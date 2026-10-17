A început demolarea Primul pas al dezafectării vechiului stadion, care  va face loc arenei de peste 150 de milioane de lei +17 foto
Demontarea stâlpilor de noctură de pe Stadionul Tineretului. Foto: monitorulexpres.ro
Diverse

A început demolarea Primul pas al dezafectării vechiului stadion, care va face loc arenei de peste 150 de milioane de lei

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 17.10.2026, ora 19:34
alt-text Actualizat: 17.10.2026, ora 19:35
  • Primăria Brașov a demarat lucrările pentru demolarea vechiului stadion Tineretului din oraș.
  • Acestea sunt menite să pregătească spațiul pentru noua arenă care urmează să fie construită prin intermediul CNI.
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Guvernul a aprobat finanțarea pentru viitoarea arenă a Brașovului în vara acestui an, într-o investiție ce presupune o sumă de peste 156 de milioane de lei.

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Stâlpii nocturnei de pe Stadionul Tineretului au fost demolați

Primăria din Brașov a început lucrările pentru dezafectarea vechiului stadion, iar un prim pas a fost îndepărtarea nocturnei.

Vechii stâlpi care iluminau arena a fost demontați, lucrările urmând să continue cu alte zone, informează monitorulexpres.ro.

Micuța arenă din Brașov va fi construită pe amplasamentul actualului Stadion Tineretului și va avea o capacitate de 9.716 locuri.

Proiectul prevede două tribune și două peluze, spații pentru VIP, presă și persoane cu dizabilități, precum și un teren cu dimensiuni standard, de 105x68 de metri.

Noul stadion va putea fi folosit de mai multe cluburi din Brașov, printre care CSM Corona Brașov, SR Municipal, ACS Kids Tâmpa, ACS Colțea 1920 Brașov, ACS Steagul Roșu Brașov și CSS Brașovia.

„Pentru mine, acest proiect are o semnificație aparte. Stadionul Tineretului a fost preluat în portofoliul Companiei Naționale de Investiții în perioada în care am condus Ministerul Dezvoltării și am urmărit îndeaproape fiecare etapă parcursă de acest proiect.

Mă bucur că astăzi suntem mai aproape de momentul în care stadionul va deveni realitate. Municipalitatea este pregătită să susțină partea de cofinanțare, iar proiectul poate intra într-o nouă etapă, cea a realizării efective.

Brașovul are nevoie de un stadion modern, la standarde europene, un loc în care sportul de performanță, competițiile și comunitatea brașoveană să se întâlnească.

Fiecare etapă parcursă ne apropie de un obiectiv important pentru Brașov și pentru generațiile care vor veni”, declara, în vară, Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov.

Noul stadion din Brasov (6).jpeg
Noul stadion din Brasov (6).jpeg

Galerie foto (17 imagini)

Noul stadion din Brașov 1/6 (FOTO: facebook @Allen Coliban) Noul stadion din Brașov 2/6 (FOTO: facebook @Allen Coliban) Noul stadion din Brașov 3/6 (FOTO: facebook @Allen Coliban) Noul stadion din Brașov 4/6 (FOTO: facebook @Allen Coliban) Noul stadion din Brașov 5/6 (FOTO: facebook @Allen Coliban)
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