„O lovitură de cuțit în spate” VIDEO. Cum l-a trădat atacantul de 2 metri pe patronul miliardar care i-a iertat toate abaterile
Tomas Chory (foto: IMAGO)
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„O lovitură de cuțit în spate” VIDEO. Cum l-a trădat atacantul de 2 metri pe patronul miliardar care i-a iertat toate abaterile

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 17.10.2026, ora 20:14
alt-text Actualizat: 17.10.2026, ora 20:20
  • Tomas Chory (31 de ani), atacantul echipei Slavia Praga, se află în centrul unui imens scandal și își poate încheia definitiv aventura la clubul din capitala Cehiei.
  • Atacantul înalt de 2 metri a recurs la un gest obscen la adresa arbitrului în meciul din etapa a 11-a a primei ligi cehe împotriva formației Hradec Kralove, scor 0-0.
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Incidentul de sâmbătă reprezintă doar cea mai recentă abatere dintr-o serie lungă de ieșiri necontrolate ale internaționalului ceh.

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Tomas Chory, gest obscen la adresa arbitrului

În minutul 55 al partidei disputate pe teren propriu, Chory i-a arătat degetul mijlociu arbitrului Jan Vsetecka, lăsându-și echipa în inferioritate numerică.

Tehnicianul Slaviei, Jindrich Trpisovsky, și-a exprimat furia și dezamăgirea după fluierul final, catalogând gestul fotbalistului drept o trădare la adresa tuturor celor care i-au acordat încredere.

În sezonul trecut, Chory a primit trei cartonașe roșii în tricoul Slaviei, fiind suspendat pentru un total de zece meciuri, notează sport.aktualne.cz.

Este absolut nesăbuit, s-a întâmplat din nou. Și tocmai într-o perioadă în care jucam cel mai bine. Ne-a dăunat clar, ne-a costat victoria, am pierdut șansa de a pune presiune pe final. Este clar o lovitură de cuțit în spate pentru toți cei care i-au luat apărarea, care au crezut în el că un astfel de moment nu se va mai repeta. Jindrich Trpisovsky, antrenor Slavia Praga

Chory e recidivist: „E inacceptabil!”

După ce Chory a fost eliminat în minutul 59 al derby-ului cu Sparta Praga din luna mai, la finalul căruia sute de suporteri au invadat terenul, președintele consiliului de administrație al clubului, Jaroslav Tvrdik, decisese excluderea din lot a atacantului și a lui David Doudera.

„În acest sezon și-a slăbit echipa de trei ori într-un mod care, din punctul meu de vedere, este inacceptabil pentru un jucător al clubului Slavia.

Îmi pare nespus de rău pentru familia lui. Am avut deja o discuție lungă cu el după ieșirea sa anterioară, cu fanii, cu banca tehnică, cu cei din conducere.

Le-am spus că această situație este pur și simplu imposibilă. Și i-am avertizat că la o situație similară vor urma pedepse exemplare”, afirma Tvrdik.

41 de goluri
a marcat Tomas Chory în cele 88 de meciuri jucate în tricoul echipei Slavia Praga. A livrat și 11 pase decisive

Tomas Chory, grațiat de patronul miliardar

Deși Doudera a fost cedat de club, Chory a fost salvat în iulie de intervenția directă a proprietarului clubului, Pavel Tykac, unul dintre cei mai bogați oameni din Cehia.

„Avem o relație incredibilă. Când am învins Jablonec, aveam lacrimi în ochi. Apoi ne-am întâlnit la VIP, evident eram bucuroși, Tomas a venit la mine, m-a privit în ochi și mi-a spus: «Misiune îndeplinită». A fost pentru mine una dintre cele mai puternice trăiri”, afirma Tykac.

9,1 miliarde de dolari
reprezintă averea netă a lui Pavel Tykac, potrivit Forbes. Ocupă locul 383 în clasamentul celor mai bogați oameni din lume

Protecția patronului nu l-a împiedicat însă pe fotbalist să recidiveze. În luna septembrie, în meciul cu Zbrojovka Brno, Chory a scăpat fără cartonaș roșu în minutul 60, când l-a lovit cu crampoanele în cap pe portarul Adam Hrdina.

După ultimul gest obscen la adresa arbitrului Vsetecka, atacantul este considerat recidivist și riscă o sancțiune drastică din partea comisiei de disciplină.

Situația lui Chory la Slavia Praga este monitorizată atent de Viktoria Plzen, echipă pentru care a evoluat în perioada 2018-2024.

Contractul atacantului expiră la finalul actualului sezon, iar oficialii din Plzen încearcă insistent să îl convingă să revină, oferindu-i un contract avantajos.

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