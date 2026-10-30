Top weekend matches #12 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 31 octombrie - 1 noiembrie

Avem cinci supermeciuri în acest weekend în Europa. Hai să le vedem!

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Începem seria recomandărilor cu o ciocnire mereu cu scântei în Premier League.

Sâmbătă, de la ora 14:30, se joacă la Londra Chelsea - Manchester United.

Albaștrii au al treilea cel mai puternic atac al Angliei (17 goluri marcate) și a treia cea mai slabă apărare (15 goluri primite).

Xabi Alonso nu-l are în acest weekend pe căpitanul Reece James, accidentat.

Chelsea e pe locul 5, în timp ce Man United are un sezon negru, cu șapte puncte în opt etape. Locul 16, aproape de zona retrogradării. Nu a mai învins în campionat din 30 august.

Continuăm cu cel mai așteptat meci din Bundesliga, Bayern - Dortmund, de la 19:30.

„Clasicul” Germaniei găsește acum ambele echipe pe primele două locuri. Și Bayern, și Borussia au 17 puncte după șapte etape. Bavarezii sunt primii datorită golaverajului: +19 față de +8.

Roș-albii vor juca și această partidă fără antrenorul Kompany, internat de urgență la spital pe 23 octombrie după ce a leșinat la centrul sportiv din Munchen, victima unei infecții virale și a oboselii accentuate.

Și fără tehnician, sunt favoriți pe „Allianz Arena”. Au cucerit 13 titluri de când Dortmund nu a mai fost campioană în Bundesliga, în 2012, cu Klopp pe bancă.

Tot sâmbătă avem mare derby în Serie A, Milan - Inter, de la ora 21:45.

Cristi Chivu are o revanșă de luat în acest Derby della Madonnina, după ce a pierdut ambele meciuri directe sezonul trecut. Același scor, dublu 0-1 pe „Meazza”.

Chiar și cu acele înfrângeri, tot a cucerit titlul. Vrea acum primul succes ca antrenor contra rossonerilor.

Duel croat la Milan - Inter: Modric (stânga) - Sucic. Veteranul de 41 de ani a câștigat și acasă, și în deplasare Derby de la Madonnina sezonul trecut, mereu cu 1-0. Foto: Imago

Chivu nu-l va avea pe căpitanul Lautaro Martinez, nerefăcut. Trebuie să mai aștepte și revenirea lui Stones.

La Milan, Ruben Amorim va ataca derbyul fără Loftus-Cheek, Gabbia, Saelemaekers și Chukwueze, accidentați.

Să vedem ce propuneri interesante sunt duminică.

Ne întoarcem în Premier League, cu șocul Liverpool - Arsenal, la ora 18:30.

Campioni după 22 de ani, „tunarii” știu că n-au mai învins Liverpool de la acel 3-1 jucat acasă în februarie 2024 și n-au mai câștigat pe Anfield Road în campionat din septembrie 2012 (2-0).

O confruntare între doi antrenori basci, Andoni Iraola și Mikel Arteta.

Șutul lui Mac Allister la ultimul Liverpool - Arsenal pe Anfield Road, 1-0 pe 31 august 2025. Foto: Imago

Dacă primul speră să-l poată folosi acum la Liverpool pe Szoboszlai după accidentarea la coapsă, Arteta nu-l va avea la Arsenal pe Saka, și el suferind o leziune musculară.

Ultima recomandare, alt duel de foc în Serie A: Juventus - Napoli, de la ora 21:45.

Juventinii n-au mai cucerit lo scudetto de șase ani, timp în care napolitanii l-au câștigat de două ori. Dar bianconerii au 36 de titluri, rivalii din sud numai patru!

În acest sezon, nici unii, nici alții nu mai speră la locul 1, au pierdut prea multe puncte până acum.

Napoli vine la Torino fără Buongiorno, Neres, Alisson Santos și Badiashile, toți accidentați. Juve nu-i are pe Thuram, Locatelli, Kenan Yildiz, Nico Gonzalez, Celik și Conceicao.

Acestea au fost cele 5 recomandări din redacția GOLAZO.ro. Spune-ne cum vezi tu meciurile și ce pronosticuri ai!

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