„Am călcat pe o mină nenorocită” FOTO-VIDEO. Reacția caraghioasă a selecționerului Poloniei, după ce s-a contrazis înaintea meciului cu România

Jan Urban (64 de ani) a fost atenționat de un jurnalist polonez că l-a convocat pe Kacper Urbanski de la Gornik după ce spusese de ce nu a apelat la anumiți jucători din campionatul intern. Cum a reacționat selecționerul!

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Jan Urban, de 15 luni selecționerul Poloniei, a convocat un lot de 26 de jucători pentru cele patru meciuri din grupa B4 a Ligii Națiunilor.

25 septembrie: Bosnia (a).

28 septembrie: Suedia (d).

2 octombrie: România (a).

5 octombrie: Bosnia (d).

Urban a chemat 6 fotbaliști din campionatul intern. Și pe portarul lui Kopic, debutant

În acest grup, numai șase evoluează în campionatul intern:

Portarul Kochalski (26 de ani, fotbalistul lui Kopic la Wieczysta).

Fundașii Wisniewski (28, Widzew Lodz), Wojtuszek (24, Jagiellonia) și Monka (19, Lech Poznan).

Kacper Urbanski (în mijloc) are 3 goluri și două assisturi în 8 etape de Ekstraklasa la Gornik. Foto: Imago

Mijlocașul Urbanski (22, Gornik Zabrze).

Atacantul Swiderski (29, Widzew Lodz).

4 debutanți are Polonia în lot: Kochalski (26 de ani, goalkeeper, Wieczysta), Monka (19, fundaș, Lech Poznan), Nowak (21, mijlocaș, Slavia Praga) și Benedyczak (25, atacant, Kasimpașa)

Urban: „Știam că o să mi-o iau!”

În timpul ultimei conferințe, antrenorul în vârstă de 64 de ani tocmai explicase de ce a renunțat la mai mulți jucători din campionatul polonez.

„Și atunci, de ce l-ați convocat pe Kacper Urbanski?”, a fost întrebat de un reporter.

Urbanski, 22 de ani, 11 selecții, nu mai fusese chemat la lot din martie 2025 (când a fost rezervă în două partide din preliminariile CM) și nu mai jucase la naționala alb-roșie din noiembrie 2024, în Nations League A.

🗣️ Jan Urban: „Wiedziałem, że się wpieprzyłem na minę.” pic.twitter.com/Yhs5R1VgKW — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) September 18, 2026

Auzind întrebarea, selecționerul s-a lovit cu mâna peste frunte de mai multe ori și a spus în amuzamentul general:

„Am călcat pe o mină nenorocită! Știam că o să mi-o iau!”.

Urban despre Urbanski: „Vreau să-i dau o șansă pentru că urcă. Dar unde urcă?”

Urban a vorbit apoi despre Urbanski, esențial la Gornik Zabrze, liderul campionatului intern. L-a selectat, dar nu e convins de el.

„De mult timp își dorește să revină. S-a întors în Polonia, nu a dat rezultate la Legia, dar se descurcă mult mai bine și s-a integrat mai repede la Gornik”, a afirmat tehnicianul, potrivit cotidianului Przeglad Sportowy.

Vreau să-i dau o șansă pentru că urcă. Dar unde urcă? În Ekstraklasa poloneză. Jucătorul știe că exigențele sunt mult mai mari la echipa națională decât în ​​Ekstraklasa. Jan Urban, selecționer Polonia

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