„Am călcat pe o mină nenorocită” FOTO-VIDEO. Reacția caraghioasă a selecționerului Poloniei, după ce s-a contrazis înaintea meciului cu România

- Jan Urban (64 de ani) a fost atenționat de un jurnalist polonez că l-a convocat pe Kacper Urbanski de la Gornik după ce spusese de ce nu a apelat la anumiți jucători din campionatul intern. Cum a reacționat selecționerul!
Jan Urban, de 15 luni selecționerul Poloniei, a convocat un lot de 26 de jucători pentru cele patru meciuri din grupa B4 a Ligii Națiunilor.
- 25 septembrie: Bosnia (a).
- 28 septembrie: Suedia (d).
- 2 octombrie: România (a).
- 5 octombrie: Bosnia (d).
Urban a chemat 6 fotbaliști din campionatul intern. Și pe portarul lui Kopic, debutant
În acest grup, numai șase evoluează în campionatul intern:
- Portarul Kochalski (26 de ani, fotbalistul lui Kopic la Wieczysta).
- Fundașii Wisniewski (28, Widzew Lodz), Wojtuszek (24, Jagiellonia) și Monka (19, Lech Poznan).
- Mijlocașul Urbanski (22, Gornik Zabrze).
- Atacantul Swiderski (29, Widzew Lodz).
Urban: „Știam că o să mi-o iau!”
În timpul ultimei conferințe, antrenorul în vârstă de 64 de ani tocmai explicase de ce a renunțat la mai mulți jucători din campionatul polonez.
- „Și atunci, de ce l-ați convocat pe Kacper Urbanski?”, a fost întrebat de un reporter.
Urbanski, 22 de ani, 11 selecții, nu mai fusese chemat la lot din martie 2025 (când a fost rezervă în două partide din preliminariile CM) și nu mai jucase la naționala alb-roșie din noiembrie 2024, în Nations League A.
Auzind întrebarea, selecționerul s-a lovit cu mâna peste frunte de mai multe ori și a spus în amuzamentul general:
- „Am călcat pe o mină nenorocită! Știam că o să mi-o iau!”.
Urban despre Urbanski: „Vreau să-i dau o șansă pentru că urcă. Dar unde urcă?”
Urban a vorbit apoi despre Urbanski, esențial la Gornik Zabrze, liderul campionatului intern. L-a selectat, dar nu e convins de el.
„De mult timp își dorește să revină. S-a întors în Polonia, nu a dat rezultate la Legia, dar se descurcă mult mai bine și s-a integrat mai repede la Gornik”, a afirmat tehnicianul, potrivit cotidianului Przeglad Sportowy.
Vreau să-i dau o șansă pentru că urcă. Dar unde urcă? În Ekstraklasa poloneză. Jucătorul știe că exigențele sunt mult mai mari la echipa națională decât în Ekstraklasa. Jan Urban, selecționer Polonia