui Vassaras
„Am început să aud împușcături” Fostul căpitan al Angliei, martor al masacrului din Australia: „Dintr-o dată, a apărut poliția”
Diverse
13:55
„Am început să aud împușcături” Fostul căpitan al Angliei, martor al masacrului din Australia: „Dintr-o dată, a apărut poliția”
Citește mai mult
„Am început să aud împușcături” Fostul căpitan al Angliei, martor al masacrului din Australia: „Dintr-o dată, a apărut poliția”

Echipe/Competiții

fcsb 85 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 16 rapid 25 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
15.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share