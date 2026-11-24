Radja Nainggolan (38 de ani), fost mijlocaș la Inter și AS Roma, a dezvăluit că Romelu Lukaku (33 de ani) pregătește o declarație „bombă” despre fotbalul belgian, după retragerea de la națională.

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Cel mai bun marcator din istoria naționalei Belgiei, Lukaku a decis să renunțe la cariera internațională imediat după ultimele meciuri disputate de „dracii roșii” în grupa de Liga Națiunilor.

Atacantul lui Fenerbahce nu a făcut parte din lot pentru partida cu Turcia (2-1), iar în duelul cu Italia (4-1) a fost lăsat pe bancă de selecționerul Mark van Bommel.

Radja Nainggolan: „O bombă e pe cale să explodeze”

La o săptămână de la anunțul retragerii lui Lukaku, Nainggolan a dezvăluit că a discutat timp de o oră la telefon cu fostul său coleg, după ce acesta a luat decizia de a renunța la națională.

„Tot ce pot să spun e că o bombă e pe cale să explodeze. Deci, ceva tot se întâmplă. Ce? Nu știu. Au fost niște probleme interne între el și o anumită persoană. Dar nu voi spune prea multe despre asta.

Romelu va aduce în discuție chiar el asta. Era puțin cam amărât, totuși. Era dezamăgit, frustrat.

În ceea ce privește problemele reale care erau în joc, el va putea să le explice mai bine decât mine”, a declarat Radja Nainggolan la podcastul Ongefilterd Voetbal, citat de dailymail.com.

Nainggolan a evoluat și el pentru naționala Belgiei între 2009 și 2018.

30 de meciuri a strâns mijlocașul belgian în tricoul „dracilor roșii”. A marcat 6 goluri și a reușit 3 pase decisive

Mesajul lui Romelu Lukaku după retragerea din naționala Belgiei

„În acești 16 ani, am dat tot ce am avut pentru echipa națională. Am trecut prin toate emoțiile posibile și am jucat alături de coechipieri extraordinari, cărora le voi fi întotdeauna recunoscător. Vreau să le mulțumesc tuturor.

Vreau să le mulțumesc și tuturor antrenorilor pentru că m-au împins să mă autodepășesc și au avut încredere în mine pentru a ajuta echipa. A fost o aventură minunată și m-am bucurat de fiecare moment.

Suporterilor belgieni, vă mulțumesc pentru susținerea pe care ne-ați oferit-o. Sunt mândru că mi-am reprezentat țara la patru Cupe Mondiale și trei Campionate Europene. Nu voi uita niciodată acele momente.

Sunt împăcat cu decizia de a mă opri aici. A fost incredibil. M-am bucurat de această experiență și sunt recunoscător. Mulțumesc!”, a fost mesajul atacantului pe contul de Instagram.

Lukaku a marcat 94 de goluri în 135 de selecții pentru naționala Belgiei, pentru care a debutat în 2010, la vârsta de doar 16 ani.

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