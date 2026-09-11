Top weekend matches #5 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 12-13 septembrie
Ultimul United - City pe „Old Trafford” s-a jucat pe 17 ianuarie, în Premier: 2-0 pentru „diavoli”. Foto: Imago
Campionate

Top weekend matches #5 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 12-13 septembrie

alt-text Publicat: 11.09.2026, ora 10:30
alt-text Actualizat: 11.09.2026, ora 10:30
  • Avem cinci propuneri pentru acest weekend în fotbalul european și în Liga 1. Hai să le vedem!
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Începem seria recomandărilor cu un meci neașteptat din Premier League.

  • Sâmbătă, de la ora 17:00, se joacă Chelsea - Hull.

Învinsă în derbyul cu Arsenal, echipa lui Xabi Alonso vrea revanșa acum în fața nou-promovatei Hull.

Chelsea are un lot evaluat la peste un miliard, iar Hull valorează numai 253 de milioane, ultima într-un top al celor mai scumpe formații din Premier.

Dar Hull e o revelație, locul 3, fără înfrângere, singura din Anglia care nu a luat gol în primele 3 etape.

  • Tot sâmbătă avem și o ciocnire din Serie A, Lazio - Milan, de la ora 19:00.

Lazio a demarat în forță, cu trei victorii în trei etape, cum doar Roma și Inter au mai reușit.

Împrumutat de Chivu la biancocelesti, Frattesi e golgheterul-surpriză, marcând în fiecare meci.

Luka Modric, veteranul lui Milan, a împlinit 41 de ani pe 9 septembrie. Foto: Imago Luka Modric, veteranul lui Milan, a împlinit 41 de ani pe 9 septembrie. Foto: Imago
Luka Modric, veteranul lui Milan, a împlinit 41 de ani pe 9 septembrie. Foto: Imago

Milan are a doua deplasare dificilă, după 1-1 cu Juventus la Torino.

Să vedem ce propuneri interesante are și duminică!

  • Ne întoarcem în Premier League, cu derbyul orașului Manchester, United - City, la 18:30.

Cu Enzo Maresca în locul lui Pep Guardiola, „cetățenii” sunt lideri în Anglia, cu maximum de puncte.

„Diavolii” suferă la startul sezonului: au pierdut deja cinci puncte în primele trei meciuri de campionat.

  • Ajungem în Liga 1: Corvinul - U Craiova, de la ora 20:30. 

Corvinul, surprinzătoarea nou-promovată, e la jumătatea clasamentului, neînvinsă pe teren propriu nici de Dinamo, nici de CFR. Și nu l-a pierdut pe antrenorul Florin Maxim, dorit de FCSB în locul lui Marius Baciu.

Craiova își revine după startul complicat, a ajuns la al treilea 4-0 în acest sezon și e la doar 3 puncte de liderul Dinamo.

  • Ultima recomandare este din Spania, Real Sociedad - Atletico Madrid, de la ora 22:00.

Altă deplasare teribilă pentru Atletico și Diego Simeone în Țara Bascilor.

După 0-3 cu Athletic Bilbao, madrilenii vin pe terenul lui Real Sociedad, care nu a mai pierdut în ultimele trei etape.

Simeone speră ca Julian Alvarez să-și revină și să înscrie primul gol al sezonului după dezamăgirea ratării transferului la Barcelona.

Acestea au fost cele 5 recomandări din redacția GOLAZO.ro, spune-ne cum vezi tu meciurile și ce pronosticuri ai!

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