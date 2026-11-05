53 de cartonașe roșii FOTO. Pumni, picioare și haos! S-a stabilit recordul pentru cele mai multe eliminări într-un meci

Duelul dintre Uberlandia și Mamore, din campionatul U20 al Braziliei, s-a transformat într-o adevărată confruntare pe teren.

Arbitrul a acordat nu mai puțin de 53 de cartonașe roșii, fiind depășit recordul de cele mai multe eliminări într-o singură partidă.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Meciul s-a disputat duminică, în prima manșă a semifinalei campionatului regional.

Imediat după începerea reprizei secunde situația a degenerat, iar jucătorii și oficialii celor două echipe s-au luat la bătaie pe teren.

53 de eliminări în Brazilia!

Mai mulți oficiali ai echipei Uberlandia au pătruns pe teren după eliminarea unuia dintre jucătorii clubului, moment în care a izbucnit un conflict.

Meciul a fost întrerupt timp de 40 de minute. După ce arbitrul a decis ca jocul să fie reluat, Mamore a dus scorul la 3-1, grație golului marcat de Davi în al nouălea minut al prelungirilor.

Acesta și-ar fi provocat adversarii prin modul cum a sărbătorit golul, iar situația a degenerat din nou. Jucătorii și oficialii celor două echipe s-au luat la bătaie și au aruncat cu mai multe obiecte către adversari.

Arbitrul a eliminat în total 43 de jucători și 8 membri ai staff-ului tehnic. În plus, doi membri ai conducerii clubului Uberlandia au primit cartonașe roșii, astfel că numărul total al eliminărilor a ajuns la 53.

Recordul pentru cele mai multe eliminări într-un singur meci fusese stabilit în 2011, în timpul unei partide din liga a cincea a campionatului Argentinei, între Atletico Claypole și Victoriano Arenas. 36 de cartonașe roșii au fost arătate atunci.

Absolute world record territory! 🤯🟥 🇧🇷 51 players and staff sent off in a single match?! A massive brawl broke out between Uberlândia and Mamoré in the Brazilian U20 League, resulting in 43 players and 8 coaching staff members being shown red cards. After a 40-minute melee, the match was abandoned. 📸 @433 — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 4, 2026

Ce a scris arbitrul în raportul său

În raportul întocmit la finalul meciului, Fernando Patrick Drosghic Modesto, „centralul” partidei Uberlandia - Mamore, a scris:

„În minutul 54 al reprizei secunde, a izbucnit o încăierare generală, ceea ce a făcut imposibilă acordarea cartonașelor roșii și efectuarea procedurilor necesare pentru încheierea partidei.

Prin urmare, având în vedere haosul creat și lipsa măsurilor de securitate, am decis să pun capăt meciului”, a transmis arbitrul, conform reuters.com.

„Centralul” a mai precizat că a depus o plângere la poliție din cauza mai multor amenințări pe care le-a primit. Mai mult, vestiarul echipei Mamore a fost vandalizat după încheierea partidei.

Clubul Uberlandia a anunțat, miercuri, că nu va disputa returul cu Mamore, întrucât adversarii lor nu au suficienți jucători eligibili.

Clubul nu a rămas însă pasiv: au fost deja luate măsurile disciplinare interne corespunzătoare împotriva celor implicați, deoarece dezvoltarea sportivă este, înainte de toate, o chestiune de dezvoltare personală. Clubul Uberlandia

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport