Dinamo a făcut spectacol „Câinii” s-au distrat în partida cu Metaloglobus și s-au apropiat la un punct de liderul Rapid

Dinamo - Metaloglobus 4-0. Victorie categorică pentru formația lui Kopic

Cu acest succes, Dinamo s-a apropiat la doar un punct de liderul Rapid, după primele 20 de etape din Liga 1.

Partida de pe Arena Națională nu a început deloc spectaculos, după ce niciuna dintre echipe nu a reușit să pună pericol timp de 15 minute.

După ce fiecare dintre cele două formații a bifat câte o ocazie, golul a venit în poarta oaspeților, după un gol elegant marcat de Soro, găsit excelent de Cîrjan în careu.

După un final de primă repriză destul de sărac în ocazii și un o primă parte similară a reprizei secunde, „alb-roșiii” și-au dublat avantajul, după o reușită de top a lui Mihai, în urma unei construcții superbe a echipei.

Bucuria de la golul „câinilor”:

Golul doi i-a demoralizat complet pe oaspeți, care au greșit pe bandă rulantă și le-au permis dinamoviștilor să atace în valuri.

Formația lui Kopic a înscris în continuare prin Perica și Cîrjan, cel din urmă făcând șah-mat apărarea lui Metaloglobus la ultimul atac al meciului.

VIDEO. Golul marcat de Cristi Mihai

Dinamo - Metaloglobus 4-0

Au marcat: Soro (24), Mihai (68), Perica (76), Cîrjan (90+2)

Asistența: aproximativ 10.000 de spectatori

Final de meci.

Min. 90+2 - Gol Dinamo! Cîrjan își trece și el numele pe lista marcatorilor, după o cursă personală, în care a driblat apărarea adversă și a trimis ușor pe lângă Gavrilaș.

Min. 90+1 - Ocazie imensă pentru Cristi Mihai, care a trimis în bară, după o pasă perfectă a lui Perica.

Min. 76 - Gol Dinamo! Perica sparge gheața și marchează pentru „alb-roșii”. Croatul a înscris cu o lovitură superbă de cap, din 6 metri, după o centrare perfectă de pe partea dreaptă a lui Mihai.

Min. 68 - Gol Dinamo! Cristi Mihai duce scorul la 2-0, cu o execuție din prima, de la 13 metri, după o pasă perfectă venită de la Opruț, care a centrat tot din prima, de pe partea stângă.

Min. 67 - Milanov părăsește terenul accidentat și este înlocuit de Stipe Perica.

Min. 57 - Galben pentru Sabater.

Min. 53 - Iese Mazilu, intră Mihai.

Min. 46 - Începe repriza secundă.

Pauză pe Arena Națională.

Min. 33 - Metaloglobus a cerut penalty la un fault al lui Mărginean asupra lui Neacșu, însă după alte patru minute petrecute la VAR, s-a dictat ofsaid la o pasă anterioară în atacul oaspeților.

Min. 29 - Golul lui Soro este validat după 5 minute de așteptare a deciziei din camera VAR.

Min. 24 - Gol Dinamo! Soro deschide scorul cu execuție elegantă, pe lângă portar, după o pasă perfectă a lui Cîrjan, de la 16 metri.

Min. 20 - Ocazie pentru Metaloglobus! Huiban trimite periculos din voleu, din 8 metri, însă mingea a fost pe direcția lui Epassy, care reușește să respingă.

Min. 14 - Ocazie mare pentru Cîrjan. Căpitanul lui Dinamo primește o pasă foarte bună în interiorul careului, dar șutul său trece mult peste poarta oaspeților.

Min. 11 - Jocul este destul de echilibrat între cele două formații, fără ocazii mari la cele două porți.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

Dinamo : Epassy - Sivis, Mărginean, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Soro, Mazilu

: Epassy - Sivis, Mărginean, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Soro, Mazilu Rezerve : Ailiesei, Din Licaciu, Tabuncic, Perica, Mihai, Soare, Toader, Ikoko, Bărbulescu, Pop

: Ailiesei, Din Licaciu, Tabuncic, Perica, Mihai, Soare, Toader, Ikoko, Bărbulescu, Pop Antrenor : Zeljko Kopic

: Zeljko Kopic Metaloglobus : Gavrilaș - Neacșu, Camara, Aggoun, Sava - Lis, Carvalho, Sabater, Zakir - Huiban, Fernandes

: Gavrilaș - Neacșu, Camara, Aggoun, Sava - Lis, Carvalho, Sabater, Zakir - Huiban, Fernandes Rezerve : Nedelcovici, Visic, Ubbink, Abbey, Dumitru, Tache, Celaj, Sârbu, Gheorghe, Hadzic

: Nedelcovici, Visic, Ubbink, Abbey, Dumitru, Tache, Celaj, Sârbu, Gheorghe, Hadzic Antrenor : Mihai Teja

: Mihai Teja Stadion: Arena Națională (București)

Arena Națională (București) Arbitru: Viorel Fluieran; Asistenți: Adrian Popescu și Valentin Dumitru; Arbitru VAR: Bogdan Dumitrache; Arbitru AVAR: Sorin Costreie

Bilete reduse și tricouri cadou pentru fanii lui Dinamo

Duelul cu Metaloglobus este ultimul meci disputat de Dinamo pe teren propriu în acest an calendaristic, motiv pentru care clubul a pregătit două surprize suporterilor.

La sfârșitul partidei, fotbaliștii lui Zeljko Kopic vor arunca tricourile de joc în tribună. De asemenea, fanii se vor bucura de bilete la prețuri reduse:

VIP Experience – Inel 1 – 500 de lei

Tribuna 0 Cat. 1 – Inel 1 – 75 de lei (preț vechi: 150 de lei)

Tribuna 0 Cat. 2 – Inel 1 – 50 de lei (preț vechi: 100 de lei)

Tribuna 2 – Inel 1 – 30 de lei (preț vechi: 60 de lei)

Peluza PCH – Inel 1 – 15 lei (preț vechi: 30 de lei)

Peluza SUD – Inel 1 – 15 lei (preț vechi: 30 de lei)

Zeljko Kopic: „Va fi greu. Sunt buni în acest moment”

La conferința de presă premergătoare partidei împotriva ultimei clasate, antrenor „câinilor” a tras un semnal de alarmă pentru propriii jucători:

„Meciul va fi greu. Sunt buni în acest moment. Au câștigat împotriva Farului și au avut și un meci bun în Cupă cu CFR Cluj. Au bătut FCSB, au avut un meci bun cu Universitatea Craiova. Domnul Teja face o treabă bună. Avem respect pentru ei.

Vom da totul pentru cele trei puncte. Jucăm în fața suporterilor. Echipa este în formă bună, iar din primul minut vom încerca să ne facem jocul”, a spus Zeljko Kopic.

Meciul în deplasare cu ei a fost dificil. Am câștigat cu dificultate. Și amicalul de la Săftica a fost greu, așa că nu ne așteptăm la un meci ușor. Suntem ca o familie Devis Epassy, portar Dinamo

Dinamo va avea doi jucători indisponibili din cauza cumulului de cartonașe:

„Boateng și Caragea au 4 cartonașe galbene. Toți jucătorii trebuie să fie la cel mai bun nivel. Trebuie să luăm cele trei puncte, este foarte important”, a continuat antrenorul „alb-roșiilor”.

Mihai Teja: „Știm ce ne așteaptă, însă nu ne e frică”

Antrenorul „lanternei roșii” privește cu optimism duelul de pe Arena Națională. Precedentele confruntări cu Dinamo îi oferă încredere:

„Vom întâlni o echipă foarte bună, o echipă care practică un fotbal de calitate, o echipă care, chiar dacă nu o spune răspicat, se bate la titlul de campioană a Românei.

Am jucat de două ori împotriva celor de la Dinamo în acest sezon. Așa că știm ce ne așteaptă, însă nu ne e frică.

Am făcut un meci bun în tur, când am jucat de la egal la egal cu Dinamo. I-am învins într-un meci amical”, a spus Mihai Teja, la conferința de presă.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 20 39 2 FC Botoșani 20 38 3 Dinamo 19 35 4 Universitatea Craiova 19 34 5 FC Argeș 20 34 6 Oțelul Galați 20 30 7 UTA Arad 19 28 8 U Cluj 19 27 9 Farul Constanța 19 26 10 FCSB 19 25 11 CFR Cluj 20 23 12 Petrolul Ploiești 19 19 13 Unirea Slobozia 19 18 14 Csikszereda 20 16 15 Hermannstadt 19 12 16 Metaloglobus 19 11

