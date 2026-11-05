53 de cartonașe roșii FOTO. Pumni, picioare și haos! S-a stabilit recordul pentru  cele mai multe eliminări într-un meci +10 foto
53 de cartonașe roșii FOTO Imago
Campionate

53 de cartonașe roșii FOTO. Pumni, picioare și haos! S-a stabilit recordul pentru cele mai multe eliminări într-un meci

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 05.11.2026, ora 13:11
alt-text Actualizat: 05.11.2026, ora 13:11
  • Duelul dintre Uberlandia și Mamore, din campionatul U20 al Braziliei, s-a transformat într-o adevărată confruntare pe teren.
  • Arbitrul a acordat nu mai puțin de 53 de cartonașe roșii, fiind depășit recordul de cele mai multe eliminări într-o singură partidă.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Meciul s-a disputat duminică, în prima manșă a semifinalei campionatului regional.

Imediat după începerea reprizei secunde situația a degenerat, iar jucătorii și oficialii celor două echipe s-au luat la bătaie pe teren.

Harry Kane a semnat Englezul a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Ce sumă va încasa
Citește și
Harry Kane a semnat Englezul a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Ce sumă va încasa
Citește mai mult
Harry Kane a semnat Englezul a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Ce sumă va încasa

53 de eliminări în Brazilia!

Mai mulți oficiali ai echipei Uberlandia au pătruns pe teren după eliminarea unuia dintre jucătorii clubului, moment în care a izbucnit un conflict.

Meciul a fost întrerupt timp de 40 de minute. După ce arbitrul a decis ca jocul să fie reluat, Mamore a dus scorul la 3-1, grație golului marcat de Davi în al nouălea minut al prelungirilor.

Acesta și-ar fi provocat adversarii prin modul cum a sărbătorit golul, iar situația a degenerat din nou. Jucătorii și oficialii celor două echipe s-au luat la bătaie și au aruncat cu mai multe obiecte către adversari.

53 de eliminări au existat în meciul Uberlandia - Mamore, din Brazilia. Foto: captură X/@Parisdreams_emp
53 de eliminări au existat în meciul Uberlandia - Mamore, din Brazilia. Foto: captură X/@Parisdreams_emp

Galerie foto (10 imagini)

53 de eliminări au existat în meciul Uberlandia - Mamore, din Brazilia. Foto: captură X/@Parisdreams_emp 53 de eliminări au existat în meciul Uberlandia - Mamore, din Brazilia. Foto: captură X/@Parisdreams_emp 53 de eliminări au existat în meciul Uberlandia - Mamore, din Brazilia. Foto: captură X/@Parisdreams_emp 53 de eliminări au existat în meciul Uberlandia - Mamore, din Brazilia. Foto: captură X/@Parisdreams_emp 53 de eliminări au existat în meciul Uberlandia - Mamore, din Brazilia. Foto: captură X/@Parisdreams_emp
+10 Foto
labels.photo-gallery

Arbitrul a eliminat în total 43 de jucători și 8 membri ai staff-ului tehnic. În plus, doi membri ai conducerii clubului Uberlandia au primit cartonașe roșii, astfel că numărul total al eliminărilor a ajuns la 53.

Recordul pentru cele mai multe eliminări într-un singur meci fusese stabilit în 2011, în timpul unei partide din liga a cincea a campionatului Argentinei, între Atletico Claypole și Victoriano Arenas. 36 de cartonașe roșii au fost arătate atunci.

Ce a scris arbitrul în raportul său

În raportul întocmit la finalul meciului, Fernando Patrick Drosghic Modesto, „centralul” partidei Uberlandia - Mamore, a scris:

„În minutul 54 al reprizei secunde, a izbucnit o încăierare generală, ceea ce a făcut imposibilă acordarea cartonașelor roșii și efectuarea procedurilor necesare pentru încheierea partidei.

Prin urmare, având în vedere haosul creat și lipsa măsurilor de securitate, am decis să pun capăt meciului”, a transmis arbitrul, conform reuters.com.

„Centralul” a mai precizat că a depus o plângere la poliție din cauza mai multor amenințări pe care le-a primit. Mai mult, vestiarul echipei Mamore a fost vandalizat după încheierea partidei.

53 de eliminări au existat în meciul Uberlandia - Mamore, din Brazilia. Foto: captură X/@Parisdreams_emp
53 de eliminări au existat în meciul Uberlandia - Mamore, din Brazilia. Foto: captură X/@Parisdreams_emp

Galerie foto (10 imagini)

53 de eliminări au existat în meciul Uberlandia - Mamore, din Brazilia. Foto: captură X/@Parisdreams_emp 53 de eliminări au existat în meciul Uberlandia - Mamore, din Brazilia. Foto: captură X/@Parisdreams_emp 53 de eliminări au existat în meciul Uberlandia - Mamore, din Brazilia. Foto: captură X/@Parisdreams_emp 53 de eliminări au existat în meciul Uberlandia - Mamore, din Brazilia. Foto: captură X/@Parisdreams_emp 53 de eliminări au existat în meciul Uberlandia - Mamore, din Brazilia. Foto: captură X/@Parisdreams_emp
+10 Foto
labels.photo-gallery

Clubul Uberlandia a anunțat, miercuri, că nu va disputa returul cu Mamore, întrucât adversarii lor nu au suficienți jucători eligibili.

Clubul nu a rămas însă pasiv: au fost deja luate măsurile disciplinare interne corespunzătoare împotriva celor implicați, deoarece dezvoltarea sportivă este, înainte de toate, o chestiune de dezvoltare personală. Clubul Uberlandia

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
brazilia eliminare cartonase rosii uberlandia mamore
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:51
Bancu e TGV-ul Craiovei Căpitanul alb-albaștrilor, în ritmul celui mai bun sezon al carierei. A depășit o barieră impresionantă
Bancu e TGV-ul Craiovei Căpitanul alb-albaștrilor, în ritmul celui mai bun sezon al carierei.  A depășit o barieră impresionantă
12:17
Spalletti, gest șocant FOTO. Antrenorul lui Juventus și-a amenințat jucătorul: „Îți dau un pumn!” » Faza care l-a înfuriat
Spalletti, gest șocant FOTO. Antrenorul lui Juventus și-a amenințat jucătorul: „Îți dau un pumn!” » Faza care l-a înfuriat
11:45
Contractul vieții la 30 de ani Marius Coman, dorit într-un campionat îndepărtat! UTA așteaptă oferta oficială
Contractul vieții la 30 de ani Marius Coman, dorit într-un campionat îndepărtat! UTA așteaptă oferta oficială
11:11
Dispare o echipă națională? FRF ia în calcul desființarea unui lot al României! Planul federației
Dispare o echipă națională? FRF ia în calcul desființarea unui lot al României! Planul federației
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Top stiri
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Diverse
10:20
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Citește mai mult
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește 
Special
06:00
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește
Citește mai mult
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește 
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Special
09:00
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Citește mai mult
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
FOTO | Accident pe Linia 41, cu tramvai vs mașină. Martor: E blocat tot în intersecția Crângași cu Ceahlău
B365
05.11
FOTO | Accident pe Linia 41, cu tramvai vs mașină. Martor: E blocat tot în intersecția Crângași cu Ceahlău
Citește mai mult
FOTO | Accident pe Linia 41, cu tramvai vs mașină. Martor: E blocat tot în intersecția Crângași cu Ceahlău

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 19 rapid 20 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share