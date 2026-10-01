Unul a rămas pe dinafară  Cine este singurul jucător convocat de Hagi care nu a prins lotul în cele 3 meciuri din Liga Națiunilor +76 foto
Echipa națională. Foto: Sportpictures
Nationala

Unul a rămas pe dinafară Cine este singurul jucător convocat de Hagi care nu a prins lotul în cele 3 meciuri din Liga Națiunilor

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 17:45
  • Gheorghe Hagi (61 de ani), selecționerul României, a mizat pe rotație masivă în primele meciuri din Liga Națiunilor și a schimbat mult lotul de la o partidă la alta.
  • Hagi a convocat 33 de jucători pentru cele patru meciuri în zece zile, însă unul singur nu a prins lotul până acum.
  • Despre cine este vorba, în rândurile de mai jos.
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Campania din Liga Națiunilor a început cu două înfrângeri pentru „tricolori”. România a pierdut cu Suedia, scor 1-2, apoi cu Bosnia și Herțegovina, scor 2-4.

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Cine este singurul jucător convocat de Hagi care nu a prins lotul în cele trei meciuri din Liga Națiunilor

La meciurile cu Suedia și Bosnia, Marius Marin, Bogdan Racovițan și Raul Opruț au rămas în afara lotului.

Pentru partida cu Polonia, Marin și Racovițan au fost incluși, astfel că Raul Opruț a rămas singurul fotbalist apt dintre cei convocați de Gheorghe Hagi care nu a prins lotul pentru niciunul dintre primele trei meciuri din această ediție a Ligii Națiunilor.

La Stockholm, Hagi a mizat pe Nicușor Bancu. În meciul cu Bosnia, postul a fost ocupat de Lisav Eissat, iar Andrei Borza a rămas pe bancă.

FOTO. România - Bosnia 2-4

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Galerie foto (76 imagini)

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Pentru duelul cu Polonia, Hagi i-a inclus printre fundași pe Andrei Rațiu, Tony Strata, Andrei Coubiș, Radu Drăgușin, Bogdan Racovițan, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu și Andrei Borza.

Raul Opruț are 28 de ani și este unul dintre jucătorii de bază ai lui Dinamo.

Cifrele lui Raul Opruț la Dinamo

  • Sezonul 2024-2025: 38 de meciuri, un gol
  • Sezonul 2025-2026: 45 de meciuri, 6 goluri și 3 pase decisive
  • Sezonul 2026-2027: 11 meciuri
5 meciuri
are Raul Opruț la echipa națională

Hagi a convocat inițial 33 de jucători, însă Denis Drăguș s-a accidentat și a ieșit din calcule înaintea meciului cu Suedia. Astfel, selecționerul a rămas cu 32 de fotbaliști disponibili.

  • Polonia - România se joacă vineri, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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