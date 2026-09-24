Râsete, aplauze, voie bună Suedia se pregătește zâmbind pentru România! Detalii de la antrenament, câte bilete s-au dat și „trucul” pregătit la meci +52 foto
Antrenament oficial Suedia pe Strawberry Arena, înaintea meciului cu România (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Liga Națiunilor

Râsete, aplauze, voie bună Suedia se pregătește zâmbind pentru România! Detalii de la antrenament, câte bilete s-au dat și „trucul” pregătit la meci

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 24.09.2026, ora 13:10
alt-text Actualizat: 24.09.2026, ora 13:59
  • Naționala Suediei a susținut în această dimineață antrenamentul oficial înaintea meciului cu România.
  • Ședința de pregătire a precedat conferința de presă a selecționerului Graham Potter, iar primele 15 minute au fost deschise reprezentanților presei.
  • Suedia - România se joacă vineri, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Suedezii n-au încercat să ascundă nimic în această perioadă.

Dimpotrivă, au făcut încălzirea și apoi jocul de pase chiar în fața jurnaliștilor, nu într-un colț îndepărtat al terenului.

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Suedia, antrenament la vedere

Printre cei aflați la câțiva metri de camere s-au numărat și marile vedete Alexander Isak și Viktor Gyokeres, atacanții lui Liverpool și Arsenal, două dintre principalele arme ale lui Potter pentru duelul cu România.

Atmosfera a fost una extrem de degajată. La jocul de pase, suedezii s-au împărțit în două grupuri și au transformat exercițiul într-o mică întrecere.

Câte 11 jucători încercau să păstreze mingea în fața celor doi aflați la recuperare, obiectivul fiind atingerea pragului de 30 de pase.

S-a vorbit permanent, s-a râs, s-a aplaudat fiecare serie reușită, iar cei doi aflați la mijloc se schimbau pe măsură ce adversarii își atingeau ținta sau nu.

Antrenament oficial Suedia pe Strawberry Arena, înaintea meciului cu România (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Antrenament oficial Suedia pe Strawberry Arena, înaintea meciului cu România (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Galerie foto (52 imagini)

Antrenament oficial Suedia pe Strawberry Arena, înaintea meciului cu România (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Antrenament oficial Suedia pe Strawberry Arena, înaintea meciului cu România (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Antrenament oficial Suedia pe Strawberry Arena, înaintea meciului cu România (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Antrenament oficial Suedia pe Strawberry Arena, înaintea meciului cu România (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Antrenament oficial Suedia pe Strawberry Arena, înaintea meciului cu România (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
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30.000 de oameni, dar arena nu va fi plină

La meciul de vineri sunt așteptați în jur de 30.000 de spectatori, astfel că Strawberry Arena va fi departe de capacitatea maximă.

Pentru ca locurile goale de la nivelul superior să nu afecteze imaginea stadionului, organizatorii pregătesc închiderea unor sectoare de la inelul 3 cu perdele/pânze negre, care compactează vizual tribunele.

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