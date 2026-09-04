Top weekend matches #4 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 5-6 septembrie
Armstrong și Tavi Popescu s-ar putea înfrunta din nou sâmbătă, în derbyul Dinamo - FCSB. Foto: Sport Pictures
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Top weekend matches #4 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 5-6 septembrie

alt-text Theodor Jumătate , Filip Ioanițiu (video&foto)
alt-text Publicat: 04.09.2026, ora 10:05
alt-text Actualizat: 04.09.2026, ora 10:06
  • Avem cinci supermeciuri în acest weekend. Hai să le vedem!
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Începem seria de recomandări cu cel mai așteptat meci al etapei din Serie A.

  • Sâmbătă, de la ora 19:00, se joacă Inter - Napoli.

Campion și câștigător al Cupei Italiei sezonul trecut, Cristi Chivu are primul duel-șoc al acestui an competițional, pe „Meazza”, împotriva echipei care a terminat pe locul 2 în 2025-2026 și care îl are acum pe Allegri antrenor.

Inter vine după două victorii, Napoli după un succes și un eșec, acasă, în fața lui Como.

  • Tot sâmbătă avem și marele derby al Ligii 1, Dinamo-FCSB, de la 20:30.

Dinamo este lider, e neînvinsă de șase etape și vrea revanșa după înfrângerea suferită tot pe „Arc” cu FCSB în barajul pentru Conference din sezonul precedent.

FCSB trece printr-o perioadă extrem de complicată, cu două eșecuri consecutive, plecările lui Bîrligea și Tănase și numeroase conflicte interne care-i afectează jocul.

  • În aceeași seară, ne oprim în Olanda, cu Ajax - PSV, de la 21:00. 

PSV e campioana ultimelor 3 sezoane în Eredivisie, are trei victorii succesive, cu Dennis Man mereu rezervă la startul jocurilor, dar ultimele cinci confruntări directe s-au încheiat cu trei egaluri și două eșecuri în fața lui Ajax.

Duel Wanner - Dolberg (dreapta), la ultimul Ajax - PSV 2-2, pe 2 mai 2026. Foto: Imago Duel Wanner - Dolberg (dreapta), la ultimul Ajax - PSV 2-2, pe 2 mai 2026. Foto: Imago
Duel Wanner - Dolberg (dreapta), la ultimul Ajax - PSV 2-2, pe 2 mai 2026. Foto: Imago

Totuși, Ajax e mai obosită, a jucat deja nouă meciuri în total, cu patru mai multe decât PSV.

Să vedem ce propuneri interesante are și ziua de duminică!

  • Pornim cu derbyul etapei din Premier League: Arsenal - Chelsea, de la ora 18:30. 

Campioană după 22 de ani, Arsenal e favorită la titlu și în actualul sezon. Inclusiv în acest duel londonez al echipelor cu loturi de peste un miliard!

În martie, pe „Emirates”, Rice l-a blocat pe Palmer și Arsenal a învins-o pe Chelsea cu 2-1. Foto: Imago În martie, pe „Emirates”, Rice l-a blocat pe Palmer și Arsenal a învins-o pe Chelsea cu 2-1. Foto: Imago
În martie, pe „Emirates”, Rice l-a blocat pe Palmer și Arsenal a învins-o pe Chelsea cu 2-1. Foto: Imago

„Tunarii” au două victorii și n-au primit niciun gol. Albaștrii au tot două succese, marchează mult, dar și iau multe goluri și l-au pierdut în mercato pe Enzo Fernandez, vândut la City.

  • Ultima recomandare este tot din Serie A, Juventus - Milan, de la ora 21:45.

Cea mai veche și cea mai aprinsă confruntare a Italiei durează de 125 de ani.

Juventus are un lot mai valoros, estimat la 619 milioane, cu 145 mai scump decât al Milanului.

Ambele au început la fel sezonul, cu două victorii și +3 golaveraj. Ultimele două meciuri directe s-au terminat identic, 0-0.

Acestea au fost cele 5 recomandări din redacția GOLAZO.ro, spune-ne cum vezi tu meciurile și ce pronosticuri ai!

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