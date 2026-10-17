„O lovitură de cuțit în spate” VIDEO. Cum l-a trădat atacantul de 2 metri pe patronul miliardar care i-a iertat toate abaterile

Tomas Chory (31 de ani), atacantul echipei Slavia Praga, se află în centrul unui imens scandal și își poate încheia definitiv aventura la clubul din capitala Cehiei.

Atacantul înalt de 2 metri a recurs la un gest obscen la adresa arbitrului în meciul din etapa a 11-a a primei ligi cehe împotriva formației Hradec Kralove, scor 0-0.

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Incidentul de sâmbătă reprezintă doar cea mai recentă abatere dintr-o serie lungă de ieșiri necontrolate ale internaționalului ceh.

Tomas Chory, gest obscen la adresa arbitrului

În minutul 55 al partidei disputate pe teren propriu, Chory i-a arătat degetul mijlociu arbitrului Jan Vsetecka, lăsându-și echipa în inferioritate numerică.

@oneplaysportcz Jestli tohle má být ono tak já nevim… ja takhle ty prsty snad ani nedám 😂 https://t.co/kBxAPyaSAB — Jakub86 (@JakubT12) October 17, 2026

Tehnicianul Slaviei, Jindrich Trpisovsky, și-a exprimat furia și dezamăgirea după fluierul final, catalogând gestul fotbalistului drept o trădare la adresa tuturor celor care i-au acordat încredere.

În sezonul trecut, Chory a primit trei cartonașe roșii în tricoul Slaviei, fiind suspendat pentru un total de zece meciuri, notează sport.aktualne.cz.

Este absolut nesăbuit, s-a întâmplat din nou. Și tocmai într-o perioadă în care jucam cel mai bine. Ne-a dăunat clar, ne-a costat victoria, am pierdut șansa de a pune presiune pe final. Este clar o lovitură de cuțit în spate pentru toți cei care i-au luat apărarea, care au crezut în el că un astfel de moment nu se va mai repeta. Jindrich Trpisovsky, antrenor Slavia Praga

Chory e recidivist: „E inacceptabil!”

După ce Chory a fost eliminat în minutul 59 al derby-ului cu Sparta Praga din luna mai, la finalul căruia sute de suporteri au invadat terenul, președintele consiliului de administrație al clubului, Jaroslav Tvrdik, decisese excluderea din lot a atacantului și a lui David Doudera.

„În acest sezon și-a slăbit echipa de trei ori într-un mod care, din punctul meu de vedere, este inacceptabil pentru un jucător al clubului Slavia.

Îmi pare nespus de rău pentru familia lui. Am avut deja o discuție lungă cu el după ieșirea sa anterioară, cu fanii, cu banca tehnică, cu cei din conducere.

Le-am spus că această situație este pur și simplu imposibilă. Și i-am avertizat că la o situație similară vor urma pedepse exemplare”, afirma Tvrdik.

41 de goluri a marcat Tomas Chory în cele 88 de meciuri jucate în tricoul echipei Slavia Praga. A livrat și 11 pase decisive

Tomas Chory, grațiat de patronul miliardar

Deși Doudera a fost cedat de club, Chory a fost salvat în iulie de intervenția directă a proprietarului clubului, Pavel Tykac, unul dintre cei mai bogați oameni din Cehia.

„Avem o relație incredibilă. Când am învins Jablonec, aveam lacrimi în ochi. Apoi ne-am întâlnit la VIP, evident eram bucuroși, Tomas a venit la mine, m-a privit în ochi și mi-a spus: «Misiune îndeplinită». A fost pentru mine una dintre cele mai puternice trăiri”, afirma Tykac.

9,1 miliarde de dolari reprezintă averea netă a lui Pavel Tykac, potrivit Forbes. Ocupă locul 383 în clasamentul celor mai bogați oameni din lume

Protecția patronului nu l-a împiedicat însă pe fotbalist să recidiveze. În luna septembrie, în meciul cu Zbrojovka Brno, Chory a scăpat fără cartonaș roșu în minutul 60, când l-a lovit cu crampoanele în cap pe portarul Adam Hrdina.

După ultimul gest obscen la adresa arbitrului Vsetecka, atacantul este considerat recidivist și riscă o sancțiune drastică din partea comisiei de disciplină.

Situația lui Chory la Slavia Praga este monitorizată atent de Viktoria Plzen, echipă pentru care a evoluat în perioada 2018-2024.

Contractul atacantului expiră la finalul actualului sezon, iar oficialii din Plzen încearcă insistent să îl convingă să revină, oferindu-i un contract avantajos.

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