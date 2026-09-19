Cristi Chivu l-a folosit pe Andy Diouf ca fundaș-extremă în banda dreaptă la Inter, dar Zinedine Zidane vrea ca debutantul să joace pe alt post la naționala Franței.

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În vara lui 2025, după ce a fost numit Cristi Chivu antrenor, Inter l-a transferat pe Andy Diouf de la Lens pentru 20 de milioane de euro.

Francezul avea 22 de ani și jucase mijlocaș central la echipa din Ligue 1.

Chivu îl vede pe Diouf la Inter fundaș-extremă dreaptă în sistem 3-5 -2. Și e foarte bun

În primul sezon nerazzurro, acesta a jucat 29 de meciuri în toate competițiile, dar a intrat în majoritatea cazurilor spre final, de pe banca de rezerve.

Chivu (45 de ani) l-a folosit la început în centrul liniei mediane, apoi l-a testat tot mai mult ca fundaș-aripă dreaptă când îl menaja pe Dumfries.

Andy Diouf, în meciul împotriva Realului, în Liga Campionilor. Extremă dreaptă de picior stâng. Foto: Imago

De la începutul noii stagiuni, după plecarea lui Dumfries, Diouf a devenit titular pe extremă în sistemul 3-5-2, profitând și că internaționalul englez Djed Spence, cumpărat special în locul lui Dumfries, era în urmă cu pregătirea după pauza ce a urmat Campionatului Mondial.

Diouf a jucat neașteptat de bine pe acea poziție. A impresionat Serie A.

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Zidane l-a luat pe Diouf ca fundaș stânga în 4-3 -3

Forma excelentă a lui Diouf i-a atras atenția și lui Zinedine Zidane, noul selecționer al Franței, care l-a convocat la primele meciuri în Nations League.

Numai că Zidane are alte planuri cu jucătorul și îl poate da peste cap, putând influența și evoluțiile ulterioare ale acestuia la Inter.

„Diouf joacă diferit la Inter, dar vreau să-l văd fundaș stânga. Este o alegere foarte puternică, importantă.

E capabil să evolueze pe acel post pentru Franța, poziție în care ne lipsesc câțiva jucători de ceva vreme”, a declarat ZZ, potrivit Tuttomercatoweb.

Diouf afirmase de curând în L'Equipe că vrea să se sacrifice acceptând acest nou rol creat de Chivu pentru el la Inter.

Fundaș-aripă dreaptă într-un sistem 3-5-2. Iar Zidane îl vrea fundaș stânga într-o așezare 4-3-3.

Total diferit nu doar pentru că e banda opusă, ci și pentru că e altă poziționare pe teren, cu altă misiune în joc.

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