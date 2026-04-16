Bugetele CSA Steaua și CS Dinamo! Suma record primită din bani publici anul trecut. Dinamo: +160% față de 2020, Steaua: +73% față de 2024

Cele mai mari cluburi sportive departamentale din România și-au publicat rapoartele financiare pe anul 2025

Cumulat, doar din bugetul de stat, Steaua și Dinamo ating aproape 60 de milioane de euro anul trecut. Toate cifrele oficiale, în rândurile de mai jos

Într-un an 2025 în care Guvernul României a instaurat măsuri fiscale dure, iar Ilie Bolojan a tăiat de peste tot, inclusiv din fondurile destinate construirii unor stadioane de fotbal, cluburile sportive de stat Steaua și Dinamo au fost ferite de diminuări în privința alocării de resurse de la bugetul public.

CSA Steaua, care aparține de Ministerul Apărării Naționale, și CS Dinamo, aflat în subordinea Ministerului de Interne, și-au prezentat bugetele pentru anul trecut. Iar cifrele în ceea ce privește veniturile nu doar că n-au avut de suferit față de 2024, dar au înregistrat salturi fulminante.

CSA Steaua a raportat venituri de 32,5 milioane de euro. Peste 95% dintre acestea au fost reprezentate de banii de la bugetul de stat!

Restul de 5% sunt reprezentați de venituri proprii, între care, de exemplu, printre altele: sponsorizări și publicitate de numai 500.000 de euro, bilete la meciuri de 300.000 euro.

Clubul Armatei a anunțat venituri totale cu peste 70% mai mari decât anul precedent. În 2024 a avut doar 19 milioane de euro.

Bugetul CSA Steaua în ultimii 4 ani

AN SUMA (milioane euro) 2022 25,7 2023 26,8 2024 19 2025 32,5

2,6 milioane de euro a fost excedentul realizat de CSA Steaua, ceea ce înseamnă că n-a cheltuit tot bugetul de venituri, ci doar aproape 30 de milioane dintre cele 32,5 milioane de euro

CS Dinamo a avut anul trecut venituri de aproape 30 de milioane de euro. Și aici, procentul fondurilor de la bugetul de stat a trecut de 90%.

E al 8-lea an consecutiv în care CS Dinamo își mărește bugetul. Față de 2024, creșterea nu e mare, de circa 8%, dar față de acum 5 ani, clubul Ministerului de Interne a ajuns la un buget de peste două ori și jumătate mai mare. Iar raportat la 2018, nivelul e acum multiplicat de 3 ori.

Bugetul de venituri CS Dinamo începând din 2017

AN SUMA (milioane euro) 2017 8,4 2018 10,2 2019 11,3 2020 11,5 2021 15,4 2022 18,8 2023 21,8 2024 27,7 2025 29,6

Previziune depășită cu 6 milioane de euro pentru 2025

În datele financiare prezentate pe anul 2024, CS Dinamo făcuse și o previziune pentru 2025. Se angaja la un buget de venituri și cheltuieli de 23,5 milioane de euro.

Realitatea de anul trecut: bugetul a ajuns la 29,6 milioane, astfel că proiecția a fost depășită cu peste 6 milioane de euro.

Cele două cluburi, aproape 300 de milioane de euro din 2020!

CSA Steaua și CS Dinamo au rulat, conform rapoartelor fiscale depuse la Ministerul Finanțelor, aproape 300 de milioane de euro în precedenții 6 ani.

Mai precis, în perioada 2020-2025, cluburile deținute de MApN și MAI, au înregistrat cumulat un buget de venituri de 294 de milioane de euro. Ponderea: circa 60% Steaua, 40% Dinamo.

Cât la sută sunt din bugetele MApN și MAI

Pe parcursul anului 2025, proiecția bugetară din februarie anul trecut a fost de 8,55 miliarde de euro pentru Ministerul Apărării Naționale și de aproape 7 miliarde de euro pentru Ministerul de Interne. Ceea ce înseamnă că:

CSA Steaua a avut un buget de venituri care reprezintă 0,38% din bugetul MApN

CS Dinamo a avut un buget de venituri care a reprezentat 0,42% din cel MAI

