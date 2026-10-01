Hagi, ironizat Ionuț Lupescu nu este impresionat de deciziile selecționerului: „Am crezut că vrea să câștige Liga Națiunilor”

Fostul internațional Ionuț Lupescu (57 de ani) a comentat începutul slab al naționalei României în Liga Națiunilor.

Lupescu avea alte așteptări de la jucători convocați de Gică Hagi (61 de ani) și a lansat mai multe ironii la adresa selecționerului.

Polonia - România se joacă vineri, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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România are un start dezastruos în Liga Națiunilor, cu două înfrângeri din tot atâtea meciuri. „Tricolorii” au cedat în fața Suediei, scor 1-2, și Bosniei, scor 2-4.

Ionuț Lupescu, despre Gică Hagi: „Am crezut că vrea să câștige această ediție de Liga Națiunilor”

Ionuț Lupescu avea alte așteptări de la jucătorii naționalei și consideră că Gică Hagi trebuie să găsească o soluție pentru a depăși această perioadă.

„Cred că dezamăgirea este mare la nivel de suporteri și nu numai. Speram să vedem o echipă care să joace, indiferent de cine va fi în primul «11».

Aici este treaba lui Gică, să găsească cel mai bun «11». Dar vrem să vedem o echipă care luptă și dă totul pentru a câștiga meciul.

Nu știu, e ușor de criticat. Cel mai important e ca Gică să găsească o soluție. Pentru anul viitor să găsească o formulă de 20-30 de jucători pe care să se poată baza. Marea problemă, la fel cum a fost și la Mircea Lucescu, e că nu s-a schimbat nimic.

Problema de fond a fotbalului românesc a rămas, iar asta e și problema selecționerului”, a declarat Ionuț Lupescu, conform digisport.ro.

FOTO. Suedia - România, scor 2-1

Lupescu l-a ironizat apoi pe Gică Hagi după decizia acestuia de a folosi două formații complet diferite în primele două meciuri:

„Nu știu ce a vrut. La început am crezut că vrea să câștige această ediție de Liga Națiunilor. Vorbea de 12 puncte, de primul loc. Acum, se pare că nu mai e așa”.

Ionuț Lupescu: „Nu știu dacă meciul cu Polonia ne va da fiori”

Fostul mijlocaș a vorbit și despre duelul cu Polonia, al treilea din Liga Națiunilor.

„Nu știu dacă meciul cu Polonia ne va da fiori. Nu e un meci ușor. Dar și Polonia are anumite probleme, n-a câștigat niciun meci și va fi interesant.

Acum, Gică are jumătate din echipă formată din jucători care au trecut pe la el. Ar trebui să îi facă lucrurile mai ușoare, dar a văzut și el că acești jucători, din păcate, au anumit nivel.

Dacă va reuși să îi facă să treacă peste acest nivel, va fi fantastic. E de văzut… Este altă generație, nu știu. Noi ne dorim cu toții să pună mai mult suflet”, a mai completat Lupescu.

Dezamăgirea e foarte mare și eu cred că și Gică a înțeles acum că nu e așa cum declara el atunci când nu era selecționer. Cred că acum a văzut realitatea, a văzut-o și Mircea Lucescu și nu a mai putut să dea înapoi sau nu a vrut să dea înapoi, oamenii nu l-au lăsat. Boala i-a avansat și uite unde am ajuns. Ionuț Lupescu

FOTO. România - Bosnia, scor 2-4

Lista celor 23 de jucători aleși de Gică Hagi pentru partida cu Polonia

Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

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