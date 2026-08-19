Ministerul Apărării Naționale (MApN) a oferit mai multe precizări legate de bugetul clubului CSA Steaua.

Deși Steaua a avut venituri-record anul trecut, în comparație cu 2024, MApN a anunțat inițial că în 2026 alocarea bugetară a fost diminuată cu 30%.

Echipa nu are drept de promovare.

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În luna aprilie a acestui an, Steaua și-a publicat raportul financiar pe 2025, într-un an în care Guvernul României a instaurat măsuri fiscale dure.

Cu toate acestea, „militarii” au avut venituri de 32,5 milioane de euro. Peste 95% dintre acestea au fost reprezentate de banii de la bugetul de stat!

Precizările MApN legate de bugetul clubului Steaua

Ministerul a anunțat că bugetul echipei a fost redus cu 30% la începutul acestui an, dar banii respectivi au fost ulterior restituiți clubului. MApN a precizat și că „nu este afectată nicio activitate sportivă de performanță” a Stelei.

„La începutul anului 2026, având în vedere nevoia de reorganizare a CSA Steaua, alocarea bugetară a clubului a fost diminuată cu 30 la sută.

Întrucât reorganizarea nu s-a încheiat în timp util, fiind replanificată să se finalizeze în luna octombrie a acestui an, cea mai mare parte din bugetul nealocat la începutul anului a fost virată înapoi clubului în luna iulie.

După alocarea înapoi a acestor bani, nu este afectată nicio activitate sportivă de performanță. Sunt asigurate plata obligațiilor contractuale asumate, participarea la competițiile prevăzute în calendarele sportive și cheltuielile necesare desfășurării activității clubului până la finalul anului.

Reorganizarea are ca obiectiv eficientizarea activității clubului, clarificarea responsabilităților și identificarea unor soluții care să permită dezvoltarea pe termen lung a activității sportive.

Ministerul Apărării Naționale acordă o atenție deosebită situației Clubului Sportiv al Armatei Steaua și identificării celor mai bune soluții pentru asigurarea unui cadru de funcționare eficient, sustenabil și adaptat obiectivelor de performanță sportivă ale clubului”, a transmis, miercuri, Ministerul, în cadrul unui comunicat.

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a explicat în cadrul aceluiași mesaj că obiectivul clubului rămâne promovarea în Liga 1.

Obiectivul rămâne promovarea echipei de fotbal a CSA Steaua în prima ligă pentru care este necesară modificarea cadrului legislativ care să permită acest lucru, etapă de realizat de îndată ce va fi învestit un guvern cu puteri depline. Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale

Dacă cele 32,5 milioane de euro reprezintă 95% din bugetul CSA Steaua, restul de 5% sunt reprezentați de venituri proprii, între care, de exemplu, printre altele: sponsorizări și publicitate de numai 500.000 de euro, bilete la meciuri de 300.000 euro.

Clubul Armatei a anunțat venituri totale cu peste 70% mai mari decât în 2024.

Bugetul CSA Steaua în ultimii 4 ani

AN SUMA (milioane euro) 2022 25,7 2023 26,8 2024 19 2025 32,5

2,6 milioane de euro a fost excedentul realizat de CSA Steaua, ceea ce înseamnă că n-a cheltuit tot bugetul de venituri, ci doar aproape 30 de milioane dintre cele 32,5 milioane de euro

Daniel Oprița și-a dat demisia de la Steaua: „Suntem într-o situație foarte dificilă”

Marți, Daniel Oprița, antrenorul Stelei, a anunțat că și-a dat demisia din cauza situației critice în care a ajuns echipa.

„Suntem într-o situație foarte dificilă și să vedem dacă putem ieși din ea. S-a redus bugetul și suntem foarte puțini. Dacă nu aducem 4-5 jucători, retrogradăm. Știu că așa e, chiar nu avem cum.

Eu am 12 seniori, doi care erau juniori și i-am trecut la seniori, pe Călugărescu și Barbu, dintre care 6-7 sunt accidentați și ar trebui să facă pauză de la antrenamente două săptămâni.

Azi am făcut antrenament cu 14 jucători, dintre care 7 juniori, care mâine joacă la tineret. Eu mâine nu fac niciun antrenament pentru că am doar 5 jucători și nu știu dacă pot să fac un «11» cu Csikszereda.

Lumea vorbește că mi-am săpat singur groapa, că nu știu ce. Eu am vrut să ajut, să rămân, nu să las echipa așa. Am crezut că poate mă pot descurca cu ce am. În fiecare an ne-am cârpit, dar acum au plecat cei mai buni jucători. Am sunat toți jucătorii din România. Nimeni nu vrea să vină.

Cei care au rămas acum erau mai mult rezerve anul trecut. Ne-am cârpit an de an, dar uite că s-a îmbolnăvit și croitorul. Deci la meciul cu Csikszereda (n.r. din Cupă) voi băga 6-7 jucători care nu s-au antrenat nicio zi. Nu am nicio schimbare.

Adăscăliței a fost să își scoată lichidul de prin genunchi, Albu are și el probleme, pe Chipirliu l-am băgat cu întindere la Bacău, alții au entorse, contuzii, suntem într-o situație foarte grea, iar gazonul este foarte prost. Mai pot apărea și alte accidentări sau să se agraveze cele actuale dacă vor forța.

Pe Rotaru am vrut să îl bag la Bacău și are o contuzie la os, nu poate să joace, a făcut și RMN. Cei accidentați vor intra direct la joc, cu injecții, infiltrații. Nu știu nici măcar ce sistem voi juca pentru că nu știu pe cine mă pot baza”, a declarat Oprița, potrivit fanatik.ro.

Eu mi-am dat demisia și scris, și verbal. Mi-au respins-o. Aștept să mi-o accepte pentru că eu nu țin de scaunul ăsta. Sunt o victimă colaterală la tot ce s-a întâmplat în ultimii ani. Aștept să iasă cineva din club și să spună lucrurile astea. Daniel Oprița

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